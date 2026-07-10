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Iranul avertizează SUA: Suntem pregătiți pentru apărare totală dacă acordul va fi încălcat

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Iranul avertizează SUA: Suntem pregătiți pentru apărare totală dacă acordul va fi încălcatIran. Sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Teheranul este pregătit pentru o „apărare totală” dacă Statele Unite vor încălca memorandumul de înțelegere semnat luna trecută, iar în acest caz conflictul nu se va încheia niciodată prin capitularea Iranului, a declarat vineri seară negociatorul-șef iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, potrivit Reuters.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei întâlniri cu președintele Adunării Consultative Populare a Indoneziei, Ahmad Muzani.

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Potrivit lui Mohammad Baqer Qalibaf, autoritățile iraniene sunt pregătite să reacționeze dacă Washingtonul nu va respecta memorandumul de înțelegere convenit între cele două părți.

„Teheranul este pregătit pentru apărare totală dacă SUA ar trăda memorandumul de înţelegere semnat luna trecută, iar în acest caz războiul nu se va încheia niciodată prin capitularea Iranului”, a afirmat negociatorul-șef iranian.

Qalibaf: „I-am transmis vicepreşedintelui american JD Vance că Iranul nu are încredere în Washington”

JD Vance, Elveția

JD Vance. Sursa foto: captură video

Oficialul iranian a declarat că i-a transmis vicepreședintelui american, JD Vance, în timpul negocierilor, că Iranul nu are încredere în Statele Unite.

„I-am transmis vicepreşedintelui american JD Vance că Iranul nu are încredere în Washington”, a spus Mohammad Baqer Qalibaf. El a susținut că, în relația cu Statele Unite, capacitatea de apărare este esențială: „Doar cei pregătiţi pentru război vor putea negocia cu Statele Unite”.

Declarațiile lui Mohammad Baqer Qalibaf au fost publicate ulterior pe canalul său oficial de Telegram, în contextul tensiunilor care continuă între Teheran și Washington, în pofida memorandumului de înțelegere semnat luna trecută.

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