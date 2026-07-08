Horoscopul lui Dom Profesor, 9 iulie 2026

9 iulie

Pe 9 iulie s-au născut Nikola Tesla (Nicolae Teslea), Hassan II, Tom Hanks, Ottorino Respighi, Angela Similea, Margareta Pâslaru, Mirabela Dauer, Marcel Budală, Daniel Iordăchioaie, Alexandru Graur.

Nimic în "kalendar", iar în calendarul creştin ortodox este Sfântul Pangratie. Câteva zile de muncă, apoi încep iarăşi marile serbări ale verii din jurul pomenirii Sf. Ilie, Dabatopeios, zeul focului şi al făuririi armelor la traci, geto-daci, dar şi sărbătoarile unor zei cabiri.

„Evenimentul zilei” din 9 iulie 1922 a fost că Johnny Weismuller a reuşit, pentru prima dată în istorie, să înoate suta de metri sub un minut, în numai 58,6 secunde.

Tânărul de numai 18 ani, american de origine română, avea să fie celebru mai târziu prin rolul „Tarzan” din filmele de la Hollywood. Personal, mă uit şi astăzi la filmele alb-negru cu Tarzan. Şi nu sunt singurul: „The best Tarzan money can buy„ a spus excentricul regizor Quentin Tarantino, despre Johnny Weismuller.

În filmele alb-negru cu Tarzan, duşmanii permanenţi erau triburile de pigmei, groteşti şi vicleni. Marele savant german Julius Lips arată, citând documente vechi portugheze, britanice şi franceze, că triburile de pitici negri, pigmeii cei perverşi, se pare că proveneau dintr-un singur areal, o zonă din Katanga. Acolo s-au mai înregistrat şi alte lucruri bizare: rinocieri pitici, maimuţe cât un pumn, vegetaţie luxuriantă, ferigi ca în Jurasic, copaci monstruoşi.

Recent, savanţii au descifrat enigma: în Katanga a funcţionat, la un moment dat, la o adâncime mică sub scoarţa terestră, un reactor nuclear natural. Singurul din lume! Se ştie că Katanga este plină de uraniu, de asta s-au bătut ruşii ajutaţi de cubanezi împotriva americanilor, pentru zăcămintele de material radioactiv de acolo, prin anii 60’.

Ei bine, reactorul nuclear a iradiat copios fauna şi vegetaţia, obţinîndu-se mutanţi groteşti, dar viabili. Asta este istoria pigmeilor. Dacă ştia Tarzan, le inunda reactorul!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, lăsăm continuarea cu sarea noastră iodată pe mâine. Mulţi dintre domniile voastre îmi cer sfaturi cum să se comporte faţă de canicula de aproape 40 grade Celsius, dacă nu peste.

Experienţa mea din Orient îmi dă anumite linii directoare de supravieţuire, în condiţii precare. Am observat, în presă, contrazicerile şi inconsistenţa, ca să nu spun altfel, ale unor „sfaturi ale medicului”. Passons!

În primul rând, căldura este un fenomen natural. Sunt oameni care trăiesc toată viaţă în temperaturi mari, oamenii deşertului. Câţiva ani am făcut parte dintre ei. Care sunt secretele supravieţuirii la temperaturi tropicale? Sunt puţine şi clare.

Apa. Trebuie să bei apă de foarte bună calitate. Cât îţi trebuie! Vara, apa din sistemul de distribuţie, este plină de clor şi alte substanţe chimice puse ca să contracareze înmulţirea microorganismelor în condiţii de căldură - fac apa moartă şi chiar periculoasă. Multe din deranjamentele stomacale se datoresc apei de robinet, plină de chimicale. Nici apa la plastic nu este mai brează, poate fi chiar mai periculoasă. Apa de robinet trebuie filtrată, filtrată bine de tot. Nu faceţi economie la filtrele pentru apă, faceţi economie la sănătatea domniilor voastre! Filtre osmotice, neapărat, pentru cine are bani. Sigur, există căni-filtru ieftine, cele mai răspândite. Vara este obligatoriu ţinerea lor în frigider, altfel cartuşul filtru devine, la căldură, un loc de înmulţire a microorganismelor. Filtrele trebuie schimbate mai des, vara!

