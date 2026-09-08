Horoscopul lui Dom’ Profesor, 9 septembrie 2026

9 septembrie

Pe 9 septembrie s-au născut cardinalul de Richelieu, Lev Tolstoi, James Hilton, Cesare Pavese, Hugh Grant, Gina Gogean, Dana Dumitru, Domnica Filimon.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Ioachim şi Ana. Onufrie de la Vorona şi Chiriac de la Tazlău.

În ”Kalendar”, Cercurile Mariei.

La mulţi ani! celor care poartă numele de Ana. Un nume frumos, vechi, puternic.

"Evenimentul Zilei" din 9 septembrie 1958 a fost constituit din gravele tulburări rasiale dintre albi şi coloraţi în Notting Hill Gate, Londra. (Sursă: „Book of Days”). Erau tensiuni de câteva zile, îmbrânceli şi pumni în nas, dar, pe 9 septembrie, presa, mai ales echipele de la televiziuni au întărâtat mult şi decisiv cele două tabere, prin aşa-numitele "reconstituiri". S-au distrus multe bunuri, dar din fericire nu a murit nimeni. Totuşi, patruzeci şi şase de răniţi spitalizaţi, printre care trei, grav.

Nici ziarele şi tabloidele nu s-au lăsat mai prejos, pe timpul acela aveau şi trei ediţii pe zi - şi au publicat declaraţii provocatoare, care nu aparţineau nimănui, de fapt. Minciuni, ca să se vândă ziarul!

Pentru prima dată în istoria modernă Scotland Yard-ul a pus sub acuzaţie mai multe ziare şi televiziuni sub învinuirea de incitare la violenţă şi la dezordine publică. Presa a pierdut procesul în instanţă şi a fost forţată la amenzi usturătoare. Din această cauză mai multe tabloide au dat faliment, atunci. Au reapărut altele, sub alte nume, pentru că, după cum a declarat Rupert Murdoch: „porcii trebuie hrăniţi cu murdării!”

Un an mai târziu, s-a organizat o manifestaţie spontană a antilezilor, jamaicanilor, a africanilor, a celor "coloraţi". Din 1966 a devenit un Carnaval oficial al coloraţilor. Astăzi dacă întrebi pe cineva de acolo, cu siguranţă nu mai ştie nimeni de ce defilează lumea pe stradă!

Evenimentul a lansat un şlagăr de succes "White Riot" şi câteva episoade din seriale de tv. Tot televiziunile au încasat banii, până la urmă!

Dar nu despre asta doresc să vă povestesc, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Ieri dimineaţă, de Sf. Maria Mică, m-au trezit, când abia se lumina de ziuă, ciripitul rândunelelor. Cred că erau mii! Toate zburau în figuri de acrobaţie aeriană complicate, deasupra curţii mele. Dar, un rândunel, puţin mai mare decât celelalte rândunici din restul stolului şi care avea cea mai mare viteză, mereu trecea de la escadrilă la escadrilă, de la cuib, la cuib, apoi lua drumul Sudului.

Apoi din nou se întorcea către celelalte rândunele, apoi iar schiţa drumul către Sud. Pe rândunel îl cunosc bine, de când era un puişor zburlit. Îl cheamă Cristofor. Eu l-am botezat aşa, pentru că este un mare explorator şi un lider. Nu de puţine ori l-am surprins în bucătărie intrat pe fereastra deschisă, ca să ciugulească firimiturile de pe masă. Asta ca să se grozăvească faţă de celelalte rândunici, pentru că avea suficientă mâncare pusă pe gard, sferturi de franzelă şi grăunţe.

Până la urmă Cristofor i-a convins pe toţi şi au plecat, cu el în frunte, spre Sud. Cred că m-a zărit, pentru că ultimul ciripit avea o notă în plus, parcă mi se adresa. „La revedere, pe vara viitoare!”

Păsări migratoare. Ele merg spre Sud, migratorii umani merg spre Vest. Cu siguranţă că au şi ei unul, sau mai mulţi lideri. Altfel nu se poate!

Uitându-mă la stolul de rândunici mi-am amintit de filosofia din „Jurassic Park”: „Natura găseşte întotdeauna o soluţie!” Poate de aceea am intrat în crize, suntem fără soluţii, pentru că ne-am îndepărtat de natură.

Exoplanetele sunt planete care orbitează în jurul altor stele. Astronomii au descoperit până în prezent peste 6.000 de exoplanete. Cum reușesc să facă asta?

