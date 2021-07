EVZ: Părinții sunt evrei, dar de origine din Botoșani, care au plecat ulterior din România. Care este de fapt povestea lor? Au ales sau au fost nevoiți să se mute în Israel?

Iancu Morad: Într-adevăr, părinții mei sunt născuți în România, dar amândoi sunt evrei. Ambii s-au născut în zona Moldovei, Botoșani, respectiv Dorohoi. De mici au emigrat alături de familiile lor în Israel. Nu au fost nevoiți să facă asta, dar, fiind de origine evreiască, doreau să ajungă în țara evreilor, adică în Israel.

-De ce ai ales să te întorci în țara natală a părinților?

Am ales să mă întorc în România din mai multe motive. Primul este acela că peste tot în lume se știe că România este un centru excelent de învățătură medicală, există facultăți de medicină foarte bune. În Israel, cei mai mari doctori și profesori sunt de origine română sau au studiat în România. Apoi, știam cât de cât limba română. Părinții fiind născuți aici, acasă vorbeam în limba română, lucru care mi-a fost foarte util când am ales să vin în România pentru a începe studiile medicale. Al treilea motiv este că îmi plăcea foarte mult în România. Încă de copil veneam cu părinții aici în vacanța de vară. Îmi plăceau mult oamenii, clima, mâncarea.

-De ce Medicina și nu alt domeniu? Are legătură cu familia ta sau părinții te-au îndemnat către o altă carieră?

Medicina e un domeniu cu totul special. Fie ai această dorință aprigă de a deveni medic, fie nu. Eu am avut-o. În Israel, odată ce ajungi în clasa a 10-a, ești obligat să faci voluntariat timp de un an de zile. Astfel, nu poți intra în examenul de Bacalaureat. Poți alege, spre exemplu, un azil de bătrâni, la pompieri sau să faci muncă voluntară în cadrul Crucii Roșii. Eu am ales Crucea Roșie și cred că de acolo am căpătat această pasiune. Îmi plăcea așa de mult astfel că, în loc să merg o dată pe săptămână așa cum trebuia, mergeam zilnic să fac voluntariat. Mergeam zi de zi cu ambulanța, ajutam oamenii.

-Știu că mai ai un frate. L-ai convins și pe el să vină în România? Este tot medic?

La câțiva ani după ce am început facultatea și fratele meu cel mic a venit după mine în România și a început studiile la Facultatea de Medicină, aceeași pe care am absolvit-o și eu.

-În Israel tinerii fac armata înainte de a urma o facultate. Cum a fost în cazul tău?

Într-adevăr, în Israel trebuie să faci armata, dar ai și posibilitatea ca, înainte de armată, să urmezi o facultate și abia apoi să îndeplinești serviciul militar. Eu, fiindcă am urmat o facultate de medicină am obținut un permis care mi-a dat voie să vin în România pentru a studia și probabil când mă voi întoarce în Israel, dacă se va întâmpla acest lucru, cu siguranță voi face și eu armata. Probabil ca medic la un spital militar o perioadă de câteva luni, un an de zile.

-De ce chirurgia plastică și nu alte ramuri ale medicinei?

Am ales chirurgia plastică fiindcă este o specializare foarte interesantă. E o ramură mai aparte a medicinei. Mai ales eu, practicând chirurgia estetică, lucrez cumva cu partea mai frumoasă a medicinei. Eu sunt o persoană foarte emotivă din fire și când lucram în timpul rezidențiatului și facultății la spital cu bolnavi eram foarte afectat emoțional. Mă durea să văd oameni suferind. Am ales în schimb chirurgia estetică pentru că întotdeauna mi-a plăcut frumosul, iar aici nu lucrez cu oameni bolnavi, ci cu oameni pe care îi ajut să arate mai bine, le aduc o altfel de bucurie.

-Care a fost cel mai dificil caz din carieră și nu vorbim aici de o ajustare a sânilor sau o corecție nazală, ci de o cicatrice urâtă sau semnele unui incendiu?

