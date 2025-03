Monden Fiul lui Adrian Minune a cerut-o în căsătorie pe noua iubită. Imagini emoționante







Fiul lui Adrian Minune și-a revenit rapid după despărțirea de Roxana Chiriță și a cerut-o în căsătorie pe noua iubită. Cei doi tineri sunt împreună de doar câteva luni și băiatul manelistului deja are planuri mare și simte că ea este aleasa.

Fiul lui Adrian Minune și-a cerut în căsătorie iubita

Recent, iubita sa a împlinit 21 de ani, iar Adrian Minune Jr. i-a adus un buchet imens de trandafiri. Cati Simionescu, soția celebrului manelist, i-a adus un tort tinerei pe care fiul său o iubește și vrea să o facă mireasă.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu cei doi din care reiese că Adrian Jr. a cerut-o în căsătorie și că urmează nunta. Tânăra se înțelege foarte bine cu familia acestuia și totul pare ca în basme. Luna trecută, fiul manelistului i-a oferit iubitei sale 1001 trandafiri.

De ce s-a despărțit de fosta logodnica

Fiul manelistului a avut o relație nouă luni cu Andreea Loga și a cerut-o în căsătorie. Cu toate acestea, lucrurile nu au mers între ei și au decis să se despartă anul trecut. S-a zvonit că bruneta l-a înșelat pe Adrian Jr, dar aceasta a declarat că sunt doar minciuni.

„Nu vreau să deschid acest subiect, dar aceste acuzații sunt total false! Nu a existat vorba de așa ceva niciodată! Interesați-vă de viețile voastre și nu mai comentați fără rost”, a scris fosta iubită a lui Adrian Minune Jr., pe Instagram.

S-a iubit și cu Roxana Chiriță

La scurt timp, fiul manelistului și-a refăcut viața lângă Roxana Chiriță, o artistă din Timișoara, dar n-a fost cu noroc. Roxana Chiriță are 24 de ani, iar Adrian Jr. are 19 ani. Nu se știe care este motivul despărțirii. Cert este că Adrian Jr. a uitat-o definitiv și că are planuri mari cu noua iubită, pe care o răsfață cu trandafiri.