Astronomii au descoperit până în prezent peste 6.000 de exoplanete. Cum reușesc să facă asta? Oamenii de știință folosesc mai multe metode pentru a găsi exoplanete.

pentru a găsi exoplanete. Fiecare metodă dezvăluie informații diferite. Combinarea lor poate oferi astronomilor informații despre dimensiunea, masa, orbita unei planete și din ce ar putea fi alcătuită.

Până la data de 31 august 2026, astronomii confirmaseră 6.354 de exoplanete, planete care orbitează alte stele, și aproximativ 8.000 de exoplanete mai așteptau confirmarea. Aproximativ 3/4 din exoplanetele cunoscute au fost descoperite prin metoda tranzitului . Adică, astronomii caută exoplanete observând cum o stea își diminuează luminozitatea în timp ce o planetă trece prin fața ei.

Sau pot măsura o mică „oscilație” orbitală pe măsură ce steaua și planeta sa orbitează în jurul unui centru de greutate comun. Sau, într-un număr mic de cazuri, pot fotografia direct planeta.

Însă stelele sunt foarte, foarte strălucitoare în comparație cu planetele lor. Această strălucire a stelelor face ca exoplanetele să fie atât de greu de găsit.

Unul dintre cele mai interesante sisteme de exoplanete din apropiere este sistemul TRAPPIST 1, aflat la mai puțin de 40 de ani-lumină distanță. Acesta are cel puțin șapte exoplanete de mărimea Pământului. Cuvântul TRAPPIST este prescurtarea de la telescopul terestru TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope . Telescopul respectiv - împreună cu telescopul spațial Spitzer al NASA și alte telescoape - a ajutat la dezvăluirea planetelor din acest sistem stelar.

Și, de fapt, cunoaștem majoritatea exoplanetelor prin metoda tranzitului, în parte pentru că anteriorul telescop principal de vânătoare de planete din lumea noastră – misiunea spațială Kepler – a folosit această metodă. Misiunea inițială, lansată în 2009, a descoperit 4.696 de candidați la exoplanete, dintre care 2.331 sunt exoplanete confirmate, potrivit NASA . De atunci, misiunea extinsă Kepler (K2) a descoperit mult mai multe.

Cum funcționează metoda de tranzit? Este ca și cum ai observa o mică eclipsă. O eclipsă solară are loc atunci când Luna trece între Pământ și Soare, blocând o parte sau tot discul solar. În mod similar, o exoplanetă poate trece prin fața stelei sale, așa cum se vede de pe Pământ. Planeta blochează doar o cantitate mică de lumină stelară, adesea mai puțin de 1%. Dar tehnologiile moderne le-au permis astronomilor să observe aceste mici scăderi de lumină. Și, dacă pot detecta aceeași ușoară scădere la intervale regulate, pot deduce că o planetă orbitează în jurul stelei, chiar dacă nu o pot vedea direct.

Telescopul spațial Nancy Grace Roman, lansat recent de NASA , va folosi metoda tranzitului pentru a găsi alte mii de exoplanete, aproximativ 100.000 !

Așadar, scăderea luminii unei stele este un instrument util pentru descoperirea exoplanetelor. Pentru a o utiliza însă, astronomii au trebuit să dezvolte instrumente foarte sensibile care pot cuantifica lumina emisă de o stea. De aceea, deși astronomii au căutat exoplanete timp de mulți ani, nu au început să le găsească decât în ​​anii 1990 .

Curba de lumină obținută prin reprezentarea grafică a luminii unei stele în timp permite, de asemenea, oamenilor de știință să deducă înclinarea orbitei unei exoplanete și dimensiunea acesteia.

Dar rețineți că nu vedem de fapt exoplanetele descoperite cu metoda tranzitului. În schimb, prezența lor este dedusă .

A doua cea mai utilizată cale pentru descoperirea exoplanetelor este prin spectroscopia Doppler . Aceasta este metoda vitezei radiale , uneori numită de presa populară metoda oscilației. Metoda vitezei radiale a fost una dintre primele metode de succes pentru descoperirea exoplanetelor. De atunci, a produs sute de exoplanete confirmate.

