Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 20 februarie 2025. Despre Astrologie, din nou (4)







20 februarie

Pe 20 februarie s-au născut Sindney Poitier, Kurt Cobain, Gloria Vanderbilt, Peter Strauss, Eugen Barbu, Mircea Maliţa.

Încă o zi de lucru în calendarul arhaic al poporului român, fără vreo conotaţie deosebită şi trei sfinţi în calendarul creştin-ortodox, Leon din Catania, Agaton din Roma şi Visarion. Bănuiesc că suprapopularea calendarului cu sfinţi, mucenici, cuvioşi etc a fost făcută cu scop educativ, ca fiecare să găsescă un exemplu şi să se regăsească în spiritul duhovnicesc!

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi ştiam că am să vă spun multe despre astrologie şi că este necesar să precizez unele lucruri. Nu numai despre ascendent care nu este mai important decat zodia, despre astrologia karmică care nu are ce căuta într-un spaţiu creştin, despre Pluton, nu Pluto - aşa îl cheamă pe căţelul lui Mickey Mouse, despre Lilith, care nu exista, despre tot felul de asteroizi cretini, dar mai imbecili sunt cei care îi folosesc la o temă generală, horoscopul pe zodiii, la faptul că NU se amestecă astrologia cu numerologia, o chestie dubioasă rău, sau cu tarotul, sau runele, sunt metode diferite. Ce ar fi ca mecanicul auto să se apuce să facă operații de apendicită, sau femeia de serviciu să calculeze traiectoriile sateliților cosmic?...

Ei sunt multe lucruri de explicat, de precizat!

Iată, de exemplu ieri! Trecere de la Zodia Vărsătorului la cea a Peștilor.

Câţiva dintre domniile voastre au avut de obiectat: "dom' profesor, pe 19 începe zodia Peştilor!" Sunt foarte încântat de acest lucru, înseamnă că mă urmăriţi cu atenţie!

Repet, tradiţional, 19 februarie este ultima zi din zodia Vărsătorului de apă!

De ce afirm asta? Pentru că aşa am învăţat, aşa stă scris în manualul pe care mi-a fost indicat la curs, când învăţam la Madrasse Omar Khayyam. Manualul a fost scris de Derek Parker, tutorele meu în astrologie şi de distinsa sa soţie Julia şi se numeşte "The Compleat Astrologer". La pagina 127 apare: "Aquarius, sun-sign 20 January to 19 February".

De aceiaşi părere, că Vărsătorul are ultima zi pe 19 februarie, iar zodia Peştilor începe pe 20 februarie, mai sunt următorii: Fred Gettings, "The Book of the Zodiac", pagina 11, Dr. W.J. Simmonite, "Complete Arcana of Astral Philosophy", pagina 38, Dal Lee, "Dictionary of Astrology", pagina 152, Alfonso del Bello, "Tratttato di Astrologia Esoterica Onomatica", pagina 210, Robin MacNaughton, "Sun Sign Personality Guide", pagina 466, Linda Goodman, "Sun Signs", pagina 437, John Lynch, "The Coffee Table Book of Astrology", pagina 229, Dr. Jacques Michaud, "Traite de Medecine Astrologique", pagina 192, etc etc. Sunt doar câteva cărţi scoase la întâmplare din biblioteca mea, secţia astrologie!

Mai există şi afirmaţia că zodia Peştilor începe pe 21 februarie... Marea astroloagă americană Evangeline Adams, poate cea mai mare astroloagă din SUA, din toate timpurile, spune acest lucru în cartea sa "Astrology for Everyone", pagina 162, dar şi Suzanne White în "The New Astrology", pagina 43.

O lucrare excelentă, în limba română şi care aparţine lui Dan Ciupercă, "Astrologia în Noua Eră" arată la pagina 24, ediţia din anul 1994, că zodia Peştilor începe pe 18/19 februarie.

De ce aceste diferenţe, zodia Peştilor poate începe pe 18,19,20 sau chiar 21 februarie? Asta este ştiinţă?

