Imagini virale din Polonia. Un robot umanoid pune pe fugă o turmă mistreți

Un robot umanoid a fost filmat în Varșovia, Polonia, în timp ce se apropia de o turmă de mistreți, care fug speriați. Videoclipul a devenit viral, relatează foxbusiness.com.

Un videoclip devenit viral pe rețelele sociale a arătat un moment neobișnuit petrecut pe o stradă din Varșovia, unde un robot umanoid se îndreaptă spre un grup de mistreți aflați în apropierea carosabilului. În imagini, animalele reacționează rapid și se împrăștie în direcții diferite, pe măsură ce dispozitivul avansează.

Robotul, cunoscut sub numele de Edward Warchocki, apare frecvent în spațiul public din Polonia, unde participă la diverse acțiuni și conținut destinat mediului online, potrivit informațiilor disponibile pe site-ul oficial.

Apariția mistreților în zonele urbane nu este un fenomen izolat în Varșovia. În mai multe orașe din Polonia, aceste animale sunt întâlnite frecvent în cartiere rezidențiale sau pe străzi circulate, în căutare de hrană.

Autoritățile au implementat, începând din 2019, programe anuale de reducere a populației, pe fondul riscului reprezentat de pesta porcină africană, o boală care afectează industria cărnii de porc. Informațiile sunt susținute de date ale Institutului Max Planck pentru Istoria Științei.

Deși interacțiunile dintre oameni și mistreți sunt relativ frecvente, implicarea unui robot umanoid într-o astfel de situație este neobișnuită. Clipul evidențiază modul în care tehnologia începe să apară în viața cotidiană, dincolo de mediile controlate.

În ultimii ani, roboții umanoizi au fost testați în diverse scenarii, de la demonstrații de echilibru și mișcare complexă, până la utilizarea lor în aeroporturi sau în procese industriale. Unele companii dezvoltă sisteme bazate pe inteligență artificială destinate producției la scară largă, ceea ce indică o extindere treptată a utilizării acestor tehnologii.

Imaginile au generat numeroase reacții în rândul utilizatorilor de pe rețelele sociale. Comentariile reflectă atât interesul pentru tehnologie, cât și familiaritatea cu prezența mistreților în zonele urbane.

„Animalele sălbatice nu trebuie intimidate, pentru că pot ataca oamenii. Dacă nimeni nu le sperie, nu le pasă de oameni. Am foarte multe pe proprietatea mea și nu reacționează la oameni”, a scris un utilizator pe Instagram.

Un alt comentariu notează: „Acesta este un eveniment istoric. Mă bucur că trăiesc într-o perioadă în care asta reprezintă Polonia”, în timp ce o a treia reacție a fost simplă: „Bravo, Edward.”