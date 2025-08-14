Monden Cum și-a sărbătorit Romina Gingașu ziua de naștere la Monaco și cât a costat rochia ei spectaculoasă







Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere ca o adevărată regină, alegând să organizeze o petrecere elegantă în inima Principatului Monaco. Românca a împlinit în urmă cu câteva zile 33 de ani, iar miliardarul italian are 80 de ani.

Evenimentul exclusivist a avut loc la restaurantul Amazonico, un local cunoscut pentru decorul său exotic și priveliștea spectaculoasă asupra portului. Atmosfera rafinată și preparatele culinare de top au fost ingredientele perfecte pentru o seară memorabilă, petrecută alături de soțul ei, Piero Ferrari, și un cerc restrâns de prieteni apropiați.

Romina a impresionat cu o rochie semnată Elie Saab, care a costat 11.000 de dolari, accesorizată cu detalii prețioase și perle fine, ce au subliniat eleganța evenimentului.

Într-un interviu sincer oferit în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Romina Gingașu a vorbit despre alegerea de a nu avea copii împreună cu soțul ei.

„Pentru mine a fost o decizie foarte grea și cred că m-am obișnuit cu acest gând cam în trei ani”, a mărturisit ea. Discuțiile dintre cei doi au fost numeroase, iar diferența de vârstă a jucat un rol important în luarea acestei hotărâri.

În prezent, Romina și Piero au ales să ofere sprijin altor copii, iar ea are grijă de șapte copii orfani. Romina a subliniat cât de dificilă este această alegere pentru o femeie și cum această realitate a motivat-o să înființeze o fundație cu impact în societatea românească și nu numai.

Romina Gingașu a dezvăluit și sacrificiile personale pe care le-a făcut în viața sa, renunțând la o viață socială activă. „Am renunțat la viața cu prietenii mei. Ei sunt vara la petreceri în St. Tropez, iar eu, deși sunt tânără și mi-ar plăcea să fiu alături de ei, am responsabilitatea familiei și a evenimentelor companiei soțului meu, care au prioritate”, a explicat ea.

Cu un program atent planificat și sincronizat cu cel al lui Piero Ferrari, Romina afirmă că toate sacrificiile merită. „Acestui om îi sunt datoare toată viața mea. Am dragoste pentru el, respect, nu am niciun regret. Mie mi s-a dat misiunea de a fi soția lui Piero Ferrari. Au fost altele înainte, dar nu au rezistat, trebuia să fiu eu”, a concluzionat ea, scrie romaniatv.net.