Da, este o ştiinţă foarte precisă! Să ne amintim că anul are 365 sau 366 de zile iar gradele zodiacului sunt numai 360. Aşa că trebuie "înghesuite" cinci sau şase zile. Pe de altă parte viteza unghiulară a Soarelui, aparentă, desigur, de fapt este vorba de viteza unghiulară a Pământului pe orbită, diferă, ei bine, în fiecare an data şi ora, minutul, de intrare convenţională a Soarelui într-o zodie de 30 de grade diferă!

De exemplu, subsemnatul, prietenul vostru, dragi lupi, padawani şi hobbiţi este născut pe 21 mai. O să spuneţi în cor: în zodia Gemenilor! Ei bine, greşiţi, sunt născut în zodia Taurului, la 29 de grade şi 46 de minute!

Peste toate acestea se mai suprapun timpul solar şi timpul sideral. Încă o zi diferenţă! Cum să vă spun... este ca în "Ocolul Pământului în 80 de zile" când Phileas Fogg a câştigat o zi călătorind spre Est, a făcut 81 de zile, dar la Londra erau 80 de zile! Este similar, nu identic, dar mi s-a părut un exemplu bun, încă îl divinizez pe Jules Verne!

Dacă sunteţi născuţi la "cuspe" în perioada trecerii dintr-o zodie în alta atunci trebuie neapărat să vă calculaţi exact poziţia Soarelui în momentul naşterii. Nativii împrumută caracteristici din ambele zodii. Dar nu trebuie să consulte ambele zodii în horoscopul meu, ci cea în care s-au născut. Nu poți să te naști în două zodii, după cum nu poți să schimbi zodia, ca pe ciorapi, în timpul vieții, o teorie imbecilă a unor femele impostoare.

Dar, despre altceva doream să vă povestesc. Ne aflăm în februarie 1955, mașina timpului a funcționat. București, raionul 1 Mai, Obor, strada Mașina de Pâine, numărul 52. Acolo pe ambele laturi ale unei curți lungi, la capăt cu loc de întors mașina, erau cele opt corpuri de casă ale familiei. În cel mai arătos, din dreapta, era locuința familiei mele, mama, tata și eu. Un living imens, cam de 60 de metri patrati, cu pian, fotolii și o canapea Chester din piele maron, mobilă stil și un șemineu cehesc din cahle turcoaz.

Dormitorul părinților, o bucătărie mică, și în pivnița uriașă, corpul de casă fusese băcănia bunicii Uța, o bibliotecă imensă, pe toți pereții, locul de lucru a lui tata și al meu. Mama era mai tot timpul la cabinetul ei stomatologic. De multe ori luam cartea care ma interesa și mă duceam în sufragerie, așa se numea pe atunci, nu living.

Mă deranja zgomotul mașinii de scris la care lucra tatăl meu. Când venea de la serviciu, tata mânca repede în bucătăria mare din fundul curții și apoi se apuca să bată la mașină, o ”Olympia” portabilă, lăsată de un general neamț, împreună cu alte unelte, îngropate de bunicul Stan, celălat bunic, la Gălbinași, în martie 1946, când a fost clar că România nu mai avea nicio speranță, comuniștii veniseră la putere. Tata făcea lucrări de doctorat în istorie pentru puternicii vremii. Le făcea pe bandă rulantă, luna și doctoratul. Nu pe bani, ci ca să i se uite, de cine trebuia, neamul din care se trăgea, ascendența boierescă.

Învățasem să citesc cu un an înainte, în teribila iarnă 1953-1954, când am fost prizonieri, săptămâni în șir, în case și îi terorizam pe toți să-mi citească. Așa că m-au învățat să citesc singur. Într-un an de zile citisem mai tot Jules Verne din biblioteca imensa a tatălui și unele romane de Sadoveanu și Dumas. Citeam repede, sărind peste descrieri și scenele de amor, nu ma interesau, mă interesa acțiunea, firul romanului. Dar, în februarie 1955 am învățat să citesc rapid, cu adevărat rapid. Tata folosea acest mod de citire ca să parcurgă materialul bibliografic imens pentru lucrările de doctorat în istorie.

Pe timpul acela operele lui Marx, Engels, Lenin și Stalin erau obligatorii pentru o lucrare de doctorat în istorie. Tata punea capătul creionului chimic în colțul din stânga sus al paginii și îl mișca oblic, până în colțul din dreapta jos a paginii.

