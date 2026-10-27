28 octombrie

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 28 octombrie 2026. Oamenii de știință britanici au investigat fantomele

Pe 28 octombrie s-au născut Erasmus din Rotterdam, Bill Gates, Ivan Turgheniev, Jonas Salk, Eros Ramazzotti, Ilarion Ciobanu, Constantin I. Parhon, Dan Tărchilă, Eugen Mandric, Liviu Nicolae Dragnea.

Pe 28 octombrie în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti, Terentie, soţia sa Neonila şi cei şapte fii, Firmilian. Nimic în “Kalendar”.

Laura Hood a publicat un articol despre fantome, în ”The Conversation”. Cam superficial și inconsecvent, dar merge pentru o zi ploioasă de octombrie. Iată:

În jurul anului 1671, preotul Symonds, care slujea la biserica Garsdon din nordul Wiltshire, în sud-vestul Angliei, se întorcea călare spre casă într-o noapte târziu, când o fantomă a sărit în spatele lui. Fantoma a călărit cu el până au ajuns la casa parohială, unde a sărit jos. Apariția s-a întors apoi cu fața spre Symonds și „s-a uitat la el cu gura căscată”. Symonds a identificat fantoma ca fiind cea a lui John Estcourt, un domn care murise cu aproximativ doi ani mai devreme.

Halloweenul este o sărbătoare populară dedicată vrăjitoarelor și fantomelor. În cercurile științifice engleze din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, a existat o discuție despre existența unor astfel de lucruri și cum ar putea fi dovedită.

Societatea Regală, fondată în 1660, a fost principala instituție științifică a țării. Joseph Glanvill, membru al Societății Regale, a investigat spiritele și vrăjitoarele. Lucrarea sa „Saducismus Triumphatus ” (1681) a avut ca scop demonstrarea existenței lor prin catalogarea detaliată a cazurilor. El a susținut că negarea lor înseamnă negarea existenței lui Dumnezeu.

Bântuirea lui Symonds a fost consemnată de un alt membru al societății, John Aubrey, într-un studiu al lumii naturale din Wiltshire. Aubrey a fost de acord cu Glanvill că supranaturalul merită un studiu serios și și-a îndrumat cititorii către Saducismus, dar îl considera pe Glanvill oarecum credul.

Aubrey s-a născut în 1626 la Easton Piercy, la câțiva kilometri de Garsdon. S-a editat lucrarea „Istoria naturală” a lui John Aubrey pentru a marca cea de-a 400-a aniversare a sa.

Această istorie naturală a Wiltshire-ului a fost începută în 1656 și a fost primul studiu al naturii la nivel de comitat englez care a fost încercat – deși, până când l-a terminat, decenii mai târziu, alte studii fuseseră deja publicate. A fost o lucrare științifică importantă și, în 1691, recunoscând acest lucru, Societatea Regală a copiat Istoria Naturală și a adăugat-o la biblioteca sa .

Subiectul este extrem de idiosincratic, iar Aubrey uneori divaghează. El tratează dragonii de mărimea unor lebede din Africa de Nord într-un capitol despre păsări și existența giganților într-o secțiune numită „Bărbați și femei”. Aproape la sfârșitul textului se află un capitol intitulat „Accidente” care consemnează evenimente extraordinare, inclusiv supranaturale, cum ar fi bântuirea lui Symonds.

Aubrey a fost mult timp considerată naiv, parțial din cauza lucrării Miscellanies (1696), singura carte pe care a publicat-o, care consemna povești despre lucruri inexplicabile. În lucrarea „Istoria naturală”, a fost clar:

”Deși eu însumi nu am văzut niciodată astfel de lucruri, totuși nu voi concluziona că nu există deloc adevăr în aceste relatări. Cred că, în mod extraordinar, au existat astfel de apariții: dar acolo unde una este adevărată, o sută sunt născociri.”

De asemenea, a documentat fraude demascate, cum ar fi cea a lui Katherine Waldron, care se prefăcea a fi vrăjită și îndura să i se înfigă ace în carne pentru a dovedi acest lucru. Întrucât obiectivul istoriei naturale în acea perioadă era de a aduna dovezi din care să se poată dezvolta noi teorii științifice, metoda lui Aubrey în consemnarea cazurilor era pe deplin în concordanță cu obiectivele întreprinderii științifice.

