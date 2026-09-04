Horoscopul lui Dom’ Profesor,  5-6 septembrie 2026

05, 06 septembrie

Pe 5 septembrie s-au născut Ludovic al XIV-lea, Raquel Welch, Freddy Mercury, Tommaso Campanella, Konstantin Ţiolkovski, Alexandru Vlahuţă, Constantin Codrescu, Catinca Ralea, Claudiu Istodor, Adrian Marino. Pe 6 septembrie s-au născut Jane Addams, marchizul de Lafayette, Roger Waters, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Filimon, Valentin Tănase.

Sâmbătă, 5 septembrie, în calendarul creştin-ortodox se pomeneşte de Sf. Prooroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. Ioan Botezătorul şi Sf. Urban. Duminică, 6 septembrie, este Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihai în Colose. Sf. Eudoxie şi Macarie.

Tradiţional, în "Kalendar", pe 5 septembrie este Nunta Şoarecilor. Se spune, în popor, că cine face nuntă în această zi, sau, înainte o duminică, sau după, va avea mulţi copii, precum neamul şoricesc. (Simeon Florea Marian, preotul). Se ţine de popor, care nu lucrează după miezul zilei, ca să nu vină neamul lui roade-mult peste depozitele de grâne. (Speranţia).

Folcloric, pe 6 septembrie este Ciuda lui Arhanghel, sărbătoare populară ţinută mai ales de femei. Dacă femeia n-o ţine, bărbatul umblă înciudat tot anul. Nu se coase, nu se spală. Zi foarte periculoasă: „Nu te teme de Mine, dar teme-te de Ciuda Mea!” (Niculiţă-Voronca). Fiecare trebuie să se ferească de sfadă şi ceartă, pentru a nu fi mânios tot anul. (Pamfile, Sărbătorile la români, 1997, pagina 171).

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, acum 89 de ani, tot întru-un weekend splendid de septembrie, în anul 1937, ziarele din State se vindeau ca pâinea caldă. Mister, ştiinţă, ritualuri secrete, groază şi taine vinovate!

Ce se întâmplase? Misiunea de arheologi americani care făcea cercetări în Agora, în piaţa din faţa faimosului Acropole, în Atena, dăduse lovitură! Săpau, săracii, din anul 1931, încet şi cu grijă, cu şpaclu şi pensula, dar nu ajunseseră pe prima pagină a ziarelor!

Cu câteva zile în urmă dăduseră de gura unui puţ cu diametrul de vreun metru şi jumătate, dimensiune des întâlnită în antichitate – acest diametru permitea săparea în condiţii bune. Puţul era pe jumătate plin cu schelete umane. Horror! Şi mai impresionant era că toate scheletele, perfect conservate de o particularitate a terenului, aparţineau unor prunci, de câteva zile, câteva săptămâni. Doar două schelete aparţineau unor copii ceva mai mari, dar tot sub un an. 449 de schelete umane, de prunci şi 135 aparţinând unor... căţeluşi!

Datarea prin straturi, a dat ca rezultat că cel mai vechi scheleţel era din anul 165 înainte de Hristos, iar cel mai „recent” era din anul 150, tot înainte de era noastră creştină. Ce s-a întâmplat acolo, în fața Acropolei? De ce erau amestecate oasele pruncilor cu cele ale căţeilor şi ei de câteva zile? Ce ritual întunecat s-a petrecut atunci în glorioasa Atenă? Bune întrebări!

A început războiul, americanii abia au avut timp să sară pe o navă de război britanică care părăsea Grecia invadată de nazişti.

Tot ce au excavat arheologic s-a conservat în nişte lăzi mari din lemn (nu m-aş mira să fi fost cherestea românească), trimise în State şi depozitate undeva, bine. Poate în „Warehouse 12” sau în „Area 51”, doar au americanii suficiente depozite secrete, doar ţara este mare!

Arheologii au schimbat lopata cu mitraliera. Au căzut pe câmpul de onoare, undeva, în Franţa. Ca într-un film cu Indiana Jones, lăzile misterioase au fost uitate de toată lumea. Da, dar nu de contabili!

Care, în urma unor verificări de rutină, au dat peste lăzile misterioase și au trimis note de avertisment Universităţii Washington din Saint Louis, statul Missouri, catedra de antropologie. Ceva de genul: luaţi-vă odată lăzile astea, bine, ştim că profesorii sunt distraţi, nu vă percepem taxe de depozitare pentru 89 de ani!

