Turismul românesc are potențial, dar trebuie promovat

Curtea de Argeș și Transfăgărășan vor fi promovate. Antreprenori și specialiști în turism au găsit soluții pentru promovarea Transfăgărășanului și Curtea de Argeș. În 5 zile s-au strâns 1274 de semnături pentru susținerea turismului argeșan, de la firme cu 13.689 angajați.

Recent a avut loc conferința „Orașul regal Curtea de Argeș și Transfăgărașanul” pentru crearea Organizației de Management al Destinației (OMD) în zona de Nord Vest - Curtea de Argeș și Transfăgărășan. La această conferință au participat Daniel Cadariu, fost ministru al Turismului, Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, Paul Habila, OMD Maramureș, Javier Garcia del Valle, CEO Happy Tour și Radu Perianu, prefectul județului Argeș și Gheorghe Badea, prim-vicepreședintele Camerei de Comerț Argeș, Istvan Szabo, managerul Fundației Carpathia.

Moderatorul evenimentului a fost Cosmin Petrescu, președintele PNL Argeș, Cătălina Dumitrașcu, inspector general adjunct Argeș, Sorin Sorescu, director executiv al Direcției Sanitare Veterinare, precum și peste 100 de antreprenori și invitați valoroși, arată un comunicat al organizatorilor conferinței.

Curtea de Argeș ar putea ajunge o destinație de top

Cosmin Petrescu, candidatul PNL pentru Primăria Curtea de Argeș, a spus că este momentul să pună acest oraș pe harta turistică globală pentru că are foarte mare potențial. El consideră că orașul are toate șansele să ajungă o destinație de top.

„Am reușit ca în 5 zile să strângem 1274 de semnături pentru susținerea turismului argeșean, de la firme cu 13.689 angajați! Potențialul uriaș al turismului în Argeș poate fi revitalizat cu o administrație liberală orientată spre rezultate. Alături de invitații noștri am dezbătut, am analizat și am identificat și mai multe modalități de a transforma potențialul pe care îl avem aici, în realitate. Este momentul să punem acest oraș pe harta turistică globală și să contribuim la dezvoltarea orașului nostru regal! Hai să facem din Curtea de Argeș o destinație turistică de top!

Vom reactiva statutul de stațiune climaterică pe care l-a avut orașul în urmă cu aproape 100 de ani. Acum este momentul unei noi viziuni, o abordare diferită, smart și eficientă, pe care să o transpunem în realitate. Nu trebuie să așteptăm încă 4 ani pentru a constata că administrația locală iarăși nu a mișcat un deget. Este vital să facem asta și să aducem rezultate rapide pentru comunitate”, a fost mesajul președintelui PNL Cosmin Petrescu.

Curtea de Argeș, neglijat de autoritățile locale

Prefectul județului Argeș a spus că orașul Curtea de Argeș are un potențial enorm, dar că autoritățile nu vor să-l promoveze. El a declarat că acest oraș ar putea intra în competiție cu Sinaia, dacă se fac câteva schimbări.

“Am tot auzit că orașul Curtea de Argeș are un potențial imens, dar vă spun că nu este deloc ajutat de autoritățile locale. Inițiativa privată a fost singura care a lucrat pentru promovarea turistică, dar fiecare după cum a putut, nu a fost un plan concertat. Avem cei mai înalți munți, vârful Moldoveanu, dar până ajungi acolo îți trece tot cheful având în vedere starea drumurilor. Nu avem nicio pistă de sky. Și eu, și Cosmin Petrescu avem un plan pentru Curtea de Argeș, pentru județul Argeș, în care turismul are un rol foarte important. Avem tot ce trebuie ca să ne calificăm într-o competiție cu orașul Sinaia”, a spus Radu Perianu, prefectul județului Argeș, care a mai precizat că, la inițiativa sa, se realizează un studiu pentru ca Transfăgărășanul să fie deschis tot anul.

Promovarea este esențială

Și primarul municipiului Sinaia a spus că este esențială promovarea pentru a atrage turiști din toată lumea.

„Industria la Sinaia s-a redus considerabil în ultimii ani și oamenii s-au recalificat în zona de turism. Deci zonele care sunt dezvoltate din punct de vedere industrial se pot împăca cu partea turistică. Avem o taxă de promovare turistică: 2% din tot ce înseamnă cazare, să zicem că se strânge 150.000 de euro din această taxă, dar în total cheltuim peste 350.000 de euro. Este esențială promovarea: am fost la târgurile de turism de la Londra, Berlin și în toate evenimentele promovăm orașul”, a spus Vlad Oprea, primarul municipiului Sinaia.