Ideal, cine îşi permite şi ştiu destulă lume în Prahova, este un puţ de mare adâncime, de unde se scoate apă vie, mineralizată natural.

Anumiţi medici au uitat că vara se transpiră abundent şi din această cauză se pierde rapid sarea şi alte substanţe minerale din organism. Popoarele deşertului mănâncă sărat şi foarte condimentat, tocmai pentru refacerea mineralizării naturale a organsimului. Sifonul, sau apa minerală, carbogazoasă, este indicată, dar în cantităţi rezonabile!

Când trăiam în deşert, făceam parte, ca secund-navigator, din echipajul de căutători de comori ai lui Saad, poposeam deseori la triburile de nomazi. Era o plăcere şi o îndatorire sacră, rituală, a şefului tribului să facă pentru noi „apa vie a lui Ali”, un amestec laborios de iaurt (de capră), soda (sifon), mentă, lămâie, sare şi alte substanţe şi vegetale. Odată, am observat, fără să fiu văzut, că şeful de trib punea în apa lui Ali, pastilele acelea mari, negre, militare, de vitamine plus metale, doza de supravieţuire a militarului din Golf. Cum ajunseseră aditivii aceia militari clasificaţi la un şef de trib din mijlocul Deşertului de sare, acesta este un mister!

Îmbrăcămintea. Am urmat și eu sfaturile doctorului Focșeneanu din Atena și ale frumoasei Nour din Egipt, tot cadru medical, de fapt studenta în ultimul an la medicină. Îmbrăcămintea trebuie să fie numai din bumbac și/sau in. Largă, fără curele care să întrerupă circulația. Fără cravată. Îmbrăcămintea trebuie să fie de culoare deschisă. Lenjerie de corp ”tetra” care să absoarbă transpirația.

Femeile să nu poarte nimic strâmt, din aceleași motive de circulație și aerisire. Pălăriile și ochelarii de soare sunt indicați, uneori obligatorii. Încălțămintea trebuie să fie comodă, în oraș se admit sandale de toate felurile. Femeile trebuie să renunțe la tocuri și platforme în favoarea unei încălțăminți sănătoase. În călătorie, la munte de exemplu, sunt necesari bocanci sau adidasi specializați, nu uitați acest lucru.

Mâncarea. Sunt multe rețete pentru salate de vară și diferite forme de grătar. Mâncărurile elaborate, care se fac la cuptor, sunt pentru sezonul rece. Dacă cumpărați pâine din oraș este absolut necesar să fie flambată, trecută prin flacăra aragazului. Eu prefer pâinea neagră feliată, la pungă de plastic. Dar, o prăjesc. Vara se mănâncă mai puțin și feluri simple.

Că tot mă întrebați, eu, personal, mănânc vara, în fiecare zi, la fel. Felurile alese și persistența au avut ca rezultat menținerea glicemiei la un nivel de 108, a tensiunii de 11 cu 7, a pulsului 82 și o oxigenare de 98. Astea le pot măsura. Dimineața consum două ouă moi, gen Hercule Poirot și o felie de pâine cu unt și șuncă de Praga. Cafea, sigur că da, într-o cană măricică făcută la expressor, am renunțat la rețeta strămoșului meu, marele clucer Dimitrie Ștefănescu. Avea prea multă cofeină.

La prânz, în fiecare zi la fel. O salată mare din jumătate de varză albă, dreasă cu puțin ulei și oțet și sărată moderat cu sare dietetică, cea cu sare de potasiu. Și o bucățică, poate, de două sute de grame de friptură de pui sau, mai rar, de ceafă, cu o felie de pâine. Seara câteva lingurițe de iaurt grecesc, sau o jumătate de ”Făgăraș”.

Acesta este meniul unui pustnic în rodaj care nu vrea să facă probleme familiei și vrea să aibă grijă în continuare de cele cinci cățelușe. Cât o vrea bunul Dumnezeu!

Dar, continuăm mâine, poate cu alte sfaturi de supravieţuire în sezonul cald, poate nu, dar cu siguranţă vă sunt folositoare, pentru că mâine este o altă zi! Să vedem ce o să aducă pisica, mor după vorba asta americănească!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 9 iulie 2026

Oricum, este prea cald, nu trebuie să mai „iei foc” şi tu! Este o situaţie obiectivă, nu te enerva inutil, păstrează-ţi calmul şi aşa poate găseşti soluţia optimă pentru problemele tale.

