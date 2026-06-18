19 iunie

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 19 iunie 2026. Universul ba se extinde, ba nu...

Pe 19 iunie s-au născut Kathleen Turner, Paula Abdul, Salman Rushdie, Blaise Pascal, Louis Jourdan, George Călinescu, Irina Petrescu, Malvina Urşianu, Constantin Ţoiu.

În calendarul fix, creştin este Sf. Paisie cel Mare şi Sf. Apostol Iuda, ruda, fratele Domnului, susţinătorul unuia dintre pilonii Pământului (poate, Atlas?). Românii lucrează numai pe mâncare şi băutură (clacă), ca să fie feriţi de: potoape, grindină, surpături ale pământului, lovituri, bube, lupi, boale diavoleşti, dar mai ales Iuda e rău de cutremure (Th.Speranţia). Un reper foarte vechi, probabil de dinainte de geto-daci.

Caracterul malefic al zilei a fost dat prin confuzia de nume cu celălalt Iuda, Iuda Samarineanul, Iscariotul, arhetipul trădătorului.

„Zi diavolească” se spune în popor. Fără îndoială, catalogare preluată de la preoţii creştini. Desconsiderarea perioadei dinaintea creştinismului a adus deservicii imposibil de evaluat Europei, spunea marele istoric şi teolog, Gustav Adolf von Harnack. „Practic, s-a recurs la o secţionare a rădăcinilor europene la nivelul secolului al IV-lea” spune savantul.

Probabil, şi aici se speculează din plin, era vorba de începutul serbărilor solstiţiului de vară. Cea mai importantă sărbătoare europeană de peste an. Culturile vechi europene, civilizaţia europeană, s-au născut în Sud, Grecia, Roma, iar mitologiile respective erau solare. Soarele a fost adorat în tot bazinul Mării Mediterane, locul comun al dezvoltării Civilizaţiei Europene.

Se pare că aceste sărbători solare durau mai multe zile, cu punctul culminant răsăritul Soarelui în ziua solstiţiului de vară. Se crede, fără vreo dovadă istorică, că ziua de 19 iunie era dedicată forţelor telurice, zeilor subpământeni. De aici concluzia populară că „Sf. Iuda este rău de cutremure”!

Mitologia Nordului cu îngheţul final şi Amurgul Zeilor atât de dragi lui Hanns Hörbiger şi naziştilor, a fost partea negativă, polaritatea cealaltă a mitului solar şi de aceea de nelipsit, pentru că polul Sud nu poate exista fără polul Nord, pozitivul fără negativ, lumina fără întuneric!

Dualitatea enunţată acum două mii cinci sute de ani de Zoroastru, profetul, arhetipul întemeietorului de religie şi civilizaţie, repetat de atunci mereu. Şi aşa ajungem la zeul modern al informaticii în care sistemul binar înlocuieşte metafizica antică şi religiile complicate. Este, sau nu este, aceasta este întrebarea! 010110010110 etc.

Deci, când este, când nu este, acesta este sistemul digital! Cu care se poate face orice!

Asta de doar circa cincizeci de ani de când au găsit cipul acela stratificat, sandvişul electronic, în epava de la Roswell. De fapt în mai puţini ani, vreo zece le-au trebuit celor mai deştepte creiere de pe Pământ ca să înţeleagă despre ce este vorba. Este, evident, una dintre teoriile conspiraţiei. De fapt teoriile legate de OZN-uri, de UFO, sunt „cele originale”. De acolo a început Teoria Conspiraţiei!

Dar, una dintre aceste teorii ale conspiraţiei îmi este foarte dragă. Cea care spune că un grup de oameni de pe tot globul (unii spun că şi din spaţiu) conduc şi controlează destinele umanităţii. Unii le spun Superiorii. Un fel de ajutoare ale lui Dumnezeu. Administraţia locală a Pământului!

Istoria este plină de ei. Unii i-au văzut îngeri, alţii demoni. Dar sunt sigur, că, mulţi Sfinţi, din toate religiile, au fost Superiori! Religiile sunt unele dintre metodele de conducere ale Superiorilor.

Pământul fiind mare, ba e lat, Superiorii şi-au divizat mandatul. Aşa a apărut în Orient, Frăţia Albă, formată din 12 înţelepţi şi, la fel, în China, „Consiliul celor 12 înţelepţi”. Numai înţelepţii făceau parte dintre Superiori? Nu, spune Georges Ivanovici Gurdjieff, faptul că faci parte dintre Superiori îţi acordă automat statutul de înţelept.

