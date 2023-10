Concluzia surprinzătoare a unui turist care a comparat o stațiune din Alpi cu Sinaia

Americanul cu origini românești a împărtășit două experiențe de iarna trecută, din Austria și România, la Sinaia. Turistul spune că la noi s-a simțit mult mai bine.

Singurul dezavantaj însă au fost prețurile extrem de mari, care chiar le-au depășit pe cele din Austria.

Un turist e de părere că Sinaia depășește stațiunea Mayrhofen din Austria

În stațiunea Mayrhofen din Austria, turistul a fost neplăcut surprins de comportamentul unor turiști britanici care mergeau pe pistă beți. Mai mult, autoritățile locale nu luau măsuri pentru a gestiona această situație.

„Mi s-a părut o mârșăvie fără limite. Acei oameni puneau în pericol alți oameni, iar regulamentele cred că sunt clare, nu e voie în stare de ebrietate pe pârtie. Într-o zi, unul din ei a lovit, e adevărat fără să vrea, un turist olandez, iar acesta a avut nevoie de spitalizare.

E singurul lucru pe care nu l-am înțeles, în rest nu aș avea ce să le reproșez austriecilor, iar pârtiile au fost de nota zece, la fel și condițiile”, a spus Daniel.

Stațiunea de pe Valea Prahovei l-a stors de bani pe turist

În Sinaia, a fost surprins de nivelul prețurilor. Daniel a observat că a cheltuit mai mult în România, chiar dacă condițiile oferite nu se compară cu cele din stațiunea din Alpi.

„Culmea e că am ieșit mai ieftin în Austria decât în România, dar am înțeles că așa se întâmplă de fiecare dată. Sinaia e un loc foarte frumos, mi-a plăcut, dar aș îndrăzni să spun fără să supăr pe cineva că prețurile nu se justifică, dar am fost prevenit de la început”, a mai spus el.

La final, el a concluzionat că s-a simțit mai bine în România. Turistul spune că deși pârtiile din Austria sunt cu mult peste cele de la noi, aici a găsit mai multă siguranță.

Doi turiști americani, impresionați de Sinaia

Se pare că turiștii străini sunt captivați de țara noastră. Doi tineri americani, care călătoresc în mod regulat în diverse locuri din întreaga lume, au inclus și România în itinerariul lor. După trăirile lor aici, au emis un verdict categoric și au spus că au rămas fermecați.

Cel mai mult le-a plăcut Castelul Peleș din Sinaia. Ei au spus că este „unul dintre cele mai frumoase și pitorești castele din România”.

„A fost pur și simplu absolut uimitor. Arta este frumoasă și complicată. O experiență uimitoare”, au spus cei doi americani după ce au vizitat Castelul.