Ce s-a întâmplat la festivalul Coachella. Finalul nu a fost pe placul celor prezenți

Vineri seară, Bad Bunny a urcat pe scena festivalului Coachella. El a cântat de pe o platformă suspendată, decorată cu farfurii colorate. Setul a început cu single-ul său de arestare din 2022 „Titty Me Pregundo” și a inclus favorite la nivel mondial, precum „I Like It” (fără Cardi B și J Balvin) și „See You A Tu Mama”, un remix al nemuritorului „The Girl”. ” a alergat De la Ipanema” la o nouă generație.

Artistul a transmis: „Nunca antes hubo uno como yo” sau: „Nu a existat niciodată unul ca mine. .” Problemele au început să apară când a urcat pe scenă și rapperul Post Malone. Cei doi au cântat melodia „La Cancione” a lui Bad Bunny, dar Post Malone a făcut o gafă uriașă, iar chitara lui a început să scoată un zgomot ciudat.

Momentul lui Post Malone a fost salvat de colegul de breaslă, Bad Bunny, potrivit huon.

A început festivalul Coachella

Ziua de vineri a cuprins spectacole mult așteptate de la Gorillaz, Metro Boomin, Burna Boy, The Chemical Brothers, un Blink-182 reunit, Wet Leg, Becky G, Yves Tumor, Kaytranada, Blondie, Doechii și mulți alții. Sâmbătă a cântat grupul de fete K-pop Blackpink, iar Frank Ocean va încheia festivalul duminică, cu primul său concert din ultimii trei ani.

Damon Albarn și Gorillaz au adus mai mulți invitații, printre care și Soul, Slowthai, Thundercat, în deșert în prima zi a festivalului. Componenţii Blink-182, majoritatea apropiindu-se sau depăşind vârsta de 50 de ani – Travis Barker, Mark Hoppus şi Tom DeLonge – au entuziasmat publicul cu hituri precum „Rock Show”, „What’s My Age Again”, „I Miss You” sau „All The Small Things”.

După două zile de festival, fanii și-au spus și primele impresii. „Numeroşi artişti latino întâmpină destule obstacole”, a afirmat pentru AFP o admiratoare a artistei, Katherine Narvaez, în vârstă de 28 de ani. „Este incredibil să o văd cum a crescut ca artistă de succes”, a adăugat ea.