Sunt Superiori printre invitaţii de la Bilderberg? Ei bine, nu! Acolo sunt funcţionari superiori care stabilesc politici financiar-economice comune pentru ambele maluri ale Atlanticului. Atât! Restul, cărţi, nuvele, destăinuiri etc etc sunt romanţuri de capă şi spadă!

Superiorii nu sunt numai oameni bogaţi. Majoritatea Superiorilor sunt oameni modeşti. Poţi să calci pe picior, sau să împingi un Superior în metrou! Este necesar acest lucru, pentru ca hotărârile Superiorilor să fie pragmatice şi aplicabile omului obişnuit. Bogatul nu crede săracului!

Societatea Astronomică Regală a publicat inițial acest articol pe 11 iunie 2026. Expansiunea universului nostru continuă să accelereze, în ciuda afirmațiilor recente care sugerează contrariul, susține o echipă internațională de astrofizicieni.

Aceștia au respins un studiu publicat anul trecut care susținea că creșterea universului încetinește. În schimb, cercetătorii insistă că nu există nicio eroare în teoria controversată conform căreia o forță misterioasă cunoscută sub numele de energie întunecată conduce cosmosul în expansiune. Cu toate că nu a fost relevată în niciun fel. Eu cred că nici nu există, a fost doar o teorie ca să umple un gol într-o demonstrație.

Cercetătorii includ doi laureați ai Premiului Nobel și reprezintă instituții din întreaga lume. Aceștia spun că dezbaterea care a urmat dezvăluirilor din noiembrie anul trecut a fost rezultatul unei neînțelegeri științifice, mai degrabă decât al unei explozii cosmice care amenința să distrugă tot ce știm despre univers.

Aceștia și -au publicat respingerea pe 10 iunie 2026 în revista evaluată de colegi Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .

Respingerea unei lucrări extraordinare

Noua cercetare este o respingere directă a unui studiu realizat de o echipă de cercetători sud-coreeni, publicat în noiembrie 2025. Lucrarea lor susținea că expansiunea universului ar putea, de fapt, să încetinească. Acest lucru s-ar datora influenței energiei întunecate – care acționează ca un fel de antigravitație – care slăbește în timp.

Autorul principal, Phil Wiseman , de la Universitatea din Southampton, a declarat:

”Măsurătorile anterioare, bine acceptate, au fost, de fapt, corecte, iar înțelegerea noastră actuală despre soarta universului rămâne robustă.

Din fericire, am evitat această criză. Dar misterul motivului pentru care rata de expansiune a universului încă accelerează rămâne neclar.

Dovedind că măsurătorile noastre sunt corecte, putem reveni la încercarea de a înțelege ce este de fapt această energie întunecată, în loc să ne întrebăm dacă a existat vreodată.”

Echipa internațională de cercetători implicată în noul studiu i-a inclus pe Adam Riess și Brian Schmidt , care au câștigat împreună Premiul Nobel pentru fizică în 2011, alături de Saul Perlmutter .

Trioul a studiat supernovele de tip Ia , explozii violente și luminoase ale unor stele pitice albe , și a stabilit că obiectele mai îndepărtate păreau să se miște mai repede. Acest lucru a condus la concluzia că expansiunea universului se accelera.

Aceasta a fost teoria acceptată la nivel global de atunci, deși cercetarea de anul trecut a echipei sud-coreene amenința să dea peste cap teoria. Aceasta susținea că, pe măsură ce universul îmbătrânea, aceste supernove aveau luminozități maxime diferite.

Acest lucru i-a păcălit pe astronomi să creadă că expansiunea cosmosului accelerează, când, de fapt, încetinea.

Însă cercetătorii conduși de Universitatea din Southampton au descoperit o eroare în modul în care a fost estimată vârsta acestor stele. Aceștia spun că descoperirile anterioare au presupus în mod eronat că vârsta unei galaxii era aceeași cu vârsta stelei care a explodat.

Experții au mai spus că studiul sud-coreean nu a reușit să ia în considerare masa galaxiilor gazdă. Aceasta este o corecție standard utilizată în cosmologia modernă pentru a demonstra acuratețea.

Riess a adăugat:

”Afirmațiile extraordinare necesită teste deosebit de atente.

Ceea ce constatăm este că, atunci când calibrăm aceste supernove, ținând cont de diferite medii și populații gazdă, dovezile accelerației cosmice rămân remarcabil de consistente.”

Mark Sullivan, tot de la Universitatea din Southampton, a declarat că contestarea teoriilor și observațiilor acceptate este fundamentală pentru știință.

