Justin Bieber, revenire spectaculoasă. A semnat un contract istoric

Justin Bieber, în vârstă de 31 de ani, va urca pe scena principală a festivalului Coachella în 2026 și va încasa cel mai mare onorariu din istoria evenimentului, au anunțat surse din anturajul artistului. „ Va fi un spectacol unic”, au spus acestea.

Artistul a semnat un contract de peste 10 milioane de dolari pentru a fi cap de afiș la ediția din 2026. Suma depășește toate recordurile anterioare și îl plasează deasupra unor artiști precum Beyoncé, Lady Gaga, Kanye West sau The Weeknd.

Un detaliu care face acest contract și mai surprinzător este modul în care a fost obținut. În timp ce majoritatea artiștilor apelează la agenții de impresariat și echipe de negociatori, Bieber a discutat direct cu Goldenvoice, compania care organizează Coachella.

Onorariul depășește 5 milioane de dolari pentru fiecare weekend, adică mai mult decât orice alt artist a primit până acum pentru un spectacol la Coachella.

Deși Coachella nu dezvăluie niciodată sumele oficiale, estimările din industrie arată o imagine clară a pieței:

Bad Bunny ar fi primit circa 5 milioane de dolari pentru ediția 2023.

The Weeknd a cerut aproximativ 8,5 milioane de dolari, iar Ariana Grande ar fi încasat 8 milioane.

Beyoncé, în 2018, ar fi câștigat între 8 și 12 milioane de dolari, sumă considerată până acum un etalon.

În 2017, artiști precum Lady Gaga, Kendrick Lamar și Radiohead au primit fiecare între 3 și 4 milioane de dolari.

Prin comparație, contractul lui Bieber nu doar că stabilește un record absolut, dar arată și schimbarea dinamicii în modul de negociere a marilor festivaluri.

Show-ul de la Coachella va marca revenirea lui Bieber pe scena americană, după o pauză de aproape patru ani. În 2022, artistul și-a anulat turneul mondial Justice World Tour din cauza problemelor de sănătate generate de sindromul Ramsay Hunt.

Surse din anturajul său susțin că artistul pregătește un moment „mult peste un concert obișnuit de festival”.

„Justin a ales mereu să iasă din tipare și să lupte pentru independența lui. Coachella 2026 va fi nu doar o reprezentație de deschidere, ci un spectacol unic, așa cum rar se vede într-o generație”, au spus apropiații cântărețului.

Recordul financiar vine în același timp cu lansarea celor două albume recente, Swag I și Swag II. Strategia lansărilor consecutive a menținut numele lui Bieber în topurile muzicale, într-un moment în care scena pop internațională este mai competitivă ca niciodată.

Succesul de la Coachella vine și pe fondul încheierii unei dispute complicate cu fostul său manager, Scooter Braun. Bieber ar fi de acord să plătească peste 30 de milioane de dolari pentru a închide conflictul care dura de mai mulți ani.

În urma anulării turneului Justice, compania HYBE America, deținută de Braun, a ajutat la returnarea unei părți din avansul uriaș de 40 de milioane de dolari pe care artistul îl primise de la AEG. Mai exact, a achitat 26 de milioane, cu condiția ca artistul să ramburseze restul în timp. După prima rată, cântărețul ar fi încetat plățile, ceea ce a generat tensiuni.

Braun a susținut, de asemenea, că Justin îi datorează comisioane de câteva milioane de dolari. În cele din urmă, cei doi au ajuns la o înțelegere, în urma căreia artistul va plăti o parte din datorii.