Urmărea cu privirea creionul și încerca să cuprindă cât mai mult din cuvintele de la stânga și dreapta creionului. În trei secunde. Astfel o carte de 300 de pagini era parcursă în 900 de secunde adică în 15 minute. Tata învățase acest lucru de la un activist sovietic de la ARLUS. Mai târziu, prin anii 60, acest fel de citire rapidă a fost numită ”meta guiding” și atribuită unui britanic, am uita cum îl cheamă, de fapt nu am știut niciodată, nu l-am citit, rapid sau obișnuit, eu am metoda mea. La început mi-a fost tare greu, mă usturau ochii și mă durea capul de încordare, apoi m-am obișnuit și totul a devenit ușor.

Eu nu foloseam un creion, ci o uneltă de brodat și croșetat, din fildeș, de la bunica Uța. Era un obiect frumos, care încânta ochiul. Această stare magică și folosind meta guiding-ul, am citit, am citit, am citit. Până la 20-30 romane pe zi. Apoi, după ce știam despre ce este vorba, făceam alegerile mele, reciteam, încet și cu atenție, într-un ritm mai lent, ceea ce mi-a plăcut. De exemplu din Jules Verne am ales ”Insula Misterioasă” și ”Călătorie în Centrul Pământului”, iar din Dumas, cum altfel, ”Contele de Monte-Cristo”. Cred că mai pot reda pe de rost dialogurile lui Edmond cu abatele Faria, partea din roman care m-a impresionat cel mai mult.

Am citit rapid, am răsfoit, vreo 50.000 de cărți, am ales și am recitit vreo trei-patru mii și am studiat vreo șase sute. În afara manualelor profesionale. Am citit enciclopedii și dicționare cum citești o carte obișnuit, pagină cu pagină, articol cu articol. Timpul acordat cititului îmi ocupa tot timpul meu liber. Nu îmi amintesc să mă fi ”jucat” niciodată, joaca era în mintea mea, cu ceea ce citisem. Toată copilăria nu am avut decât o singură jucărie, la care mă uit acum, un căluț pe patru roți. Citeam și noaptea sub plapumă, la lumina lanternei Fanarik, o chestie rusescă foarte ingenioasă, era fără baterii și dădea o lumină caldă, numai bună să citești. Dacă nu ceream părinților bani pentru baterii însemna că nu citesc noaptea sub plapumă, nu?

Părinții, amuzați la început, apoi nu mai mă lăsau să citesc și noaptea, așa că mă acopeream cu plapuma ca să nu se vadă lumina. Eu dormeam pe o canapea în sufragerie, sau pe fotoliul-pat din bibliotecă, dar lumina se vedea, la noi a fost întotdeauna moda ușilor deschise la dormitoare. Sigur, nu tot timpul, dar în general, vorbind. Acum, din nefericire, nu mai este nimeni să mă oprească, așa că citesc, sau mă uit la filme, până la ora 03:15, ora mea de culcare, de când aveam patru ani.

Amintirile mă cuprind din nou, o să mai pun un lemn pe foc, am de unde, iarna aceasta, la distanță de 70 de ani de amintirile mele, a fost ciudată, nu am consumat nici 20% din rezervă, așa că mai am și pentru la anul. Dacă mai apuc, pentru că Vineri, Moartea mea tânără și sexy, din vis, mereu mă apucă cu mâna ei rece ca gheața, ca semn de afecțiune. Și se uită la mine cu ochii ei frumoși, albaștrii ca aripile îngerilor, parcă cu regret și milă. Am rămas ultimul în viață dintr-o clasă plină de vitalitate, de 38 de copii, nu prea mai am prieteni și colegi de vârsta mea, diplomația și comerțul exterior sunt activități grele cu consum mare nervos, te omoară cu zile.

Noi, generația mea, ne-am implicat, am crezut în ceva, am construit, am păstrat pacea, ne-am consumat investind viața în țară, familie și în planul lui Dumnezeu.