Un exemplu excelent a fost planeta 51 Pegasi b, prima exoplanetă descoperită pe orbita unei stele asemănătoare Soarelui . Această exoplanetă are jumătate din dimensiunea lui Jupiter. După decenii de căutare a exoplanetelor care orbitează stele asemănătoare Soarelui, astronomii au anunțat descoperirea sa într-o sală aglomerată cu astronomi și spectatori, la o reuniune a Societății Astronomice Americane din San Antonio, în 1995.

Iată cum funcționează. În toate sistemele legate gravitațional care implică stele, obiectele de pe orbită – în acest caz, o stea și exoplaneta sa – se mișcă în jurul unui centru de masă comun, numit baricentru . Atunci când masa unei exoplanete este semnificativă în comparație cu masa stelei sale, există posibilitatea să observăm o „oscillație” în sistem, detectabilă printr-o schimbare a frecvențelor luminoase ale stelei. Această schimbare este, în esență, o deplasare Doppler . Este cauzată de orbita stelei în jurul baricentrului. Este același tip de efect care face ca vroom -ul motorului unei mașini de curse să sune ascuțit atunci când mașina se apropie de tine și jos atunci când mașina se îndepărtează în viteză.

În mod similar, privite de pe Pământ, mișcările ușoare ale unei stele și ale planetei (sau planetelor) sale în jurul unui centru de greutate comun afectează spectrul normal de lumină al stelei. Dacă steaua se mișcă spre observator, atunci spectrul său va apărea ușor deplasat spre albastru; dacă se îndepărtează, va fi deplasat spre roșu.

Diferența nu este foarte mare, dar instrumentele moderne sunt suficient de sensibile pentru a o măsura.

Așadar, atunci când astronomii măsoară schimbări ciclice în spectrul luminos al unei stele, aceștia pot suspecta că un corp important – o exoplanetă mare – orbitează în jurul ei. Alți astronomi pot apoi să-i confirme prezența. Metoda oscilației este utilă doar pentru găsirea de exoplanete foarte mari. Planetele asemănătoare Pământului nu au putut fi detectate în acest mod, deoarece oscilația cauzată de obiectele asemănătoare Pământului este prea mică pentru a fi măsurată de instrumentele actuale.

De asemenea, rețineți că, din nou, folosind această metodă, nu vedem de fapt exoplaneta. Prezența sa este dedusă.

Când astronomii reușesc să obțină o imagine a unui sistem stelar îndepărtat cu planeta sa, ei spun că obțin o imagine directă. După cum am menționat mai sus, stelele sunt extrem de strălucitoare. Iar planetele nu emit lumină proprie; la fel ca planetele din sistemul nostru solar, ele strălucesc doar cu lumina reflectată de steaua lor. Chiar și cu metode avansate de imagistică în astronomie, este dificil să se obțină o imagine a unei exoplanete.

Așadar, această metodă de descoperire a exoplanetelor a fost utilizată cu succes, dar mult mai rar decât metoda tranzitului sau metoda vitezei radiale.

Imagistica directă este o metodă foarte dificilă și limitativă pentru descoperirea exoplanetelor. În primul rând, sistemul stelar trebuie să fie relativ aproape de Pământ.

În continuare, exoplanetele din acel sistem trebuie să fie suficient de departe de stea, astfel încât astronomii să le poată distinge de strălucirea stelei. De asemenea, oamenii de știință trebuie să folosească un instrument special numit coronagraf pentru a bloca lumina stelei, dezvăluind lumina mai slabă a oricărei planete sau a planetelor care s-ar putea afla în jurul ei.

Wikipedia are o listă cu (în prezent) 89 de exoplanete fotografiate direct . Însă unele nu au fost descoperite prin imagistică directă. Au fost descoperite în alt mod și, ulterior – printr-o muncă extrem de asiduă și o ingeniozitate minuțioasă, plus progrese în domeniul instrumentației – astronomii au reușit să obțină o imagine, mai târziu.

Ce se întâmplă dacă o exoplanetă nu este foarte mare și absoarbe cea mai mare parte a luminii primite de steaua sa gazdă? Înseamnă asta că pur și simplu nu putem vedea acele planete?

Pentru obiectele întunecate mai mici, oamenii de știință folosesc o tehnică bazată pe o consecință impresionantă a Relativității Generale a lui Einstein. Adică, obiectele din spațiu curbează spațiu-timpul ; lumina care călătorește în apropierea lor se curbează ca rezultat. Acest lucru este analog refracției optice în anumite privințe. Dacă pui un creion într-o cană cu apă, creionul pare rupt deoarece lumina este refractată de apă.

