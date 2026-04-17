Ioan Mircea Pașcu rupe tăcerea despre Ion Iliescu, relația cu Rusia și bătălia pentru NATO. Interviu de excepție la „Evenimentul Istoric”

Pasionații de istorie recentă și geopolitică au parte de o ediție de neratat a podcastului „Evenimentul Istoric”. Vineri, 17 aprilie, începând cu ora 12:00, pe platforma Hai România, jurnalistul Dan Andronic îl are ca invitat special pe Ioan Mircea Pașcu, fost ministru al Apărării Naționale și unul dintre arhitecții integrării euro-atlantice a țării noastre.

Această întâlnire, prilejuită de publicare a două volume de memorii, promite o analiză profundă și necenzurată a începuturilor României post-comuniste, oferind publicului o perspectivă directă, din interior, asupra deciziilor care au marcat ireversibil parcursul democratic și de securitate al națiunii. Personaje istorice precum Ion Iliescu, Adrian Năstase, Regele Mihai, decizii importante din istorie, de la Tratatul cu URSS, la aderarea României la NATO, vor fi pilonii discuției.

Discuția moderată de Dan Andronic aduce în prim-plan o perioadă tumultoasă și adesea neînțeleasă: primii ani de după Revoluția din 1989. Ioan Mircea Pașcu, un martor ocular și un actor politic aflat chiar la centrul de comandă al acelor vremuri, detaliază cum arăta cu adevărat dinamica puterii la București.

Fostul demnitar face o radiografie sinceră a personalității lui Ion Iliescu, demontând mituri și explicând modul în care primul președinte post-comunist al României lua deciziile în momentele de criză maximă. Dezvăluirile sale oferă o nuanțare istorică necesară a modului în care a fost gestionată tranziția complicată de la un regim totalitar la o democrație fragilă.

Un alt punct central al podcastului „Evenimentul Istoric” îl reprezintă politica externă a României într-o lume aflată la acel moment în plină reașezare a sferelor de influență. Ioan Mircea Pașcu explică provocările diplomatice uriașe ale gestionării relației cu Federația Rusă, o moștenire complexă a Războiului Rece, într-o perioadă în care Bucureștiul căuta cu disperare garanții de securitate.

În contrast, dialogul explorează pașii decisivi care au condus la stabilirea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii. Fostul ministru dezvăluie culisele negocierilor dure cu oficialii americani și modul în care România a reușit să câștige încrederea Washingtonului, un efort care a pus bazele noii noastre orientări strategice.

Ioan Mircea Pașcu: În urmă cu 35 de ani, acționam într-un context diferit de cel actual. Pe atunci, Tratatul de la Varșovia, din care România făcea parte, și URSS existau și trebuia să ținem seama de ele. De asemenea, China, unul din prietenii noștri constanți, încă era bulversată de cele întâmplate la noi și căuta să se adapteze cât putea mai bine la noua situație. Intențiile Ungariei față de România – în condițiile dezmembrării Iugoslaviei și Uniunii Sovietice – și acțiunile regelui Mihai constituiau subiecte de primă importanță pentru societatea românească și, inevitabil, pentru mine. Ioan Mircea Pașcu: Circulau numeroase informații – unele reale, altele false –, iar noi trebuia să le selectăm pe cele adevărate, pentru luarea celor mai bune decizii. Desigur, nu era deloc ușor, după cum, în general, nici sarcina noastră nu era deloc facilă. Practic, trebuia să menținem echilibrul între două procese de evoluție profundă, unul intern – trecerea spre societatea democratică, bazată pe economia de piață –, altul extern – transformarea profundă a Europei

Prezența lui Ioan Mircea Pașcu în acest dialog aduce o greutate incontestabilă informațiilor prezentate, validând cele mai înalte standarde de expertiză și autoritate în domeniu. Cariera sa administrativă la cel mai înalt nivel se confundă practic cu formarea politicii externe a statului român modern. Între anii 1990 și 1992, a activat direct în cadrul Administrației Prezidențiale în funcția de Consilier Prezidențial și Șef al Direcției de Politică Externă, fiind implicat în deciziile fundamentale ale noului stat.

Ulterior, în perioada 1993-1996, a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale, punând bazele reformelor militare esențiale. Apogeul carierei sale executive a fost atins între anii 2000 și 2004, atunci când, din poziția de ministru al Apărării Naționale în Guvernul României, a coordonat și a finalizat cel mai important succes de securitate din istoria recentă a țării: aderarea oficială la NATO. Cu o solidă pregătire academică și mandate ulterioare în Parlamentul European, experiența sa directă la masa deciziilor face din această mărturie un document extrem de valoros.

Ediția specială a podcastului „Evenimentul Istoric” reprezintă o oportunitate rară de a înțelege mecanismele care au modelat România de astăzi, explicate chiar de oamenii care au stat la butoanele statului.

Interviul realizat de Dan Andronic este difuzat vineri, la ora 12:00, și poate fi urmărit integral pe platforma Hai România, fiind o sursă esențială de informație pentru toți cei care doresc să afle adevărul din spatele deciziilor istorice. Cărțile pot fi comandate la Editura Corint.