Așa se fac progresele. Deși această idee nu s-a dovedit a fi corectă, ea a deschis noi modalități de a gândi despre cum explodează supernovele și cum putem măsura energia întunecată, mai precis.

Colegul său coautor, Brodie Popovic, a fost de acord:

”Recent ne-am concentrat foarte mult pe astrofizica exploziilor și pe modul în care acestea influențează cosmologia.

Aceasta a fost o bună ocazie să ne întoarcem și să trecem în revistă toate presupunerile noastre; se pare că, da, înțelegem aceste lucruri și le luăm în considerare în măsurătorile noastre cosmologice.”

Articolul de mai sus a apărut în 18 iunie 2026 în ”Space” și preluat de ”EarthSky”. Mi-a făcut plăcere să constat că articolul se termină cu ” Meriți o doză zilnică de vești bune”. Asta fac eu de 15 ani de zile!

La întrebarea mea, adresată domniilor voastre, dacă să fac horoscoape de naștere, native, cum se numesc, am primit destulă corespondență. Aștept în continuare opinia domniilor voastre la [email protected]. Din corespondență am observat că marea majoritate are informații greșite despre cum, ce și de ce este un horoscop nativ. Nu, nu se ”ghicește” viitorul, nici nu are cum! O să mai revin pe subiect, doar scriu la o rubrică de horoscop.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi aici întrerup şi aştept întrebările domniilor voastre. Trebuie să le fac de mâncare căţeilor mei care fac un tărăboi de nedescris. Au luat urma unei amărâte de nevăstuici pe care au fugărit-o cât au putut, până la pădure. Drept urmare, vecina Dorina a venit cu şorţul plin de ouă, ca răsplată că mai are găini în coteţe şi nu le-a luat gâtul micul, dar ferocele prădător. Căţeii mei o să fie răsplătiţi cu ouă fierte „0”. Nu ştiţi povestea ouălor de găină? Altădată, aşa spunea Nastratin Hogea. Ba şi Şeherezada! Doar mâine este, în definitiv, o altă zi.

BERBEC

Zi favorabilă implicării tale în rezolvarea unor probleme urgente. Implică-te personal, dar trebuie să ceri şi ajutor, pentru că soluţionarea unor situaţii nu intră în competenţele tale!

Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Nu specula, nu da sau primi bani cu împrumut. Mare atenţie dacă călătoreşti, sau eşti departe de casă. Orele dimineţii sunt cele mai bune pentru decizii sau întâlniri importante. Dragostea, familia prietenii sunt domenii mai bine aspectată.

TAUR

Astăzi trebuie să te ocupi puţin de sănătatea ta. Nu cu medicamente şi substanţe ciudate din reclamele de la tv, ci cu mâncare naturală, bine preparată şi dozată, ceaiuri din plante locale.

Poţi face un bilanţ onest şi să vezi ce ţi-ar place să faci în continuare, în weekend. Nu uita că îţi cade un drum, dar poţi să-l amâni, nu este obligatoriu. Totuşi, călătoriile sunt sub un semn fast. Aspectele planetare complexe oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când starea de bine îţi este pusă la încercare – niste dureri suspecte şi insistente...

Treburi de greiere risipitor. Nu ai bani. I-ai risipit şi până la sfârşitul lunii mai este. Nu ai bani puşi la păstrare, doar eşti Geamăn!

Poate te împrumută cineva până la Petru şi Pavel!

Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor amoroase. Normal, cine nu are bani, are succes în dragoste! O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Spaţiile largi te aşteaptă : în natură şi în viaţa socială. Trebuie să ai mai multă încredere în colaboratori. Dar nu uita: “schimbările dese – cheia marilor succese”!

RAC

Încearcă să foloseşti armonia care te caracterizeză, să rotunjeşti unghiurile ascuţite ale atitudinii, comportamentului, faţă de tine, a celor din jur. Dacă nu înţeleg de vorbă bună, ignoră-i!

Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Pentru nativii seniori este o perioadă mai dificilă, mai ales în ceea ce priveşte durerile, reumatismele. Pentru unii dintre Raci, cei născuţi în ultimul decan: câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate!

Astăzi poţi să atragi invidii şi gelozii. Trebuie să-ţi impui să nu mai întârzii, să nu mai amâni alegerile, deciziile tale. Bune, rele, vezi tu mai târziu ce ai ales! Acţionează, nu mai sta!