Dar ziua de mâine este o certitudine, am această speranță, doar este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 20 februarie 2025

BERBEC Eşti într-o dispoziţie poetică, lirică. Totul îţi pare roz şi trandafirii nu au spini! Dar, nu încerca să te înfrânezi şi să fii convenţional. Spune ce ai de spus, cu calm şi bună creştere! Astăzi ai energie, vitalitate, dar nu te repezi fără să te gândeşti. Influenţe astrale puternice te favorizează. Prietenii te sprijină, familia te ajută. Mai mult ca oricând, te bucuri de aprecierile colegilor, ale anturajului, în general. Marte, bine aspectat, îţi asigură energia necesară ca să străluceşti şi să faci totul ca prin magie, adică repede-repede, de se miră toată lumea cum de reuşeşti. Evident, pentru ca să duci lucrurile la bun sfârşit nu trebuie, în primul rând, să te repezi. „Stai şi cugetă”, vorba ardeleanului!

TAUR Cam nervos, stresat şi poate ai motive, pentru că cineva încearcă să-ţi invadeze teritoriul. Poate fi şi spaţiul vital, cineva stă prea aproape de tine, sau pur şi simplu, o părere virtuală! Astăzi teoria conspiraţiei te obsedează! Eşti deosebit de suspicios – toată lumea pare a complota! Parţial adevărat este faptul că bănuiala este cea mai greu de suportat stare de spirit. Mici sau mai mari probleme cu paranoia cotidiană bine temperată! O veste bună urmată de o cheltuială necesară. Atenţie la cumpărături, nu numai la ce cumperi ci şi cum şi când. Mai bine pierzi ceva timp decît să iei ceva ce nu-ţi place, sau este un compromis!

GEMENI Ziua pendulează între „nu prea clar” şi „nu prea precis”. Trebuie să faci unele eforturi ca să stai pe linia de plutire şi să nu te pierzi în ceaţa confuziei. Evită tot ce este „important”! Domeniul sentimental este avantajat de conjunctură. Şi actor şi spectator, ca la teatru! Cu toate că totul pare o mare comedie, sau un scenariu care nu a fost bine montat, accepţi, ca un spectator la teatru, în continuare, atmosfera neclară de la locul de muncă, sau ceaţa din sentimentele tale. Astăzi este bine să eviţi toate situaţiile obscure. Supraveghează buzunarele în special şi proprietăţile, în general. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie.

RAC Viziune ta asupra problemelor cotidiene devine mai pozitivă. Stelele spun că eşti inspirat în abordarea, cu eficacitate, a problemelor tale personale. În această zi poţi face unele progrese. Tenacitatea îţi este răsplătită. Zodia este bine aspectată. Trebuie, însă, să eviţi discuţiile aprinse cu colegii, asociaţii sau în familie. Câştig de bani, probabil nu foarte mulţi. Dacă ai unele probleme cu bancile, sau de natură financiar-bancară, nu ezita să faci tot ce depinde de domnia ta. Se poate ca Mercur, planeta negustorilor şi a hoţilor (a băncilor?) planetă care îţi este azi favorabilă, să-ţi răsplătească tenacitatea. Sănătatea este în general bună.

LEU Nicio urgenţă, nimic important, poţi să te relaxezi şi chiar să te odihneşti. Veşti bune din familie sau de la prieteni. O zi echilibrată în care ai, odată mai mult, libertatea de a alege. Astăzi eşti înclinat să-ţi depăşeşti limitele profesionale, condiţia socială şi/sau situaţia financiară. Trebuie să nu exagezi în această expansiune îndrăzneaţă. Oricum, caracterizează caracterul Leilor. Dar mai multă modestie, cumpătare, nu a omorât pe nimeni. Creativitatea, în special a celor cu inclinaţii literare, este, de asemenea, bine aspectată. Planurile pe care le-ai făcut cu ceva timp în urmă încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte.

FECIOARĂ Poziţiile planetelor arată un plan sentimental foarte încărcat, cu situaţii noi care pot ridica probleme greu de rezolvat. Mici reproşuri din partea anturajului, din cauza neatenţiei tale. Magnetismul personal al nativilor, charisma cum se spune, este în creştere – poţi rezolva uşor unele probleme sentimentale, nu toate. De asemenea poţi aborda uşor noi prietenii, relaţii noi. În mod particular sunt favorizaţi nativii din zodia Fecioarei care desfăşoară activităţi sociale, administrative, filantropice sau religioase. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, liantul grupului şi aşteptînd iniţiative pentru programul de seară.