Așadar, Aubrey nu a fost nici naiv, nici disprețuitor în ceea ce privește povestea lui Symonds. Symonds era „un tip puternic și rațional”, probabil nu cineva nervos sau isteric și predispus la fantezii. Poziția sa de om al bisericii a dat, de asemenea, autoritate mărturiei sale. Totuși, Aubrey a remarcat o zicală franceză conform căreia oamenii beți văd diavoli, o observație sceptică care pune la îndoială relatarea. Dar a concluzionat cu un detaliu ciudat: aceasta era coroborată de calul preotului, „care tremura și transpira când a venit acasă și a continuat să facă același lucru și a doua zi și nu voia să-și mănânce ovăzul”. Calul nu putea minți sau să se îmbete; frica sa, manifestată în tremur și transpirație, era autentică.

Aubrey a consemnat o altă anecdotă despre o călărie nocturnă. Era vorba despre valetul lui Sir Ralph Bankes: „un tânăr vioi”, care, călărind târziu peste Badbury Warren, Dorset, a zărit ceva care părea negru, care, pe măsură ce se apropia, devenea mai mare.

Frica l-a cuprins și a protestat că i s-a zbârlit părul: dar și-a zis: „N-am decât o viață de pierdut și o voi vedea, fie că e spirit sau nu.”

Valetul a dat pinteni calului și s-a apropiat, doar pentru a descoperi că apariția era „o grămadă de bălegar de cal”.

În cazul bântuirii lui Symonds, adevărul fantomelor nu putea fi verificat; dar martorii au fost înregistrați, iar mărturiile lor au fost cântărite. În cazul valetului, martorul a verificat el însuși adevărul fantomelor și a descoperit că era o grămadă de bălegar.

Aubrey a aplicat aceeași metodă empirică de-a lungul cărții sale „Istorie naturală”, atât fenomenelor naturale, cât și celor supranaturale. A adunat dovezi cu grijă, le-a testat dacă a putut și a rezistat concluziilor ușoare. Este o abordare care merită ținută minte de Halloween, când povești fantastice îți apar pe rețelele de socializare. O fantomă se poate dovedi a fi o porcărie de rahat!

Așa cum am scris la momentul respectiv, pe planeta Venus nu este urmă de viață, după cum nu există nici tahioni, materie neagră, sau altele. Fantome! Câte un savant face o ipoteză, o presupunere, preluată de jurnaliști în mod bombastic, ca un adevăr. Când se infirmă știrea, nimeni nu se mai obosește să dea o erată, o precizare, cum stăm cu adevărul. Asta s-a discutat pe Dimineața Astronomilor.

Am fost să culeg ce mai este prin livadă, iar când m-am întors în casă erau cinci apeluri pierdute de la prietena mea de la CERN. Am sunat-o și eu, dar nu a răspuns. Ce s-o mai fi întâmplat pe acolo? O să văd, noaptea este încă tânără și mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 28 octombrie 2026

Aspecte amestecate, evită confuziile şi interpretările greşite, mai ales la serviciu. Dacă nu înţelegi ceva mai bine cere explicaţii decât să faci o greşeală, care poate te costă şi bani. Reflectezi că nimic nou sub soare, sau totul este nou şi îmbietor! Ai multe de terminat, multe de început, multe de făcut, dar unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba – rezolvarea pare că nu mai stă în puterea ta.

TAUR

Uneori, şi astăzi este una dintre acele zile, solitudinea îţi oferă soluţii. Ai timpul necesar să te gândeşti şi nu eşti deranjat tot timpul. Nu uita că nu eşti foarte rapid şi foarte spontan! Configuraţia astrologică, foarte complexă, pare că-ţi spune că numai munca permanentă nu prea rezolva lucrurile, mai trebuie şi altceva ca să obţii succesul in viaţă. Acel altceva se numeşte în cazul tău profesionalism şi de ce nu, puţin mai mult noroc, că nimănui nu i-a stricat!

Schimbarea este bună uneori, dar nu te juca tot timpul cu propria imagine ca la un joc de computer, dovedind instabilitate. Azi trebuie să dai dovadă de continuitate, să nu schimbi nimic! Speculatiile financiare sunt prost influenţate azi, aşa că nu este o idee prea buna să te duci la şeful tău ca să-i ceri o mărire de salariu. Nu te lua dupa cine stie ce aiureli din presă, sau de aiurea pe net... Nimeni nu-ţi vrea raul, iar pe duşmani îi doare şi pe ei capul. Analizeaza bine şi vei vedea că este o situaţie obiectivă.

RAC

Veşti bune! O zi explicită, directă, clară, aşa că fii atent la ceea ce îţi comunică familia sau prietenii. Stelele au şi ele un moment de transparenţă. Vezi ce fac prietenii de departe. Pe de altă parte cineva “bine intenţionat” îţi şopteşte că eşti subiect de discuţie. Majoritatea barfelor şi intrigilor nu se fac din răutate, ci din plictiseala şi mahalagism, aşa că nu te enerva in mod disproporţionat şi inutil.