Unul dintre cazurile care m-au marcat emoțional este incendiul din clubul Colectiv. Atunci, timp de câteva zile bune, am închis cabinetul și mi-am ajutat colegii de la spital. Am simțit din tot sufletul să fac asta, însă e foarte greu să vezi și să simți în jurul tău atâta suferință. E greu de descris în cuvinte. Al doilea caz care, la fel, a fost greu pentru mine, o pacientă în vârstă de 18-19 ani, care în urma unei agresiuni sexuale a necesitat o reconstrucție de himen. Sunt povești care te marchează, dar în fața cărora trebuie să acționezi lucid și precis.

-Familia apelează la serviciile tale?

Bineînțeles că și familia apelează la serviciile mele. Au încredere în mine, știu cât de multă pasiune pun în munca mea. Știu și apreciază cât efort și câte ore petrec pentru a mă perfecționa continuu.

-Cum a evoluat piața de medicină estetică în România în ultima decadă? Ce vor româncele? Sau românii în general?

Piața a avut o evoluție foarte intresantă în direcția potrivită. E o explozie de tratamente în ultimii ani. De ce? Oamenii, atât femeile, cât și bărbații, își doresc să arate din ce în ce mai bine. În plus, tehnicile de tratament au evoluat foarte mult. Putem acum să ajungem la rezultate spectaculoase prin astfel de tratamente, rezultate pe care în trecut le puteai obține doar cu ajutorul bisturiului. Era nevoie de anestezie și timp de recuperare lung. Azi avem în schimb tratamente mult mai puțin invazive, recuperare rapidă și care de multe ori nici nu necesită anestezie generală. Apoi, rețelele sociale ajută foarte mult. Oamenii văd rezultatele spectaculoase care se obțin în urma acestor tratamente și capătă încrederea de a apela la rândul lor la ele. Nu vorbesc aici exclusiv despre români, ci și despre străini. Turismul medical este o practică în plină dezvoltare, iar România e o destinație preferată de străini în această direcție. Clinica noastră a crescut foarte mult fiindcă avem deja o experiență acumulată în ani de muncă și studiu.

-Am înțeles că a crescut foarte mult în ultima perioadă și ponderea bărbaților care apelează la serviciile tale? Care sunt cele mai solicitate intervenții?

Vedem o creștere cu cel puțin 15% în fiecare an a bărbaților care apelează la tratamente estetice, fie că vorbim despre cele minim invazive sau despre operații. De obicei, atunci când vine vorba despre chirurgia estetică, bărbații aleg blefaroplastia, iar, dacă vorbim despre tratamente minim invazive, eliminarea ridurilor de expresie cu toxină botulinică. Bărbații care vin la clinică sunt hotărâți și știu exact ce își doresc. Nu vor să își modifice trăsăturile, ci doar să arate mai odihniți, mai fresh, mai tineri.

-Cum te-a afectat pandemia? A scăzut sau nu business-ul în această perioadă?

Pandemia a avut un impact pozitiv asupra business-ului în cazul nostru. Am văzut o creștere a cererii pentru anumite proceduri chiar și cu 300% . Primul motiv ar fi acela că toți ne doream să ne simțim mai bine, să ne facem bucurii. Normal că după un tratament estetic ne simțim mai bine pentru că arătăm mai bine, ne crește stima de sine. Apoi, lumea a stat acasă, astfel că am putut apela la procedurile pe care ni le doream poate de mult, dar pentru care nu ne găsisem timp în trecut. Vorbim aici chiar despre intervenții mai lungi, care necesită timp de recuperare. De obicei operații mixte, cum ar fi ridicarea sânilor și liposucție sau abdominoplastie cu augmentare mamară, etc. Pe altă parte, în schimb, turismul medical a scăzut. În vremuri nomale, o cotă de 20-25% dintre pacienții care apelau la clinica noastră erau pacienți străini.