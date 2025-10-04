Social

Jim Mitchum, fiul legendarului Robert Mitchum, a încetat din viață la 84 de ani

Comentează știrea
Jim Mitchum, fiul legendarului Robert Mitchum, a încetat din viață la 84 de aniSursa foto: imdb.com
Din cuprinsul articolului

Jim Mitchum, actor de film și televiziune care a apărut în peste 35 de producții între 1949 și 1994, a murit pe 20 septembrie la domiciliul său din Skull Valley, Arizona. Crescut în umbra tatălui său celebru , Robert Mitchum, Jim a reușit să-și creeze o carieră proprie și a rămas o figură apreciată în cinematografia clasică americană, potrivit Variety.

Jim Mitchum, de la copil-actor la star de cinema

Jim Mitchum a început să joace la doar opt ani, când a debutat într-un film western. La 16 ani, asemănarea cu tatăl său i-a adus rolul fratelui lui Robert în „Thunder Road” (1958), film produs tot de Robert Mitchum. În rolul unui mecanic, Jim a învățat să lucreze la motoare și chiar a devenit pentru o perioadă scurtă de timp, mecanic și pilot de curse.

Influențat de Elvis Presley, a semnat un contract cu 20th Century Fox și a lansat single-ul „Lonely Birthday” în 1961. În anii ’60, a jucat alături de actori precum John Wayne, Kirk Douglas și George Peppard. În 1971, a participat la filmul experimental „The Last Movie” al lui Dennis Hopper.

Patru ani mai târziu, a interpretat un rol în „Moonrunners”, film care a inspirat celebra serie „The Dukes of Hazzard”.

Secretele scenei: cum scapă artiștii de emoții înainte de spectacol
Secretele scenei: cum scapă artiștii de emoții înainte de spectacol
Pâinea de porumb cu dovleac și ceapă roșie: gustul toamnei într-o tigaie de fontă
Pâinea de porumb cu dovleac și ceapă roșie: gustul toamnei într-o tigaie de fontă

Jim Mitchum a fost căsătorit de trei ori

Jim Mitchum a fost căsătorit de trei ori. Prima dată cu actrița Wende Wagner (1968–1978), cu care a avut un fiu, Will Spence Mitchum, apoi cu Vivian Ferrand (1985–1995), cu care a avut doi copii, Brian Price și Caitlin Ann. Ultima soție este Pamela K. Smith, cu care s-a căsătorit în 2025.

Robert Mitchum și fii săi

Sursa foto. Wikipedia

După retragerea din actorie în 1994, s-a mutat în Arizona, unde a gestionat ferma de cai a părinților săi și a dezvoltat linii de whiskey premium, inclusiv „Robert’s Rye Whiskey”, într-un omagiu adus tatălui său.

Actorul a continuat să joace un rol în cinematografie

Pe lângă afacerile pe care le-a avut, Mitchum a rămas apropiat de cinematografie, participând la evenimente și proiecte legate de filmele clasice. Actorul și-a lăsat în urmă soția , Pamela, fratele Christopher și sora Petrine Day Mitchum, precum și cei patru copii ai săi, Ana Liljeback, Will Spence Mitchum, Brian Price Mitchum și Caitlin Ann Mitchum.

Familia extinsă o include și pe fiica vitregă Tiffany Mitchum Greene, precum și nepoții Jack Durham Mitchum, Wagner Bernard Maximus Mitchum, Paige Mitchum și Winnry Marie Mitchum Muir.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:57 - Secretele scenei: cum scapă artiștii de emoții înainte de spectacol
09:47 - Familia Golescu, un „far” al progresului în modernitatea românească
09:38 - Cinci moduri ingenioase de a folosi frunzele uscate în loc să le arunci
09:29 - Aeroportul din Munchen, închis pentru a doua noapte după o nouă alertă cu drone
09:19 - Topul celor mai frumoase cărți din istorie. Sunt considerate adevărate capodopere
09:10 - ChatGPT, provocat să rezolve o problemă veche de 2.400 de ani: Cercetătorii, uimiți de răspuns

HAI România!

Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Nu predică ipocrită, ci exorcizare
Nu predică ipocrită, ci exorcizare

Proiecte speciale