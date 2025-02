Arheologii au găsit mormântul lui Tutmes al II-lea. Cea mai mare descoperire de la cel al lui Tutankhamon

Arheologii britanico-egipteni au făcut o descoperire extraordinară în Egipt, găsind primul mormânt al unui faraon din dinastia a 18-a de la descoperirea mormântului lui Tutankhamon, în urmă cu mai bine de un secol.

Mormântul lui Tutmes al II-lea a fost găsit în Văile de Vest ale necropolei Tebane, aproape de orașul Luxor. Înainte de această descoperire, cercetătorii credeau că toate mormintele regale din acea perioadă se aflau în Valea Regilor, la mai mult de 2 km distanță de locul actual al găsirii.

Echipa de cercetători a găsit mormântul într-o zonă asociată anterior cu mormintele femeilor regale. Totuși, în momentul în care au pătruns în camera funerară, aceștia au descoperit semne clare că acesta aparținea unui faraon.

„O parte din tavan era încă intactă: un tavan vopsit în albastru cu stele galbene pe el. Iar plafoanele vopsite în albastru cu stele galbene se găsesc doar în mormintele regilor”, a spus Dr. Piers Litherland, directorul de teren al misiunii. Acesta a mărturisit că momentul descoperirii a fost copleșitor, iar emoțiile l-au determinat să izbucnească în lacrimi când a ieșit din mormânt.

Discovery of the tomb of Thutmose II (Feb. 2025)

This week, archaeologists unveiled a momentous discovery—the long-lost tomb of Thutmose II, believed to be the final undiscovered royal burial site of Egypt’s 18th Dynasty. This marks the first tomb of a pharaoh uncovered since… pic.twitter.com/0W4uOiQMzB

— Egypt Museum (@egyptomuseum) February 19, 2025