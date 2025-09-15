Marele regret al lui Denise Rifai. Ce ar mai putea schimba acum

Denise Rifai a declarat la un podcast faptul că își dorește un copil, dar în acest moment nu are nici timp nici candidatul pentru a-i deveni soț. Prezentoarea spune că are nevoie de un bărbat ”pur sânge”.

Prezentatoarea emisiunii ”40 de întrebări” a precizat la un podcast faptul că ea își dorește un copil. Cu toate acestea, există o responsabilitate prea mare pe care acum nu și-o poate asuma. Principalul motiv fiind acela că nu are timp pentru a crește un copil. ”Mi-ar plăcea să am un copil, mă uit la ei, râvnesc la ei.

Pe de altă parte eu-mi dau seama că nu am timpul necesar pentru că nu poți să faci un copil. El nu este orice chestie, nu este o jucărie. Adică eu sunt asta până azi, iar tot ce am eu trebuie să transpun în el. E o muncă extraordinară să fii mama”, a explicat aceasta.

Cu toate acestea nici eventualul tată al copilului nu a apărut la orizont. Discretă mereu cu relațiile sale, despre Denise s-a zovnit că ar fi avut diferiți pretendenți. Dar cu niciunul aceasta nu a făcut pasul suprem.

”Mi-ar plăcea la un moment dat să cunosc un bărbat pe care să-l simt tată pentru copiii mei. Eu nu am făcut copii până acum pentru că nu am întâlnit acel bărbat pe care să-l văd tată pentru copiii mei. Eu îmi doresc echilibrul meu, un bărbat pur sânge. Dacă e creștin să fie creștin, dacă e musulman să fie musulman”, a mai explicat Rifai.

Pare-se că niciunul dintre cei alături de care a ieșit nu a fost tocmai ”pur sânge”. De altfel, este foarte important că aceasta nu ține la religie, având în vedere că tatăl ei este musulman. Cu toate acestea ea a crescut în România unde a fost liberă să își aleagă inclusiv meseria.