Deși nu a fost dovedit decât zeci de ani mai târziu, faimosul astronom Fritz Zwicky a afirmat încă din 1937 că gravitația roiurilor de galaxii ar trebui să le permită să acționeze ca lentile gravitaționale . Spre deosebire de roiurile de galaxii sau chiar de galaxiile individuale, însă, stelele și planetele lor nu sunt foarte masive. Ele nu curbează foarte mult lumina.

De aceea, această metodă se numește microlentilizare .

Pentru a utiliza microlentilele pentru descoperirea exoplanetelor, o stea trebuie să treacă prin fața unei alte stele mai îndepărtate, așa cum se vede de pe Pământ. Oamenii de știință ar putea apoi să măsoare lumina de la sursa îndepărtată care este curbată de sistemul care trece prin fața ei.

Ar putea fi capabili să diferențieze între steaua intermediară și exoplaneta sa. Această metodă funcționează chiar dacă exoplaneta este foarte departe de steaua sa, un avantaj față de metodele de tranzit și oscilație.

Dar, după cum vă puteți imagina, este o metodă dificil de utilizat. Wikipedia are o listă cu numeroase exoplanete descoperite în prezent prin microlentilă.

NASA are, de asemenea, o bună prezentare generală a modului în care sunt descoperite și caracterizate exoplanetele. Pe lângă metodele utilizate mai sus, explică și rolul coronografelor și al umbrelor stelare .

Coronografele se află în interiorul telescopului și estompează strălucirea copleșitoare a stelelor pentru a putea vedea planetele mult mai mici și mai slab luminate. Și paravanele de stele fac acest lucru, dar din afara telescoapelor spațiale.

Există multe alte metode mai noi și experimentale concepute pentru a găsi exoplanete. Acestea includ astrometria, fasciculul relativist, variațiile elipsoidale, sincronizarea pulsarilor, sincronizarea stelelor variabile, sincronizarea tranzitului, variația duratei tranzitului, polarimetria sincronizării minimelor binare eclipsante, eclipsa de raze X, cinematica discului, detectarea erupțiilor polarizate și a ecoului de variabilitate, imagistica tranzitului, emisiile radio magnetosferice (aurorale), interferometria optică, interferometria modificată, detectarea prafului prins în jurul punctelor lagrangiene și a undelor gravitaționale.

Luate per total, există multe modalități posibile de a găsi exoplanete!

Concluzie: Astronomii descoperă exoplanete în principal observând cum stelele se întunecă în timpul tranzitelor sau oscilează sub atracția gravitațională a planetelor care orbitează. De asemenea, ei folosesc microlentile gravitaționale, imagistica directă și astrometria pentru a descoperi lumi dincolo de sistemul nostru solar.

Din naturala mea locaţie din Prahova submontană vă urez tuturor, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, sănătate și numai bine, împreună cu căţelușele: Mémé, Momo, Brody, Brenda și Mița-Bița Lupe de Grande, aka Scooby-Duba, Pifina sau Crenvuștița. Cu veverițele cele zăpăcite, aricii nocturni și fantomița pisicii Gina. Şi multe alte creaturi reale, sau închipuite! Pe mâine, pentru că, absolut adevărat, mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

Este un moment bun să te implici în treburi care cer dexteritate, iscusinţă. Astăzi, le ai! În activităţi, toate drumurile îţi sunt deschise, mai mult, poţi primi sprijin în interesele tale.

Nu te înşela singur, nu-ţi face scenarii grandioase, care cu siguranţă vor fi contrazise mai târziu de realitate. O situaţie din familie te îngrijorează, dar azi poţi lucra la rezolvarea ei. Astăzi trebuie sa foloseşti una dintre reţetele verificate ale reuşitei in viaţă: să te comporti ca si cand totul ar fi absolut perfect! Aşa poate vei atrage şi norocul de partea ta.

TAUR

Astăzi ai tendinţa să te gândeşti la trecut mai tot timpul. Îţi faci istoria şi bilanţul vieţii tale, un roman întreg şi peste tot dai numai de probleme, amânări şi... visuri, năvalnice visuri!