BALANŢĂ Discuţii de "culoar", mici bârfe delicioase despre colegi şi prieteni. Sau "analize" lungi despre proiecte profesionale care nu avansează deloc! Mai bine munceşte, nu mai discuta atâta! Lasă bârfele şi intrigile să se consume singure şi nu intervenii în niciun fel. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent la noii furnizori sau clienţi. Cu toate aspectele nefavorabile economice, zvonurile, scumpirile şi criza, o să ai banii care îţi trebuie, ca de obicei, se rezolvă în ultimul minut. Veşti bune de departe. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent!

SCORPION Soarele îţi zâmbeşte, adică ai noroc! Te aflii într-un mediu favorabil, unde toată lumea este de acord cu părerile tale şi le repetă ca un cor antic. Mai să uiţi că ai venin în coadă! Trebuie să acorzi mai multă atenţie şi timp vieţii de familie sau relaţiilor cu prietenii. Nu uita că vorba dulce mult aduce şi că o rugăminte este mai uşor ascultată decât o ameninţare. Perioada favorizează nativii care activează în educaţie şi comerţ. Banii sunt aspectaţi favorabil. Venituri apar şi din nişte surse mai puţin obişnuite: aş îndrăzni să afirm că primeşti nişte bani inapoi!

SĂGETĂTOR Energia şi eficienţa sunt coordonatele zilei. Mai repede, ia-o la galop, nimeni nu poate să oprească un centaur! Nu lăsa nicio şansă, fie că este pe planul profesional, sau cel sentimental! Conjunctura astrală aduce nativilor din zodia centaurului cu arc multă energie şi trăiri intense. Trebuie să dai dovadă de multă diplomaţie la serviciu pentru ca magnetismul personal să nu fie receptat ca o agresivitate lipsită de eleganţă. Atenţie la cheltuielile firmei sau la cele personale şi la costul mesei de prânz! Mult entuziasm şi o privire mai filozofică asupra vieţii te ajută să te bucuri din plin de deliciile iernii, chiar dacă este foarte frig.

CAPRICORN Unele schimbări în perspectivă, dar obiectivele tale realiste te duc către o creştere a încrederii în forţele proprii. Orice realizare, cât de mică, te face mai încrezător, mai motivat! Dacă este să faci un drum, mai bine amână. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia guvernată de Saturn de a rezolva problemele legate de relaţiile cu terţi sau cu autorităţile şi cam atât! Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. Dar nu astăzi! Călătoriile de afaceri şi/sau de plăcere nu sunt recomandate şi favorizate de stele. Încearcă să înaintezi cu paşi mici, realizări mici, dar motivante!

VĂRSĂTOR Astăzi ai în program unele planuri ambiţioase. Trebuie să ai în vedere că trebuie să te descurci singur, toţi cei care te pot ajuta au şi ei propriile programe cotidiene. O zi în care trebuie să dai dovadă de conservatorism. Nu lăsa nicio schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investiţi, nu-ţi face nou prieteni! Lăsă lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Vărsătorii de apă artişti sunt singurii avantajaţi în aceasată perioadă, dar cine nu este artist! Românul s-a născut cu talent, este artist şi poet… Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Un semn de foc îţi poartă noroc şi te poate ajuta. Vezi, prin jur, cine poate fi! În orice caz consolează-te cu gândul că nu eşti singurul care ai probleme la serviciu...

PEŞTI Cu Pluton, mica planetă a plutocraților, în zodie urmeză-ţi intuiţia, prima impresie. Fă o surpriză plăcută celor dragi, o să fie foarte bucuroşi. Nu eşti avantajat în comunicare, vorbeşte puţin, precis şi zâmbeşte mult! Anumite sentimente restrictive şi dezamăgiri existenţiale se amplifică, dar nu trebuie să dai nicio importanţă. Îţi trece! Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Promovează cu mult curaj interesele proprii. Nu da curs propunerilor persoanelor necunoscute, pe net sau la mobil, oferte, prezentări şi alte escrocherii. Cu toată vremea capricioasă, când prea cald, când prea frig, eşti tentat să faci astăzi planuri de petrecere. Poate este ziua ta de naştere şi vrei s-o sărbătoreşti cum trebuie!