O nouă mină de sare în România. Au început lucrările de exploatare

Omul de afaceri Avram Gal a anunțat demararea lucrărilor la mina de sare de la Ploscoș, un proiect pe care îl descrie drept unul strategic pentru dezvoltarea regională și pentru consolidarea competitivității economice a țării. În mesajul postat pe rețelele de socializare, acesta vorbește despre investiții semnificative, tehnologii moderne și despre necesitatea ca România să își exploateze responsabil propriile bogății naturale, transformând potențialul în creștere economică. Încep lucrările la mina de sare de la Ploscoș. Anunțul făcut de omul de afaceri Avram Gal

Proiectul exploatării zăcământului de sare de la Ploscoș intră în etapa concretă de implementare, după finalizarea procedurilor legale și obținerea autorizațiilor necesare. Avram Gal subliniază că momentul marchează trecerea de la faza birocratică la cea operațională.

„În calitate de vicepreședinte al companiei Salt Min, anunț începerea lucrărilor la mina de sare de la Ploscoș, ca urmare a emiterii Autorizării de începere a lucrărilor din cadrul Licenței de exploatare sare gemă deținută de SC SALT MIN SRL. Acest moment confirmă parcurgerea tuturor etapelor legale și marchează trecerea la faza operațională a unui proiect strategic, dezvoltat de o companie cu capital 100% românesc”, a scris Avram Gal pe Facebook

În prima fază, proiectul presupune investiții consistente în infrastructură și echipamente, urmând ca valoarea totală a finanțării să crească pe măsură ce exploatarea se extinde. Accentul este pus pe tehnologii moderne, siguranță și impact economic local.

„În prima etapă sunt prevăzute investiții de aproximativ 4 milioane de euro, destinate infrastructurii inițiale, echipamentelor și organizării perimetrului minier. Ulterior, investițiile totale sunt estimate să ajungă până la 30 de milioane de euro, pe măsură ce proiectul va fi extins și consolidat. Obiectivul este implementarea unor tehnologii moderne, respectarea celor mai înalte standarde de mediu și siguranță și crearea de locuri de muncă stabile care să contribuie direct la dezvoltarea economică a zonei.”

Inițiatorii proiectului susțin că exploatarea responsabilă a resurselor naturale poate reprezenta un pas important către consolidarea independenței economice a României. Mina de la Ploscoș este prezentată ca un exemplu de investiție realizată cu capital românesc, în conformitate cu legislația în vigoare.

„Compania deține toate autorizațiile și avizele necesare emise de instituțiile competente ale statului român, în deplină conformitate cu legislația în vigoare. Mulțumim autorităților locale, județene și naționale pentru profesionalismul și colaborarea instituțională care au făcut posibilă demararea acestui proiect.

Exploatarea sustenabilă a propriilor resurse reprezintă una dintre cele mai solide șanse de relansare economică pentru România și un pas esențial spre creșterea competitivității la nivel european. Într-un context în care resursele devin tot mai strategice, capacitatea noastră de a le valorifica responsabil și eficient poate face diferența dintre dependență și autonomie economică.

Mina de la Ploscoș este mai mult decât o investiție industrială. Este un semnal că dezvoltarea poate începe prin capital românesc, prin respectarea legii și prin asumarea responsabilă a valorificării bogățiilor naturale ale țării.

P.S. România nu duce lipsă de resurse. Duce lipsă doar de consecvența de a le pune în valoare pentru români. Atunci când ne exploatăm singuri bogățiile și ne construim piețe libere și corecte, transformăm potențialul în putere economică reală.”