Leonard Doroftei se destăinuie: Mama era capul familiei
- Maria Pană
- 5 ianuarie 2026, 18:56
Campionul Leonard Doroftei a povestit la un podcast faptul că mama lui a fost cea care a trebuit să se ocupe de familie. Tatăl său a suferit de diferite afecțiuni și în cele din urmă a murit.
Leonard Doroftei, crescut de mamă
Campionul mondial la box a avut o copilărie nu tocmai fericită. Mai exact tatăl acestuia nu a fost tocmai sănătos, lucru care s-a răsfrânt asupra mamei campionului. Aceasta și-a asumat familia și a făcut tot ce i-a stat în putință.
„De fapt ea a fost capul familiei. Tata nu putea să facă asta. Și mama muncea, era infirmieră la spitalul Schuler. A muncit ce a putut cu școala pe care a avut-o, a trebuit să muncească pentru familie. Tata s-a stins la 6 ani”, a mai spus boxerul.
Imagine dramatică
Pe de altă parte momentul în care tatăl său a început să se simtă și mai rău a fost unul marcant pentru Leonard Doroftei. Cei doi stăteau la masă, iar imaginea a fost întipărită în memoria campionului. Mai ales că scena care a urmat a fost greu de digerat. „Îmi aduc aminte, mâncam fasole bătută.
Și dintr-o dată nu a mai putut să mai vorbească. L-am văzut că s-a împotmolit. La început am crezut că glumește și apoi m-am panicat și am început să țip după mama că tata nu mai vorbește. Și a venit mama și în clipa aia a căzut la pat. La o săptămâna după treaba asta, tata a murit”, a mai povestit antrenorul.
Carieră în codiții grele
Chiar și în acest context, în momentul în care a luat contact cu boxul, campionul și-a dat seama că aceasta este calea de urmat. A muncit enorm în condiții grele și a ajuns să fie campion mondial. Acum este fericitul tată a trei copii și bunicul unui nepot. Iar el și soția lui par să fie din ce în ce mai uniți și mai apropiați unul de celălalt.
