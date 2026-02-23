Sport

Jocurile Olimpice de iarnă 2026 s-au încheiat cu un spectacol feeric. Sportivii au consumat aproape o tonă de Grana Padano

Sursa foto: Comitetul Olimpic și Sportiv
Jocurile Olimpice de iarnă 2026, desfășurate în Milano și Cortina, s-au încheiat după 16 zile de competiții cu un spectacol de lumină și muzică, atrăgând mii de spectatori și marcând un consum alimentar uriaș pentru sportivi.

În perioada 6–22 februarie, sportivii au consumat în medie 60 kg de Grana Padano pe zi, ceea ce înseamnă aproximativ o tonă în total. În paralel, putrivit datelor publicate pe pagina evenimentului sportiv, au fost consumate:

-365 kg de paste

-10.000 de ouă

-8.000 de cafele

-12.000 de felii de pizza, echivalentul a aproximativ 1.800 de metri de pizza

Jocurile Olimpice

Sursa foto: Comitetul Olimpic și Sportiv

Andrea Varnier, directorul general al Milano Cortina, a explicat că dacă tăvile folosite pentru fiecare masă ar fi stivuite, ar forma un turn de 60 km, de aproape 18 ori înălțimea muntelui Tofana din Cortina (3.225 metri).

Organizatorii au pregătit zilnic până la 4.500 de mic dejunuri, prânzuri și cine în satul Milano, aproape 4.000 în Cortina și 2.300 în Predazzo. Potrivit Reuters, elaborarea meniurilor a durat aproximativ un an, iar președintele Jocurilor, Giovanni Malagò, a declarat că toată lumea a lăudat calitatea mâncării.

Aproximatic 1,3 milioane de bilete vândute

Jocurile Olimpice

Sursa foto: Comitetul Olimpic și Sportiv

Pentru Jocuri s-au vândut aproximativ 1,3 milioane de bilete, adică 88% din capacitatea totală. Din totalul spectatorilor:

-37% au fost din Italia

-63% au venit din străinătate, dintre care 15% din Germania, 14% din Statele Unite și câte 6% din Marea Britanie și Elveția

Cele mai populare discipline au fost:

-Skimo, introdus pentru prima dată la aceste Jocuri, sold out în ambele sesiuni

-Patinajul de viteză și short track, fiecare cu 95% capacitate

-Patinajul artistic și hocheiul pe gheață, fiecare cu 93% capacitate

-Cazanele olimpice și spectacolele de lumină

Cazanele olimpice din Milano și Cortina au devenit simboluri vizibile ale competiției. Aproximativ 300.000 de persoane au urmărit 88 de spectacole de lumină și muzică de patru minute la Arco della Pace din Milano, desfășurate zilnic pe durata Jocurilor. Varnier a spus că evenimentele au fost un mare succes care a energizat orașul.

2
