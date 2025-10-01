MApN vrea să cumpere 216 tancuri. Cere aprobare de la Parlament pentru o sumă de miliarde de dolari

Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu dorește foarte tare să investească în armată, având în vedere situația din estul Europei. În plan este continuarea unor achiziții începute în 2023, prin cumpărarea a încă 216 tancuri Abrams, echipamente de simulare și testare, piese de schimb și muniție.

Parlamentul României a primit spre aprobare o cerere de la Ministerul Apărării pentru a începe procedura de atribuire a contractelor din programul de înzestrare, pentru creşterea capacităţii operaţionale a armatei.

MApN cere acordul legislativului pentru demararea programului de înzestrare „Tanc principal de luptă”, etapele I (faza 2) și II. Scopul este creșterea capacității operaționale a armatei, pentru a putea îndeplini atât misiunile de apărare a țării, cât și angajamentele internaționale.

Etapa I, în faza 1 a programului de înzestrare a început în anul 2023, când România a achiziționat de la americani 54 de tancuri Abrams modernizate, în varianta M1A2 şi 12 derivate, pe şasiu de tanc, în uz, din stocul Armatei SUA. S-a cumpărat inclusiv muniţia şi stimulatoarele de instruire pentru aproape un miliard de dolari.

Programul de înzestrare e împărțit în două etape și cuprinde sumele cu care se vor face achizițiile

Etapa I, faza 2 a programului de înzestrare, cu valoarea estimată de 458,20 miliarde de dolari fără TVA, presupune completarea capabilităţii batalionului de tancuri dotat cu tancul Abrams. În acest sens, sunt planificate a fi achiziţionate mitraliere, muniție, piese de schimb, echipamente de simulare și testare, servicii suport şi asistenţă tehnică, transport, servicii de instruire.

Etapa II a programului de înzestrare, cu valoarea estimată de 6, 488 miliarde Euro fără TVA, urmărește achiziţia a 216 tancuri şi 76 de derivate pentru dotarea structurilor de tancuri şi de infanterie din cadrul Forţelor Terestre, precum şi achiziţia de suport logistic şi echipamente specifice de instruire şi antrenament.

De asemenea, etapa II a programului prevede măsuri de protejare a securității României prin cooperare tehnologică și industrială, astfel încât tancurile și subsistemele lor să fie produse și întreținute în țară.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu nu a scris nimic despre acest program de achiziții pe pagina sa de Facebook prin care comunică fel de fel, ca să știe românii ce face. Informațiile au venit printr-un comunicat de presă de la MApN.

În schimb, ministrul Moșteanu ne-a furnizat o altă informație, ca perspectivă de viitor.

Discuții despre viitoare locuri de muncă în industria de apărare

După ce vom cumpăra tancuri, guvernanții se vor concentra și pe dezvoltarea industriei de apărare autohtone. Ministrul Moșteanu a făcut o postare pe Facebook în care ne explică viziunea sa.

„Dacă vrem o Europă sigură, Flancul Estic trebuie să fie puternic. Acesta a fost mesajul meu la Forumul de Securitate de la Varșovia, cu peste 2.100 de participanți din peste 80 de țări.

În cadrul panelului "Peace through strength: What is Europe’s Hard Power?", am discutat, alături de miniștrii Apărării din Polonia și Norvegia, de secretarul general adjunct al NATO și de parteneri din industrie despre cum să răspundem mai eficient la provocările Rusiei și despre facilitarea investițiilor în industria de apărare, care nu doar aduc mai multă securitate, dar și locuri de muncă și contribuie la dezvoltarea economică.

În fața incursiunilor rusești tot mai dese cu drone și avioane în spațiul aerian al Europei, mesajul meu a fost simplu: Flancul Estic trebuie consolidat, de la Marea Baltică până la Marea Neagră”, a relatat Ionuț Moșteanu.