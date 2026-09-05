Inteligența artificială pune presiune și pe prețuri. Produsele care se vor scumpi

Prețurile telefoanelor, laptopurilor și consolelor au început să crescă în urma crizei cipurilor de memorie, alimentată de cererea uriașă venită din zona centrelor de date pentru inteligența artificială. Producătorii mută tot mai multă capacitate către componentele mai performante și mai profitabile pentru AI, iar efectele ajung deja la consumatori.

Potrivit Financial Times, dezvoltarea accelerată a infrastructurii pentru inteligența artificială a dus la o creștere puternică a cererii pentru cipurile de memorie.

Telefoanele și serverele AI nu folosesc în mod obligatoriu aceleași componente, însă problema apare la nivelul capacității de producție. Marii producători aleg tot mai des să aloce o parte mai mare din fabrici memoriilor mai performante și mai profitabile, destinate centrelor de date.

În consecință, rămâne mai puțină capacitate disponibilă pentru memoriile convenționale folosite în smartphone-uri, calculatoare și alte produse electronice.

DRAM este una dintre componentele esențiale din dispozitivele electronice. Este memoria de lucru folosită de telefoane și calculatoare pentru rularea aplicațiilor și programelor.

Centrele de date necesare sistemelor de inteligență artificială folosesc însă volume foarte mari de memorie. Pentru a răspunde acestei cereri, producătorii și-au orientat o parte din capacitate către memoriile de mare performanță și capacitate folosite în infrastructura AI.

Efectul s-a transmis rapid pe piața produselor destinate consumatorilor. Prețurile memoriilor au crescut puternic, iar producătorii de electronice au din ce în ce mai puțin spațiu pentru a absorbi integral costurile suplimentare.

Datele recente ale companiei TrendForce arată că cererea ridicată de memorie pentru serverele AI continuă să limiteze oferta disponibilă pentru PC-uri și smartphone-uri, ceea ce menține presiunea asupra prețurilor.

Producătorii au mai multe variante pentru a face față creșterii costurilor: pot majora prețul final, pot accepta marje de profit mai mici sau pot reduce cantitatea de memorie și spațiul de stocare oferite. International Data Corporation avertiza încă de la începutul anului că unele dispozitive noi ar putea ajunge pe piață cu specificații inferioare celor cu care cumpărătorii s-au obișnuit.

Un smartphone care ar fi avut anterior 12 GB RAM și 256 GB spațiu de stocare ar putea, de exemplu, să fie lansat cu 8 GB RAM și 128 GB, fără ca prețul să scadă în aceeași proporție.

Produsele mai ieftine sunt cele mai expuse, deoarece producătorii au marje mai mici și mai puține posibilități de a suporta costurile suplimentare.

În aceste condiții, o parte din scumpirea memoriilor poate fi transferată direct către cumpărători prin prețuri mai mari ale smartphone-urilor.

Problemele de aprovizionare nu sunt considerate temporare.

IDC estimează că dificultățile de pe piața memoriilor vor continua pe tot parcursul anului 2026 și probabil într-o mare parte din 2027.

Chiar dacă ritmul scumpirilor s-ar reduce, prețurile ar urma să rămână ridicate, iar o revenire rapidă la nivelurile din 2025 este considerată puțin probabilă.

Situația a primit deja în industrie denumirea de „RAMageddon”, un joc de cuvinte între RAM, memoria folosită de calculatoare și telefoane, și „Armageddon”, termen asociat unei catastrofe de proporții.

Presiunea asupra pieței memoriilor se poate vedea și în cazul altor produse electronice.

Tabletele, consolele de jocuri, dispozitivele purtabile și alte echipamente care folosesc memorie sunt expuse acelorași creșteri de costuri.

Pentru consumatori, consecința poate fi fie un preț mai mare pentru electronice, fie dispozitive cu mai puțină memorie RAM și un spațiu de stocare mai mic decât în generațiile precedente.