Atmosfera la serviciu nu este dintre cele mai plăcute: umblă diferite zvonuri care de care mai gogonate. Tu vezi de treburile tale, zâmbeşte şi nu te lăsa provocat sau antrenat în discuţii. Mai ales că ai aşa o poftă de râs şi de spus bancuri. Veselia ta este contagioasă şi poţi antrena prietenii pe drumul bucuriei. Nu uita că în faţa haosului, a nimicului, a prostiei – râsul este ultima redută, râsul este ultimul antidot în lumea otrăviţilor. Proştii sunt întotdeauna solemni şi sunt siguri că au dreptate...

Ai o atitudine bună, pragmatică şi încerci să te adaptezi din mers la noile date şi realităţi. Graţie unei discipline a cheltuielilor şi a unei planificări bune reuşeşti să faci economii.

Astăzi ai multe pe cap. Nu dispera, nu vei reuşi să le faci pe toate, dar oricum, eşti aproape de o soluţie pentru o problema presanta, în care ai nevoie de ceva bani. Ştiai sau nu, „mâine este o nouă zi” aşa că vezi care probleme sunt urgente, care sunt importante, care pot produce pierderi de bani etc. Şi lasă pe mâine ceea ce poţi lăsa. Dar să nu uiţi de ele!

RAC

Zodiacul cu Luna favorabilă, te îndreptăţeşte să speri in rezolvarea favorabila a problemelor tale, cele sentimentale, care trenează de mai mult timp. E necesar, doar, să vrei să le rezolvi!

La serviciu, sau unde îţi petreci dimineţile, trebuie să foloseşti fiecare moment al programului. Este o perioadă de acumulări când îţi poţi pregăti un viitor succes sau să-ţi faci viţa mai liniştită şi comodă. Fă în aşa fel ca să nu rămâi în urmă şi să nu depinzi de alţii, aşa rezultatele muncii tale pot fi evidenţiate şi evaluate corect. Activitatea laborioasă înseamnă un mare consum de energie.

Intuiţia îţi şopteşte să profiţi de marea ocazie pe care o întâlneşti astăzi. Nu imediat, mai bucură-te de deliciile pânditului şi a vânătorii. Dar nici nu amâna, că vine elefantul şi îţi suflă afacerea!

Astăzi este una din zilele in care ţi se spune ca nu ai tact, ca vorbeşti prea mult şi te crezi prea tare. Şi ce dacă, tu te simţi aşa de bine… Ai una din acele zile în care străluceşti şi crezi ca eşti făcut din pulbere de stele. Eşti sanatos şi vesel, iar viaţa este frumoasă. Bucură-te din plin! Râsul tău puternic şi bine modulat răsună peste capetele celor din jur ca răgetul leului în junglă. Eşti, din nou, stăpân! Stăpân, în primul rând pe tine, pe fiecare fibră şi sentiment din tine. Bravo, meriţi un premiu!

FECIOARĂ

Conjunctura te avertizeaza să te odihneşti mai mult şi să-ţi menajezi sănătatea. Poate, nişte vitamine cu minerale! Decât un calif bolnav, mai bine un cerşetor sănătos, se spune în Orient.

Nu trebuie să te prinzi în jocul celorlaţi. Nu întreprinde nimic important sau riscant. Ia lucrurile mai uşor, aproape în glumă. Evită secretele altora, ca să nu faci compromisuri costisitoare. Evită cheltuielile extravagante. Dezastrele sunt de doua feluri: ale tale si ale altora. Stelele te previn asupra unei catastrofe financiare daca continui cheltuielile aiurea. Sunt două feluri de a face avere : să câştigi mult sau să cheltuieşti puţin. De astăzi, cu o configuratie favorabila, incepi sa gandeşti mult mai pragmatic si sa te frămânţi mai puţin.

Păstrează pentru tine vestea, opinia ta personală care ar putea nemulţumi pe cineva drag. Doar, doreşti armonie, nu scandal! Pe plan emoţional eşti vulnerabil, joacă puţin teatru şi… trece!

Cel mai probabil este că, statistic vorbind, o să te întrebi mult unde sunt banii tăi pe care abia i-ai primit ca salariu. Şi că mai ai puţini bani după ce ai terminat cu aprovizionarea de toamnă şi de începutul şcolii. Nu mai întreba atâta, banii sunt în buzunarul cui trebuie! Treci la muncă ca să îmbogăţeşti şi mai mult pe bogaţi. Că niciodată bogatul nu o să creadă săracului. Aşa că, tot statistic vorbind, asta fiind situaţia, te poţi duce la o terasă să-ţi îneci amarul în bere de proastă calitate, la fel de proastă ca orice bere din România. Astăzi este o zi depresivă. Ei, haide, am glumit... totul este... normal!

