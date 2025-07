Actualitate Iancu Guda: Platformele online afectează puternic retailul românesc







Analistul financiar Iancu Guda atrage atenția asupra impactului negativ al comenzilor făcute pe platform online din afaceri extra-UE asupra afacerilor locale și solicită reglementări fiscale echitabile.

Iancu Guda subliniază într-o postare pe pagina personală de Facebook, că platformele online extra-comunitare, precum Temu, Shein, AliExpress și Trendyol, generează pierderi semnificative pentru sectoarele locale de retail, modă și electro-IT. Motivul principal este scutirea de taxe vamale pentru coletele cu valoare sub 150 de euro, care reprezintă 91% din importurile mici din China.

În anul precedent, Uniunea Europeană a înregistrat aproape 4,6 miliarde de astfel de expedieri, dintre care 75 de milioane au ajuns în România, adică aproximativ 200.000 de colete zilnic, cu o valoare totală estimată de 37,5 miliarde de lei.

Această situație creează un decalaj considerabil în competitivitate, afectând direct circa 60.000 de companii de retail românești, majoritatea mici și vulnerabile, care asigură peste 200.000 de locuri de muncă. Industria retailului contribuie anual cu aproximativ 38 miliarde de lei la bugetul național prin impozite, taxe și TVA, iar pierderile resimțite se propagă în întregul lanț economic, de la producători la distribuitori.

„Principalul motiv este concurenta neloiala si decalajul de competitivitate: coletele cu valoare sub 150 eur sunt scutite de taxele vamale cu valoare estimata de 37.5 miliarde RON (cca. 27% din retailul local cel mai afectat, in special fashion si electro IT). ”, explică Guda.

Conform lui Iancu Guda, pentru a asigura o concurență corectă, este imperativă eliminarea facilităților vamale pentru expedierile cu valoare sub 150 de euro, implementarea unor taxe fixe de manipulare a coletelor și impunerea plății impozitelor și taxelor locale de către aceste platforme. Astfel de măsuri, deja adoptate în alte state, ar contribui la protejarea afacerilor locale și la stabilitatea fiscală a României.

Iancu Guda susține că situația actuală este inacceptabilă și că România își face rău singură, mai ales având în vedere că industria de retail, afectată pe întreg lanțul (furnizori, producători, importatori și distribuitori, în special în sectoarele fashion și electro-IT), are o contribuție majoră la veniturile fiscale, estimată la aproximativ 38 de miliarde de lei anual. El afirmă că a realizat calcule detaliate, pe care urmează să le prezinte în curând la IQ Financiar.