Eşti în întârziere şi ştii asta. Stelele spun să te grăbeşti. Zi favorabilă ideilor noi, sau unor noi planuri de dezvoltare, dar nu importante. După masă evită întîlnirile de afaceri, fă-ţi un program de cultură şi artă. Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile reguli, nu trebuie să cedezi poziţia, iar dacă nu se poate altfel, amână!

TAUR

Lumea este aşa cum este, superficială, aşa că trebuie să arăţi bine, ca să te simţi bine! Astăzi nu face economie când nu trebuie – îngrijeşte-ţi cu atenţie corpul şi îmbracă-te bine!

Trebuie să te îngrijeşti! Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect. Ajută pe cel în nevoie, pe un prieten, pe o rudă. Trebuie, din nou, să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale, atât în familie cât şi cu prietenii. Zi-lumină, foarte importantă pentru viitorul unui proiect sau a unei afaceri. Tot ceea ce începi sau programezi în această zi poate aduce rezultate fructoase.

Nu uita că Mercur este încă retrograd, până pe 29 iulie! Ordine şi filosofia lucrului bine făcut. Te uiţi ca pisica în calendar! Nu eşti obişnuit cu disciplina şi lucrurile neterminate sunt specialitatea zodiei. Ia găseşte tu o soluţie pe măsură!

Evita alcoolul, tutunul, piperul, orice te-ar irita si mai mult. Nu esti in cea mai buna dintre zile, mai bine astazi tine regim si mediteaza, configureaza, filozofeaza, da curs comoditatii si artei de a te simti bine. Fă-ţi ordine în lucrurile tale. Vezi ce-ţi mai trebuie. Vezi ce nu-ţi mai trebuie. Fă-ţi puţină ordine şi în sufletul tău. Vezi ce te doare, ce te nelinişteşte...

RAC

Ai ceva de sărbătorit, poate ziua ta de naştere, stelele au fost bune cu tine şi s-au hotărît să pună capăt căldurii şi efortului - te îndrumă spre un loc unde te poţi simţi foarte bine!

La mulţi ani! dacă este ziua ta. Dacă nu, sfaturile următoare tot îţi pot fi de folos. Nu ai o zi excelenta in ceea ce priveste originalitatea gandirii, aşa că mulţumeşte-te cu soluţiile verificate. De exemplu, dacă este ziua ta, comandă trataţia pentru colegi la specialişti, la o firmă de cathering. Dar este bine să pregăteşti şi ceva cu mâna ta, o cafea acolo şi să subliniezi lucrul acesta. “Mâna care îţi dă de mâncare nu se muşcă” spune un vechi proverb şi poate colegii o să-şi amintească de asta!

Ai o veste bună şi acum îţi este o lene imperială. Nu ai chef nici de distracţie, măcar. Poţi să zaci pe plajă, sau dacă nu eşti în vacanţă într-un loc cu aer condiţionat şi net pe gratis!

Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel, oricum îţî este lene. Configuraţia astrală arată unele preocupări cu caracter juridic, în sensul că verifici, consulţi sau semnezi contracte, sau înscrisuri oficiale. Din nou ţi se cere ajutorul. Toată perioada stă sub semnul unei schimbări de program, de direcţie, mai mult o schimbare tactică decât o manevră strategică. Nu te lua imediat după semnalele de pe piaţă, leul este generos, nu naiv!

FECIOARĂ

Ca rezultat la efortului trecut şi al hărniciei tale, astăzi ai o veste bună despre un examen, probă, obstacol pe care l-ai trecut cu succes. Sau o veste bună la serviciu, sau unde activezi.

Dimineaţa dedic-o lucrurilor, problemelor urgente. Concentrează-te asupra lucrurilor importante în cursul prânzului. Nu încerca să-ţi impui cu orice preţ punctul de vedere ci determină prin ajustări succesive ca cei cu care discuţi să fie de accord cu tine. “Socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg”. Temperează-ţi partenerii prea focoşi, fie că eşti pe plajă, fie că eşti la serviciu.

Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă iar tu te simţi aproape perfect. Creezi pace şi armonie in jurul tau şi de aceea eşti admirat şi urmat de cei din jurul tău!

Viaţa de famile, sau de cuplu este bine aspectată, cu noutăţi şi bucurii. Stelele spun că ar fi bine să-ţi evaluezi exact coordonatele afacerilor producătoare de resurse şi să iei măsurile care se impun. De asemenea Mercur şi Jupiter spun că este cazul ca în curând să pleci într-o vacanţă. Fă din timp rezervările şi ia măsurile necesare ca excursia sau călătoria să fie o reuşită. Spre sfârşitul zilei te poţi interesa de afacerile ce trenau de mai mult timp.

SCORPION

Saturn, pe lânga o oarecare întârziere generală, iţi aduce, astăzi, posibilitatea rezolvării unei probleme de familie, vechi şi întârziate şi ele!

O zi favorabilă pe care o poţi petrece cu cei dragi. Timpul trece repede, aşa că nu ezita să le spui cât de mult ţii la ei! Dacă porneşti de la premiza că fiecare poate fi motivat în felul lui, ziua de astăzi este căluza ta în găsirea unor răspunsuri, soluţii şi explicaţii. Ceea ce ţi se comunică gaseşte noi rezonanţe şi noi interpretări. Este timpul să asculţi oamenii cu atenţie şi în tăcere, îmbiindu-i la vorbă şi destăinuiri. Emoţional, este o perioadă nesigură şi încerci să compensezi prin achiziţii şi cumpărături.

Astăzi dedică ziua planurilor de viitor, fie că este vorba despre vacanţă, dar mai ales, după veştile bune primite, trebuie neapărat să-ţi faci proiecte în ce direcţie vrei să o iei în viaţă!

Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Promovează-ţi cu curaj interesele de astăzi, de acum. Anumite informaţii şi zvonuri te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii, analizează cu atenţie şi abia după aceea poţi să trasezi cursul viitorului tău. Supravegheză-ţi regimul alimentar. Mănâncă mai multe fructe şi lămâi, sau fructe care conţin vitamina „C”. Dacă nu ai probleme cu aciditatea gastrică!

CAPRICORN Informaţiile primite din presă, au o latură financiar-economică şi una sentimentală, depinde numai de tine să tragi concluziile care te interesează. Însă, nu amesteca plăcutul cu utilul!

În această perioadă este bine să nu ai nici o reacţie, aşteptând ca această lume nebună, nebună, nebună să se stratifice şi să se structureze. Chiar haosul are structura şi legile lui. Pe de altă parte aspectele horoscopului tău nu sunt tari, nu sunt foarte clare în această zi de joi. Este genul de zi care se numeşte „neaspectată”, fiind posibil mai orice, dar in majoritatea cazurilor nu se întâmplă nimic important.

Nu prea ai spor, orice ai face. Este prea cald, oferă-ţi o pauză. Poate la o îngheţată, cu o prietenă şi cu vorbe multe de vară. Seară plăcută, poate la o terasă cu familia sau prietenii.

Evită să te enervezi pentru lucruri minore şi persoane neinteresante. O întâlnire importantă din a doua parte a zilei te calmează şi îţi face chiar plăcere. Nu forţa lucrurile. Nu că s-ar rupe... dar viaţa este un ocean. Aşteaptă valul şi curentul favorabil şi vei face exact acelaşi lucru dar cu minimum de efort personal şi de resurse.

PEŞTI

Există un procent de încăpăţânare în caracterul tău, dar astăzi trebuie să fii mai flexibil, încearcă să convingi pe cei din jurul tău prin paşi mici, fără să fii dictator. Am avut destui!

Ceea ce este rar şi nu te caracterizează. Trebuie să nu exagerezi în această expansiune îndrăzneaţă pentru că este deosebit de riscantă: poţi să faci gafe şi confesiuni extravagante. O întâlnire importantă la mijlocul zilei te face să îţi freci mâinile de mulţumire. Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Ceva legat de o construcţie. Familia este OK, animăluţele sunt bine. Totuşi, te obsedează problema aceea. O rezolvi, dar nu astăzi.