SCORPION

Anumite veşti te descurajeză, dar cu puţin bun simţ, refuzând complicaţiile inutile, o s-o scoţi la capat! Concentrează-te pe problemle urgente, dar nu exagera cu efortul, mai ales fizic!

Ai mici probleme de rezolvat, la serviciu sau la muncă, sau unde îţi desfăşori activitatea. Abordarea sistematica a situatiei iţi furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajuror, nu intra în criză de timp. Pentru asta sunt făcuţi prietenii, colegii, fraţii şi părinţii. Fii mai plăcut decât de obicei, mai zâmbitor şi cu un umăr gata de oferit celor care vor veni să ţi se plângă. Fiindcă vor veni, fi absolut sigur, în perioada următoare. „Tu ascultă şi socoate...” – cum zicea poetul. Şi vezi ce se poate face!

Aşteaptă puţin înainte de a lua o hotărâre. Ocupă-te mai mult de treburile care îţi fac plăcere. Tot muncă e, măcar să te simţi bine. Azi ar fi un moment bun să te orientezi către viitor!

Şi, în mod întâmplător, oare este ceva întâmplător, interesele tale se suprapun peste interesele altora. Totuşi, în viata este ca in supermarket: ai de unde alege, dar nu gaseşti ce iti trebuie. Mai nou, se pare ca şi oferta este scumpă şi de prostă calitate! Daca astăzi te simţi cumva zdrobit de refuzurile şefilor si ale colegilor, nu-ţi risipi inutil energia ca sa demonstrezi ca ai totuşi dreptate. Retrage-te acasă în siguranţa camerei tale şi fă-ţi planuri peste planuri pe care o să le amâni mereu şi nu o să le respecţi niciodată!

CAPRICORN

În activitatea ta profesională evită strategiile în limita legii. Banii durabili, consolidaţi, sunt cei, puţini, obţinuţi prin multă muncă. De aceia nu o să te întrebe nimeni, niciodată!

Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Înaintea unui nou atac, înaintea unei noi ofensive, sau al unui nou proiect, forţele trebuie să se regrupeze. Reorientarea, reformularea unor direcţii, strategii, sau concepte este benefică şi necesară. Trebuie să foloseşti noi oameni, noi modalitaţi, noi concepte, noi cuvinte. Tu gândeşte-te bine! Ai la îndemănă tot ce îţi trebuie. Este necesar, doar, să le pui într-o nouă ordine, în ordinea bună!

Eşti adus în situaţia de a lua unele decizii importante. Eşti obligat şi asta nu îţi place deloc! Minte-te frumos că este în interesul tău şi a celor din jur! De fapt, poate aşa este...

Dacă ai ceva de aranjat, de comunicat, ceva ce-ţi era greu să cuantifici mai înainte în vorbe şi concepte, atunci foloseşte perioada dimineţii de azi. Stelele iţi sunt favorabile mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale şi mai puţin in cel material, al desfăşurării unor afaceri şi/sau al încasării rapide a unor bani. De asemenea, în această perioadă este bine să nu iei niciun risc major. Evită sa semnezi acte oficiale, contracte, intelegeri. Mai pe seară, evenimente sociale şi din sfera culturii şi a artei.

PEŞTI

O zi care pare bună! Ai energie şi te agiţi ca să acoperi mai multe domenii. Totuşi, încercă să vorbeşti mai puţin, cei din jurul tău nu sunt în stare să-ţi aprecieze comentariile!

Ziua de astăzi este o perioadă a zvonurilor. Care pot fi adevărate sau false. Normal! Filozofia şi teoria zvonisticii ne arată că de câte ori piaţa este saturată de zvonuri – se întâmplă ceva, sau cineva important are un interes de promovat. Adică acelaşi lucru, până la urmă. Configuraţia stelelor arată o perioadă complexă cu multiple aspecte, care se succed rapid. Ai o zi profitabilă. Cu toate cuadraturile, dimineaţa este favorabilă comunicării, aşa că te poţi aştepta la informaţii şi întâlniri care să-ţi aducă avantaje. Totuşi, aspectele sunt complexe, aşa că te poţi aştepta şi la veşti mai puţin plăcute, legate de întârzieri sau de persoane care se dau la fund şi/sau nu raspund la telefon!