Instagram ar putea introduce o funcție care să prevină una dintre cele mai stânjenitoare situații de pe rețeaua socială: apăsarea accidentală a butonului Like atunci când cineva răsfoiește fotografiile vechi ale unei alte persoane. Noua opțiune le-ar permite utilizatorilor să consulte profiluri fără să poată interacționa cu postările, însă accesul ar putea fi rezervat abonaților plătitori. Funcția, denumită „Read-Only Mode” (mod doar pentru citire), a fost identificată de cercetătorul de aplicații Alessandro Paluzzi, care a publicat capturi de ecran pe 3 octombrie. Instagram a confirmat ulterior pentru Engadget că analizează această posibilitate. Deocamdată, compania nu testează funcția cu utilizatori din afara echipei sale.

Opțiunea ar fi utilă pentru cei care intră pe profilul unei persoane pentru a-i vedea fotografiile mai vechi, dar vor să evite o apreciere accidentală care le-ar putea dezvălui interesul. O simplă atingere a ecranului poate lăsa un Like la o fotografie publicată cu mai mulți ani în urmă, iar acest lucru poate crea momente incomode.

Potrivit capturilor de ecran publicate de Alessandro Paluzzi, modul doar pentru citire le-ar permite utilizatorilor să navigheze printre fotografiile și postările unui profil, fără să poată aprecia sau comenta conținutul. Totodată, aceștia nu ar putea trimite mesaje private și nici nu ar putea începe să urmărească respectivul cont.

Prin urmare, funcția ar limita interacțiunile care pot dezvălui faptul că o persoană a vizitat profilul altcuiva. Utilizatorii ar putea consulta conținutul disponibil fără riscul de a apăsa accidental un buton care să genereze o notificare pentru proprietarul contului.

Noua opțiune ar avea și anumite limite. Potrivit informațiilor apărute până acum, utilizatorii nu ar putea vizualiza Instagram Stories atunci când activează modul doar pentru citire. Astfel, funcția nu ar permite accesarea anonimă a tuturor tipurilor de conținut de pe platformă.

De asemenea, această facilitate nu ar însemna că Instagram nu mai colectează informații despre activitatea utilizatorilor. Scopul său ar fi să împiedice interacțiunile vizibile sau accidentale, nu să ascundă complet navigarea de sistemele platformei.

Capturile de ecran identificate de Alessandro Paluzzi sugerează că opțiunea ar putea face parte din Instagram Plus, abonamentul premium al platformei. Meta a început să testeze acest serviciu în martie 2026 și a anunțat ulterior extinderea ofertelor premium pentru Instagram, Facebook și WhatsApp.

Instagram Plus oferă funcții suplimentare față de versiunea gratuită, inclusiv instrumente pentru personalizarea experienței și gestionarea Stories. În Statele Unite, abonamentul a fost anunțat la un preț de 3,99 dolari pe lună, însă tarifele pot varia în funcție de țară.

Deocamdată, Meta nu a confirmat că modul doar pentru citire va fi inclus definitiv în abonamentul plătit. Prin urmare, nici disponibilitatea funcției pentru utilizatorii obișnuiți nu este clară.

Instagram nu a comunicat o dată la care noua funcție ar putea deveni disponibilă. Întrucât funcția se află încă în etapa de analiză internă, compania ar putea modifica modul de funcționare sau chiar renunța la proiect înainte de lansarea publică.

Rămâne de văzut și dacă Meta va introduce măsuri suplimentare pentru protejarea confidențialității utilizatorilor. Până în prezent, compania nu a oferit detalii publice despre eventualele restricții suplimentare sau despre forma finală a acestei funcții.