Profesoara Susan Rotroff s-a dus... acolo unde trebuia, la depozitul secret şi a preluat lăzile. Le-a adus la Universitate, le-a deschis şi era să facă un infarct! „Parcă găsisem Sfântul Graal! Toată lumea academică ştia de descoperirea din 1937, dar toţi eram convinşi că, în haosul războiului, lăzile cu cele excavate în Atena se pierduseră, poate fuseseră pe o navă scufundată de U-Booturile germane!”

Susan, căreia i s-a alăturat Maria Liston, şefa catedrei de antropologie de la Universitatea din Waterloo, din Ontario, Canada, a scris o comunicare în revista „Hesperia”. Preluată ulterior de ”Nature”, apoi de ”American Archaeology Magazine”, de acolo am aflat și eu.

Arheologii anilor 40’ făcuseră treabă bună. Totul este perfect conservat. Aşa s-a putut observa, că, pe lângă oase, erau şi cioburile unor obiecte de ceramică, recunoscute ca fiind biberoanele de acum mai mult de două mii o sută cincizeci de ani.

Toate cele 449 de scheleţele au fost cercetate cu tehnica modernă de ultima oră, datarea cu carbon, etc etc. Toţi pruncii muriseră din cauze naturale. La fel şi căţeii. Nu era vorba de ritualuri, de sacrificii umane, de ofrande plăpânde către zeiţa Hecate, cum scriseseră ziarele, acum optzeci și nouă de ani. Nu era prea zdravănă presa nici pe atunci, dar avea mai multă rușine și obiectivitate. Dar, trebuia să se vândă ziarul!

Adevărul este că în Atena se desemnase un loc unde erau puşi să se odihnească, pentru eternitate, împreună, copiii fără noroc şi nume, iar mămicile disperate şi îndurerate i-au însoţit cu ghemotoacele fără viaţă ale căţeilor, care nici ei nu avuseseră noroc. Să le fie jucării şi apoi sprijin, când aveau să se facă mari, în împărăţia misterioasă a temutului Hades!

Multă lume celebră și importantă este sărbătorită, sau pomenită în acest weekend. Eu mă opresc la Raquel Welch, care, sâmbătă ar fi implinit 86 de ani. Sex-simbol al anilor 60, a jucat în multe filme, dar două au fost importante, pentru că au fost difuzate și în Romania. ”One Million Years B.C” și ”Fantastic Voyage”.

Țin să remarc că filmele de genul acesta, pe lângă sex și violență, aveau și o parte, importantă, educativă, științifică. Cred că o să mă uit la ”Fantastic Voyage”, o călătorie în corpul uman, am cam uitat amănuntele. În perioada aceasta, post distopiei sanitare, poate reușesc să aflu de ce globulele albe atacau pe cei răi și îi ignorau pe cei buni! Să fie vorba numai de mărime? Bună întrebare, dar virusul Wuhan este mare, foarte mare!

Nicio întrebare nu o să rămână fără răspuns, spune Biblia, dar mă tem că multe întrebări își vor găsi răspunsul în viitor, doar de aceea este mereu și mereu, mâine, o altă zi!

În weekendul acesta trebuie să dai dovadă de exactitate şi insistenţă, în comunicare, altfel poţi avea de pierdut. Trebuie, de asemenea, să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. Sâmbătă îţi stăpâneşti bine pornirile şi emoţiile. O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează. Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine. Duminică seara poţi să te distrezi la un spectacol, concert, film – sunt multe oferte bune pe net, pentru ca urmează o nouă săptămână densă de lucru şi trebuie să ai rezervă de bună dispoziţie.

Nu lua în considerare bârfele şi intrigile, în sensul să nu reacţionezi în nici un fel, imediat. Dar, verifică-le cu multă discreţie. Un weekend bun în ceea ce priveşte domeniul sentimental. Sâmbătă nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. Nu pleca urechea la scenariile catastrofice şi la pesimiştii de serviciu. Văietatul şi cobitul, la români, sunt virtuţi naţionale!

Sâmbătă, trebuie să dai dovadă de tact şi calm în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Duminică, domeniul emoţional este avantajat. Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat decăt de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate. Duminică întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie interesantă sau reprinderea unei legături mai vechi.

Ceva legat de o reglementare legală - aspectul este neutru pentru tine, dar afectează anturajul. Cooperează mai strâns cu cei din jurul tău şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei. Sâmbăta îţi este favorabilă, dar nu trebuie să riști. Stai acasă sau învârteşte-te prin apropiere. Perioada este, de asemenea, favorabilă pe plan emoţional pentru începerea unor proiecte sau relaţii noi, dar numai după ce reflectezi, te gândeşti, măcar un pic. Duminică este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti. Puţină curăţenie şi puţină ordine de toamnă, este momentul potrivit.

Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Odihneşte-te – pentru asta este weekendul. Primeşti o veste care îţi confirmă o bănuială. Sâmbătă, armonia si echilibrul Cosmosului şi o conjunctură complexă te ajuta sa-ti intelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitaţile şi drumul pe care sa-l urmezi. Duminică - lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba - rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci! Distrează-te sau odihneşte-te, nu te mai tortura cu gânduri fixe şi păguboase!

Perioada este favorabilă, mai puţin meteorologic. Atenţie la variaţiile de temperatură, îmbracă-te adecvat şi totul o să fie în echilibru! Moderaţie în relaţiile cu semnele de foc. În această perioadă, mai ale sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Duminică, stelele te favorizeaza în achizitionarea unor obiecte de imbrăcaminte de sezon pe care o să le porţi cu placere, pentru că iţi stau bine. Neapărat să fie din in, sau bumbac, pentru toamna merge şi lâna de prima calitate, evită porcăriile din plastic!

Sâmbătă ai ocazii pentru decizii inspirate sau întâlniri importante, în domeniul sentimental Dragostea este bine aspectată şi duminică. Mare atenţie dacă călătoreşti, sau eşti pe drum. Sâmbătă, probabil una, sau câteva, surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Duminică, norocul iti este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole si dificultaţi fara sa faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ti doresti!

În weekend, cu mai mult pragmatism şi mai puţine ironii poţi să te simţi bine. Frecventează anturajul, prietenii care te fac să te simţi confortabil. Domeniul emoţional este bine aspectat.

Sâmbătă ai o veste bună urmată de o pierdere, sau mai curând rătăceşti un lucru, sau ai impresia că ai uitat ceva. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Duminică nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Duminică seara se poate să ai de luat o decizie. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi daca vrei să fii apreciat mereu de cei din jurul tău tău, de familie și prieteni.

Sâmbăta, puţin mai aglomerată. Poţi să finalizezi, în casa ta, unele lucruri întârziate, lăsate de alţii în grija ta. Duminică trebuie să te odihneşti mai mult. Seara, poate la un film nou. Sâmbătă, veşti de departe, consultaţi-vă e-mail-ul, reţeaua de socializare sau mai prozaica cutie de scrisori. Sănătatea nu-ţi este afectată, dar este bine să fii prudent. Duminică, posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă!

Un weekend liniştit. Fără frică şi fără complexe poţi rezolva unele situaţii considerate complicate, acasă. Concentrează-te pe problemele tale. Domeniul sentimental este bine aspectat. Sâmbătă nu te repezi imediat ce auzi o intrigă. Uneori, adeseori poate, Capricornii ascultă pe primul venit fără să mai verifice. Reflecteaza cui prodest (cui foloseşte) toată ingineria asta şi nu vei cădea în cursă. Idealizează mai puţin persoana iubită şi o să ai o viaţă mai fericită. Duminică seară, stai puţin, fă-ţi un ceai de plante de leac, de iubire şi noroc, şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine... Ai uitat de visurile tale – preocupat mereu de problemele cotidiene!

Sâmbătă, zi mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte drumurile. Duminica o poţi petrece în mijlocul familiei, a prietenilor, reflectând asupra modului cum evenimentele influenţează viaţa ta.

Sâmbătă este, de asemenea, o perioadă favorabilă pentru afacerile şi reuniunile de familie. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la incidente, din fericire din cele minore, dar, mai bine stai acasă! Duminică, din nou ai de ales intre mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi în analize utopice şi procese de conştiinţă. Cere un sfat de la Leu, sau de la un Geamăn din familie. Dacă ai așa ceva. Pentru o mica parte din Vărsători duminică seara este o perioadă mai dificilă din punct de vedere sentimental.

În acest weekend ai probleme casnice ceva mai dificil de rezolvat. Abordarea sistematică a situaţiei iţi furnizează datele necesare rezolvarii ei. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajuror!

Sâmbătă informaţiile contradictorii creează dileme. Configuratia astrologică iţi indică să nu te repezi să tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru ca lucrurile se vor lămuri, ca de la sine. Cu dragostea stai bine dar poţi sta şi mai bine dacă eviţi reprosurile şi discuţiile în contradictoriu. Duminică, lucruri aproape fără importanţă, detalii cotidiene iţi pot arăta că eşti un norocos şi un rasfăţat în cursa vieţii. Pe total, aproximativ două zile bune!