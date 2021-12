Cele mai cunoscute piese din 2021. O melodie a avut peste 300 de milioane de vizualizări

Criticii revistei Time au ales cele mai interesante melodii din 2021. Sunetele reflexive de pe „VBS” a lui Lucy Dacus și ritmurile lui „Pepas”, de Farruko au ajuns în topuri. Află care sunt piesele anului!

Locul 10: „Woman” – Doja Cat

Doja Cat este una dintre cele mai îndrăgite artiste din lume. Aceasta a dat lovitura cu ritmurile afro, închinate divinului feminin. Melodia a arătat talentul cântăreței, dar și versatilitatea de care dă dovadă. Aceasta are peste 14,5 milioane de vizualizări pe contul oficial de YouTube al artistei.

Locul 9: „Wilder Days” – Morgan Wade

Versul „YOU USED TO LOVE THE SMELL OF CIGARETTE SMOKE!” („Cândva iubeai mirosul tutunului”) a devenit viral, iar populația s-a îndrăgostit instant de noua piesă. Morgan Wade reușește să reamintească energia și nebunia tinereții, dar și nostalgia pe care o simt multe persoane. Artista a dovedit că este o solistă country de succes.

Locul 8: „La Mama de La Mama”- El Alfa

La Mama de La Mama”, o colaborare între rapperii dominicani El Alfa şi El Cherry Scom şi CJ, din Staten Island a fost extrem de apreciată de internauți. Hitul a fost lansat în luna aprilie și a ajus la 110 milioane de vizualizări.

Locul 7: „Good 4 U” – Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo s-a bucurat de o mulțime de hituri în 2021. Melodia „Good 4 U” a reamintit de nebunia punk rock și a arătat cât de multe lucruri poți face cu o chitară. Aceasta a ajuns la peste 300 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Locul 6: „Twerkulator” – City Girls

„Twerkulator este imnul fetelor și a reușit să facă până și cele mai timide persoane să danseze. Noul hit este perfect pentru o petrecere de Crăciun sau Revelion.

Locul 5: „Monster”- Yoasobi

Trupa a obţinut premiul „Artistul anului” la MTV Video Music Awards Japonia. „Monster”, versiunea în engleză a hitului, are dinamismul caracteristic soliștilor și conține cromatică jazz, elemente rock. Aceasta are peste 160 de milioane de vizualizări pe contul oficial de YouTube.

Locul 4: „VBS”, Lucy Dacus

Piesa „VBS” e inspirată din povestea lui Dacus la o tabără creştină și evidențiază nuanţele întunecate de nihilism ce se suprapun evlaviei. „Your dad keeps his sleeves down through the summer for a reason / Your mother wears her makeup extra thick for a reason” cântă Dacus.

Locul 3: „All Too Well (Taylors Version)”, Taylor Swift

Fanii lui Taylor Swift au așteptat cu nerăbdare noua melodie a artistei. Cântăreața vorbește pentru prima data despre despărțirea de Jake Gyllenhaal. Hitul durează 10 minute.

Locul 2: „Essence” – WizKid ft. Justin Bieber şi Tems

„Essence” a lui Wizkid era foarte apreciată din 2020, dar prezența lui Justin Bieber şi Tems a dus piesa în trending. Tema melodiei este senzualitatea și iubirea.

Locul 1: „Pepas” – Farruko

Piesa dance conține beaturi reggaeton și o tentă de guaracha (o ramificaţie a house-ului tribal din America Latină), începe cu o fredonare înceată, care urcă până la un refren triumfător, condimentat cu o doză sănătoasă de EDM. Fanii au ascultat-o pe repeat și a ajuns în topuri în toată lumea, potrivit Libertatea.