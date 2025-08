Luisa și Tabita, cele mai tinere românce care străbat Via Transilvanica pe biciclete

"Noi suntem Luisa și Tabita. Două fete cu suflet de munte, biciclete și visuri mari. Am crescut iubind natura și mișcarea. Vara asta ne-am hotărât să facem ceva curajos și frumos: să străbatem Via Transilvanica. Cap-coadă, pe bicicletă. 1.400 km de aventură, povești și oameni faini.

Via Transilvanica leagă Drobeta-Turnu Severin de Putna. Traseul nu a fost ales întâmplător de cele două fete. Traseul simbolizează o călătorie prin patru regiuni istorice :Banat, Transilvania, Țara Românească, Bucovina.

Două adolescente din Caraș-Severin au pornit azi în aventura vieții lor. Vor să devină cele mai tinere românce care străbat cei 1400 km ai Viei Transilvanica. O vor face în 30 de zile. Tabita și Luisa au doar 16 ani. Cele două fete vor fi însoțite de un ciclist adult. Care le va oferi suport tehnic și logistic pe parcursul traseului. „Sunt susținute în demersul lor și de Alin Ușeriu, fondatorul Via Transilvanica.

Vrem să simțim România din plin, să ascultăm, să învățăm, să inspirăm și să arătăm că oricât de tânăr ești, poți porni la drum cu inima deschisă. Și să-ți urmezi visul, chiar dacă e greu. Vom fi cele mai tinere fete care vor parcurge tot traseul pe bicicletă", au spus Luisa și Tabita.

Luisa Lagos Guillen locuiește în Oțelu Roșu, Caraș-Severin. Este pasionată de ciclism. Organizează tabere și ture cicliste pentru copii și tineri.Tabita Mihuț, este din Marga, Caraș-Severin. Iubește natura și muntele încă din copilărie. Practică ciclism montan, alpinism și alte sporturi de aventură.

Alin Ușeriu, fondatorul Via Transilvanica, susține cu entuziasm inițiativa: „Mi-e tot mai clar, cu fiecare pas pe Via Transilvanica, că drumul acesta trebuie să fie plin de oameni tineri. Le-am îndemnat să pornească și să mă ajute să promovăm Via Transilvanica pe bicicletă.“