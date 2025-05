Macron dezminte că ar fi fost lovit de Brigitte: Toate astea sunt nişte prostii. Video

O înregistrare video cu Emmanuel Macron în care Brigitte Macron îl atinge peste față, a fost surprinsă la sosirea lor în Vietnam, la începutul unui turneu în Asia de Sud-Est. Această scenă a generat numeroase reacții pe rețelele de socializare.

Emmanuel Macron dezminte orice ”scenă domestică” cu Brigitte Macron în avion la sosirea la Hanoi. „Toate astea sunt nişte prostii”, a declarat președintele Franței.

Mai exact, președintele Franței a declarat luni, la Hanoi, că „pur și simplu a glumit” cu soția sa, așa cum fac „destul de des”, după ce agenția The Associated Press a publicat imagini în care Brigitte Macron îi împinge fața cu mâinile.

Așadar, Macron dezminte astfel orice „scenă domestică” între el şi soţia sa. „Pun un clip să spună multe prostii”, a declarat președintele Franței.

French President Emmanuel Macron's office downplayed an incident in which his wife, Brigitte, appeared to push his face away as he arrived in Vietnam to begin a Southeast Asian tour. "It was a moment of closeness," the Elysee Palace official said.https://t.co/rW1WcKBbvO pic.twitter.com/2S0ZqDa8Z6

— Sky News (@SkyNews) May 26, 2025