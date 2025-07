Social Lacul Vidraru dispare temporar. Autoritățile anunță măsuri radicale







Începând cu 1 august 2025, Lacul Vidraru va intra într-un amplu proces de golire controlată, o operațiune ce va marca una dintre cele mai importante intervenții tehnice asupra infrastructurii hidroenergetice din România.

Măsura este necesară pentru retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru, un proiect asumat de compania de stat Hidroelectrica.

Lacul Vidraru dispare temporar

Anunțul a fost făcut de Primăria Municipiului Curtea de Argeș, care a transmis că lucrările vor începe oficial în prima zi a lunii august.

„Primăria Municipiului Curtea de Argeș aduce la cunoștința publicului faptul că, începând cu data de 1 august 2025, compania Hidroelectrica va demara procesul de golire a lacului de acumulare Vidraru”, se arată în comunicatul postat pe Facebook.

Golirea va avea loc în mai multe etape

Golirea lacului va avea loc în mai multe etape, până la finalul lunii februarie 2026. În fazele finale ale procesului, apele vor fi evacuate gradual în albia râului Argeș, cu debite cuprinse între 20 și 47 de metri cubi pe secundă, pentru a evita riscurile hidrologice.

Operațiunea se desfășoară cu respectarea cadrului legal în vigoare. „Această acțiune se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Apelor (art. 66)”, precizează autoritățile locale, menționând că proiectul beneficiază de avizul Administrației Naționale Apele Române și de Acordul de Mediu nr. 7/11.07.2022, emis de Agenția pentru Protecția Mediului.

Cetățenii și agenții economici care desfășoară activități în zonă sunt sfătuiți să țină cont de acest calendar și să își adapteze planurile în funcție de stadiul lucrărilor.

Contractul pentru retehnologizare a fost atribuit în iulie 2024 unei asocieri conduse de compania Electromontaj. Parteneri în proiect sunt firma croată Končar – Engineering Co. Ltd. for Production and Services, iar Butan Grup figurează ca subcontractant.

Valoarea totală a contractului se ridică la peste 188 milioane de euro (fără TVA), fiind una dintre cele mai ample investiții în domeniul hidroenergetic din ultimii ani.

Hidrocentrala Vidraru, inaugurată în 1966

Hidrocentrala Vidraru a fost inaugurată în 1966 și captează energia potențială a râului Argeș pe un sector de 28 de kilometri, între Cumpăna și Oiești. Barajul care susține lacul de acumulare are o înălțime de 166,6 metri și o lungime de peste 300 de metri, fiind considerat o capodoperă inginerească a perioadei.

Centrala este amplasată la 130 de metri sub nivelul râului și valorifică o cădere de apă de 324 de metri. Volumul total al lacului este de 465 milioane de metri cubi, dintre care 320 milioane reprezintă volumul utilizabil.