Realizezi astăzi că lumea are mare nevoie de poveşti frumoase şi vorbe înţelepte pentru a contrabalansa climatul agresiv şi nesimţirea. Implică-te în ceea ce spui şi poţi avea mulţi prieteni! Astăzi trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung. Amână cu distincţie şi cu imperială bunăvoinţă leoniană orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei profesionale.

FECIOARA

Lucruri importante în cursul prânzului. Nu încerca să-ţi impui cu orice preţ punctul de vedere ci determină prin ajustări succesive ca partenerii de discuţie să fie de accord cu tine! Nu exagera cu tăiatul firului în patru, pentru că nu este cazul. Lucrurile sunt aşa cum le-ai văzut de prima dată. Aşa au căzut ele! Deseori invingatorii sunt desemnati dintre cei care par a fi invingatori, din cauza ca anturajul nu prea are timp sa judece pe fiecare in parte. Limitează-te la activităţile obişnuite, de rutină.

Încearcă să găseşti astăzi soluţii care să-ţi convină şi să rezolve situaţia, lăsată, după cum arată planetele colective Neptun şi Uranus, în suspensie, sau cu o rezolvare parţială temporară. Evita sa incepi proiecte noi, sau sa răspunzi imediat la o provocare. Lasă pe mâine. Sau pe „alta data”. Astazi, daca cineva iti zimbeste inseamna ca vrea să-ţi vânda ceva. Excepţiile întăresc regula! Astăzi nu scoate nici un ban din buzunar. Cheltuielile facute astazi poti sa le treci direct la pagube!

SCORPION

Chiar dacă ai dreptate si spui numai adevarul, nu te poţi opri să nu faci câteva remarci mai acide despre familie sau prietenii tăi. Nu te mai repezi să “înţepi”, fii senin şi cooperant! Ai, de asemenea, o dorinţă de a vorbi cu persoane care să ştie să te asculte şi să te înţeleagă. Vorbeşte mult, dar nu spune nimic! Evită enervarea înainte de masă şi în general fii mai detaşat. Relaxează-te înainte să adormi şi gîndeşte-te la lucruri plăcute.

Cei pe care îi întâlneşti astăzi, par că sunt binevoitori. Afacerile personale sunt destul de bine aspectate, mai ales pe seară. Cineva aşteaptă un răspuns, dar nu trebuie să te grăbeşti. Zi favorabilă corespondenţei, comunicării. O veste bună de la un prieten. Puterea ta de concentrare pare sa-ti joace feste, asa incat este bine sa diminuezi influenţele negative prin odihna, alimente naturale şi sport.

CAPRICORN

Ca să-ţi impui punctul de vedere personal trebuie sa vorbeşti, astăzi, cu convingere şi patimă, atunci lipsa de argumente nu se observă. Este o tehnică veche folosită şi astăzi de politicieni. Astăzi aspectele generale ale horoscopului tău arată că preocuparea majoră este să menţii status quo - poate este vorba o situaţie sau o pozitie actuală care te avantajează. Nu tot ceea ce este nou este şi mai bun, însă. Uneori, vorba proverbului, dăm vrabia din mână pentru cioara de pe gard...

Controleză tendinţele în domeniul cheltuielilor şi al promisiunilor de ajutor şi cooperare. Eşti într-o formă bună fizică, dar nu paria astăzi pe posibilităţile tale de analiză şi sinteză! Poţi, şi trebuie să faci mici schimbări în structurile tale, ordonează-ţi bugetul de venituri şi cheltuieli, „cash-flow”. Nu este prea devreme să incepi să-ti faci planuri de vacanţa de Crăciun, rezervările ieftine se fac din timp, dar trebuie să iei in consideratie cu mult realism resursele proprii și rigorile crizei economice. Detaliile sunt mai importante, astăzi!

PEŞTI

Planurile făcute în sfera personală, pe care le începi azi pot aduce în viitor rezultate bune. O ţinută neglijentă şi o dispoziţie schimbatoare iţi vor marca ziua. Dar te simţi aşa de bine! Astăzi, în urma unei discuţii de la serviciu, sau unde activezi, realizezi că stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveşte cu visele tale. Cu mai mult efort, ambiţie şi noroc o să ajungi unde iti doresti. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate moderat ca şi „rectificările” în coşul zilnic. Seară romantică, poate acasă, este mai bine!