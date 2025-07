Social Mai devreme la somn, mai activ a doua zi. Legătura dintre somn și mișcare. Studiu







Culcarea mai devreme decât de obicei poate contribui la optimizarea activității fizice din ziua următoare, potrivit unui studiu condus de Universitatea Monash. Publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, studiul a examinat dacă durata și ora de culcare sunt asociate cu durata activității fizice moderate până la intense și cu activitatea fizică totală din ziua următoare.

Un studiu amplu, cu aproape 20.000 de participanți

În studiul primar, aproape 20.000 de participanți au purtat un dispozitiv biometric validat (WHOOP) timp de un an, rezultând aproape șase milioane de nopți de date. Indicatorii obiectivi ai somnului și activității fizice au fost obținuți de la dispozitivul purtat la încheietura mâinii.

Culcatul devreme, asociat cu un stil de viață mai activ

Studiul a examinat modul în care atât obiceiurile tipice de somn, cât și fluctuațiile nocturne ale somnului erau legate de nivelurile de activitate fizică din ziua următoare.

În medie, persoanele care se culcau mai devreme erau mai active fizic. De exemplu, cei cu o oră de culcare tipică în jurul orei 21:00 au înregistrat cu aproximativ 30 de minute mai multă activitate fizică moderată până la intensă în fiecare zi, comparativ cu cei care stăteau treji în mod regulat până la ora 1:00.

Chiar și în comparație cu cei care se culcau de obicei la ora 23:00 (ora medie de culcare pentru întregul eșantion), cei care se culcau la ora 21:00 au înregistrat aproape 15 minute suplimentare de activitate fizică moderată până la intensă în fiecare zi.

Ora de somn influențează adaptarea la programul de muncă

Autorul principal, dr. Josh Leota, de la Facultatea de Științe Psihologice a Universității Monash, a declarat că rezultatele sugerează că persoanele care se culcă mai târziu pot fi dezavantajate în cadrul programelor de lucru convenționale.

„Rutina standard de la 9 la 5 poate intra în conflict cu preferințele naturale de somn ale persoanelor nocturne, ducând la jetlag social, calitate slabă a somnului și somnolență crescută în timpul zilei, toate acestea putând reduce motivația și oportunitatea de a face activitate fizică a doua zi”, a spus dr. Leota.

Obiceiurile pot fi ajustate pentru beneficii fizice mai mari

Un aspect important este că studiul a analizat și dacă persoanele pot modifica în mod activ această relație. Cercetătorii au descoperit că, atunci când oamenii se culcau mai devreme decât de obicei, dar totuși dormeau numărul obișnuit de ore, înregistrau cele mai ridicate niveluri de activitate fizică a doua zi.

„Aceste concluzii au implicații semnificative pentru sănătatea publică”, a spus dr. Leota. „În loc să promoveze doar somnul și activitatea fizică în mod independent, campaniile de sănătate ar putea încuraja culcarea mai devreme pentru a favoriza în mod natural un stil de viață mai activ. O abordare holistică care recunoaște modul în care aceste două comportamente esențiale interacționează poate duce la rezultate mai bune pentru sănătatea individuală și a comunității.”

Confirmări suplimentare din alte baze de date

Un studiu de validare suplimentar, care a implicat aproape 6.000 de participanți din programul de cercetare All of Us, utilizând date Fitbit, a confirmat aceste concluzii, arătând că relațiile erau în mare măsură consistente în rândul diverselor populații.

Somnul și activitatea fizică – o relație mai strânsă decât se credea

Autoarea principală, dr. Elise Facer-Childs, de la Facultatea de Științe Psihologice a Universității Monash, a afirmat că aceste concluzii evidențiază o relație puternică între ora de somn și activitatea fizică.

„Somnul și activitatea fizică sunt ambele esențiale pentru sănătate, dar până acum nu am înțeles pe deplin cât de strâns legate sunt acestea în viața de zi cu zi”, a spus dr. Facer-Childs.

„Constatările noastre sunt consistente în diferite populații și arată că, dacă poți adormi mai devreme decât de obicei, păstrând aceeași durată a somnului, este mai probabil să îți crești activitatea fizică în ziua următoare”, spune dr. Facer-Childs. Sursa: medicalxpress.com