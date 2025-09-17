Mai multe zile libere pentru români în perioada sărbătorilor de iarnă 2025–2026

Pe măsură ce sfârșitul anului se apropie, românii pot începe deja să își planifice vacanțele de iarnă. Sărbătorile din decembrie 2025 și începutul anului 2026 aduc o serie de zile libere legale, care oferă posibilitatea unor minivacanțe prelungite. Există o excepție, „în cazul de forță majora sau pentru lucrări urgente, angajații vor fi compensați”, potrivit Codului Muncii.

Crăciunul din 2025, sărbătorit pe 25 și 26 decembrie, va pica în mijlocul săptămânii, iar alăturarea acestuia cu weekendul și eventualele zile-punte ar putea extinde perioada de repaus la patru zile sau chiar mai mult, în funcție de deciziile autorităților. De asemenea, Revelionul și sărbătoarea Sfântului Ioan pot fi legate printr-o posibilă punte, formând o vacanță de până la șapte zile.

Primele zile libere încep chiar din 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, care împreună cu Ziua Națională din 1 Decembrie poate forma o minivacanță de trei zile, dat fiind că ambele sunt zile nelucrătoare stabilite prin lege.

Pentru salariații care lucrează în sectoare unde activitatea nu poate fi întreruptă, angajatorii sunt obligați să acorde compensații, fie alte zile libere, fie prin plata unui spor salarial, conform prevederilor Codului Muncii.

Sfârșitul anului 2025 aduce mai multe zile libere pentru angajații din România, datorită sărbătorilor legale care se suprapun cu zilele din săptămână. Crăciunul și Revelionul vor oferi ocazia unor minivacanțe extinse, atât pentru cei din sectorul public, cât și pentru cei din sectorul privat, acolo unde angajatorii vor decide să acorde zile libere suplimentare.

Sărbătoarea Nașterii Domnului cade în 2025 într-o zi de joi, ceea ce înseamnă că zilele de 25 și 26 decembrie – recunoscute ca libere legale – vor fi urmate de weekend. Astfel, angajații se vor putea bucura de o minivacanță de patru zile consecutive, în perioada 25–28 decembrie (joi–duminică).

Începutul anului 2026 vine cu posibilitatea unei minivacanțe prelungite, ce poate ajunge la șapte zile libere în total. Zilele de 1 și 2 ianuarie (joi și vineri) sunt deja declarate sărbători legale. Acestea sunt urmate de weekendul 3–4 ianuarie.

În plus, data de 5 ianuarie (luni) ar putea fi stabilită ca zi liberă printr-o decizie guvernamentală, fiind situată între weekend și două alte sărbători legale: Boboteaza (6 ianuarie – marți) și Sfântul Ioan Botezătorul (7 ianuarie – miercuri). Dacă acest lucru se confirmă, românii ar putea avea parte de o minivacanță neîntreruptă de șapte zile.

La finalul anului 2025 și începutul lui 2026, elevii vor avea parte de vacanța de iarnă, programată între 20 decembrie 2025 (sâmbătă) și 4 ianuarie 2026 (duminică), conform calendarului școlar stabilit de Ministerul Educației.

24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române

10–13 aprilie – Sărbătorile Pascale (Paștele ortodox)

1 mai (vineri) – Ziua Internațională a Muncii

31 mai (duminică) – Rusalii (prima zi)

1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii

15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei

1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

25–26 decembrie (vineri și sâmbătă) – Crăciunul.

În funcție de modul în care cad aceste date în calendar, angajații din România pot beneficia de weekenduri prelungite în anumite cazuri, în special atunci când sărbătorile legale coincid cu zilele lucrătoare, potrivit zilelibere.com.