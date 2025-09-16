Primăria Sectorului 5 a dat peste 51.000 de euro pe aparate de parfumare cu uleiuri esențiale

Primăria Sectorului 5, condusă de Vlad Popescu Piedone, a apelat, și în acest an, la același operator economic pentru achiziționarea de servicii de parfumare a spațiilor interioare. Este al patrulea an consecutiv în care instituția atribuie direct contractele pentru ambientarea cu uleiuri esențiale aceleiași firme, potrivit RomâniaTV.

Primăria Sectorului 5 și o societate comercială aflată în subordinea Consiliului Local au alocat peste 51.000 de euro pentru achiziția unor servicii de parfumare a spațiilor interioare. Informațiile sunt disponibile în sistemul electronic de achiziții publice (SEAP).

Contractele au fost încheiate cu firma MCM Creative Complex SRL. Printre echipamentele achiziționate se numără modele precum „ART SCENT 43” și ART SCENT 55”, care combină funcția de parfumare cu cea de afișare digitală.

Aceste aparate, echipate cu ecrane de mari dimensiuni și difuzoare de arome, sunt destinate utilizării în zone extinse, cum ar fi holurile instituțiilor sau sălile de ședințe spațioase.

Pentru încăperi de dimensiuni medii – precum birouri sau săli de ședință mai mici – au fost cumpărate dispozitive „ART SCENT 300”, iar pentru spații restrânse au fost utilizate aparate „ART SCENT 50 și ART 6”.

În perioada 2022–2025, Primăria Sectorului 5 a alocat peste 250.000 de lei pentru achiziționarea unor servicii de parfumare cu uleiuri esențiale, echivalentul a aproximativ 51.000 de euro, conform cursului valutar din lunile în care au fost realizate achizițiile.

Dispozitivele utilizate pentru aromatizarea spațiilor sunt alimentate cu uleiuri esențiale, iar potrivit informațiilor publicate de spotmedia.ro, furnizorul acestor echipamente susține că aceleași produse sunt folosite și în locații exclusiviste precum Clubul Stejarii, deținut de Ion Țiriac, și Pescariu Spa, aparținând fostului tenismen Dinu Pescariu.

Antreprenorul Cosmin Dragoș Boncea a oferit clarificări în legătură cu activitatea firmei sale, într-un dialog cu jurnaliștii de la spotmedia.ro, care au dorit să afle mai multe despre serviciile furnizate și despre modul în care compania a ajuns să colaboreze cu instituții din sectorul public.

Boncea a explicat că firma sa se ocupă de întregul proces tehnic legat de echipamente: „Serviciile noastre sunt cele mai importante. Noi instalăm echipamentele, noi le alimentăm, le facem mentenanță. Sunt mai multe operațiuni pe care le facem”, a explicat Cosmin Dragoș Boncea.