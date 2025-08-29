Monden Kanal D a pierdut o celebră prezentatoare. Și-a anunțat oficial retragerea din televiziune







Kanal D a pierdut o celebră prezentatoarea. După mai bine de un deceniu petrecut în fața camerelor, Ana Maria Barnoschi, cunoscută publicului larg drept colega de platou a lui Bursucu’, a decis să încheie capitolul televiziune. „Contractul meu s-a încheiat”, a spus ea.

Prezentatoarea a confirmat că nu va mai face parte din echipa Kanal D și că este pregătită să își croiască un drum nou, în altă direcție profesională. Ana Maria Barnoschi a fost timp de 14 ani unul dintre chipurile asociate cu emisiunea „Roata norocului”, devenind o prezență constantă pe micile ecrane.

În tot acest timp, a construit o legătură strânsă cu publicul, dar și cu colegii de echipă, fiind apreciată pentru energia și naturalețea cu care apărea în fața telespectatorilor.

Decizia de a pleca a venit la un an după ce prezentatoarea și-a unit destinele cu Vlad Bălău, într-o ceremonie intimă organizată în Palma de Mallorca. Atât pe plan personal, cât și pe plan profesional, Barnoschi pare să treacă printr-o etapă de transformare.

Prezentatoarea a explicat că perioada petrecută în televiziune a fost una plină de experiențe de neuitat, dar că simte nevoia să exploreze altceva.

„După 14 ani, contractul meu cu Kanal D s-a încheiat. A fost o perioadă lungă, cu multe experiențe frumoase și oameni dragi, pentru care sunt recunoscătoare. Momentan mă concentrez doar pe partea de online”, a declarat Barnoschi.

Decizia nu vine însă dintr-o ruptură bruscă, ci din dorința de a evolua și de a se conecta altfel cu publicul. Prezentatoarea spune că zona digitală îi oferă libertate și creativitate, două aspecte esențiale pentru ea în acest moment.

După despărțirea de televiziune, Ana Maria Barnoschi își dorește să construiască proiecte în mediul online, unde poate interacționa direct cu comunitatea sa.

„Îmi place să fiu activă în zona aceasta, să creez conținut, să comunic cu oamenii și să dezvolt proiecte care se potrivesc cu mine și cu ceea ce îmi doresc să transmit”, a explicat ea.

Printre obiectivele sale se numără colaborarea cu branduri și inițiative care împărtășesc aceleași valori, dar și lansarea unor concepte proprii care să o reprezinte.

Deși acum alege să se dedice mediului digital, Ana Maria Barnoschi nu exclude o eventuală întoarcere pe micul ecran, însă doar în anumite formate. Prezentatoarea a mărturisit că ar fi tentată să participe ca și concurentă la show-uri de tip aventură.

„Da, mi-ar plăcea mult o experiență ca Asia Express sau Power Couple, cred că ar fi o aventură frumoasă. În schimb, la Survivor nu mă văd, nu cred că e genul de format în care m-aș regăsi”, a spus aceasta.

Astfel, Barnoschi își lasă ușa deschisă pentru proiecte viitoare, dar preferă să își acorde timp pentru a construi o carieră solidă în online.

Despărțirea de Kanal D marchează sfârșitul unei ere pentru Ana Maria Barnoschi, dar și începutul unei perioade pline de provocări și posibilități. Publicul care a urmărit-o timp de 14 ani pe micul ecran va avea ocazia să o descopere acum într-un alt cadru, mai apropiat și mai autentic.