Poţi să finalizezi unele lucruri importante în prima parte a zilei. Trebuie să te odihneşti mai mult, mai ales pe seară. Relaxarea este o artă, învaţ-o! Perioada zilei de azi avantajează munca în general, munca artistică şi creaţia în special. Dacă te ocupi de unul din domeniile menţionate vei simţi un nou impuls, o nouă motivatie; idei şi concepte noi îţi sunt la îndemână. Acest aport de energie se poate traduce la unii nativi din solara zodie a Leului printr-o creştere a sensibilitatii. Poţi să devii chiar vulnerabil la mizeriile cotidiene!

FECIOARĂ

Astăzi trebuie să eviţi să faci declaraţii, să discuţi, să negociezi, să dialoghezi. Modul tău de abordare nu e nici indicat, nici de succes. Eşti prea direct, prea critic, nu atragi simpatia!

Perioada este benefică şi aduce realizări şi noroc. Partea solidă, consistentă, a zodiei te ajută să-ţi înţelegei mai bine limitările sau să îţi aminteşti de “adevărata ta chemare” în viaţă. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea proverbială a zodiei, mai ales în relaţiile cu necunoscuţii. Sau dacă este vorba de un medicament minune pentru beteşugurile tale, sau pentru slăbit. Iar te păcălesc! Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante!

O zi densă, obositoare, dar în care poţi să duci la bun sfârşit un volum mare de lucrări. Cu toate că ai un randament bun, se pare că eşti în criză de timp. O veste bună, despre o realizare.

Ultimile zile din zodia Gemenilor par să-ţi fie favorabile. Totuşi, concentrază-ţi atenţia asupra sănătăţii – protejează-ţi în special capul şi combate imediat durerile de cap. Nu lăsa răul, boala să se instaleze, reacţioneză imediat. Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lasă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua ca să pui ordine în afacerile tale administrative!

SCORPION

Ai posibilitatea să-ţi rotunjeşti un pic veniturile, poate este vorba de un job de sezon. Nu neglija baza contractuală, asigurarea de sănătate şi fondul de pensii. Vremea trece repede!

Este indicat să amâni deciziile importante pe mai târziu. Dimineaţa este favorabilă cumpărăturilor, tratamentelor sofisticate cosmetice sau de întreţinere, vizitelor la prieteni credinciosi sau la bănci bogate. A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor, sporturilor de intreţinere. Seara poate fi foarte romantică dacă reuşeşti să te relaxezi, după o zi aşa de agitată!

După o noapte în care grijile şi gândurile nu te-au lăsat să dormi suficient, ai o zi densă în care trebuie să te organizezi bine. Trebuie să soliciţi sprijin de la cei care te pot ajuta!

Zodia îţi este favorabilă : câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus. Zilua de 19 iunie pare favorabila. Succese neaşteptate în carieră sau în familie, sau dacă ai un examen, un prag de trecut. Cooperează mai strâns cu partenerii, fie de afaceri, fie de amor şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei, cu un zâmbet dulce, dulce ca o prăjiturică din Orient!

CAPRICORN

Dacă ar fi după tine, toate lucrurile ar fi drăguţe şi toţi oamenii binevoitori. Nu prea e aşa, dar astăzi poţi să să vezi lumea prin ochelari roz. În definitiv, fiecare are ce îşi doreşte!

Este o perioadă relativ bună ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. O veste bună şi una mai puţin bună, dar din fericire veştile nu sunt legate între ele. Nu te lăsa dus de nas de intrigi şi bârfe! Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută, de criză, crime şi de dezastre anunţate. Sunt doar strategii de marketing. Cineva vrea să-ţi vânda ceva...

Astăzi pari o victimă sigură. Pari mai confuz şi mai distrat decât de obicei şi de acest lucru poate profită cineva care vrea să se folosescă de tine ca de o trambulină, sau un bancomat!

Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii. Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie, altfel vei avea de pierdut. Trebuie, de asemenea, să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. Nu trebuie să vorbeşti mult. Pregăteşte din timp ce ai de spus, fă-ţi stereotipuri de exprimare şi repetă de mai multe ori, ceea ce este într-adevăr important pentru tine. Aşa, nu poţi să greşeşti!

PEŞTI

Dacă ai de susţinut un examen, de făcut o prezentare la un interviu, în general, de trecut un prag – aceasta este ziua. Eşti harnic şi motivat, iar conjunctura stelelor indică succes.

Eşti harnic şi motivat, iar conjunctura stelelor indică succes. După o periodă mediocră ai, în sfârşit, o zi fastă, o perioadă mai bună. Realizări mici, însă pline de bucurii. Astazi, poate, pe seară, te vei simţi foarte bine citind o carte sau vizionând un film bun. Sau/şi poţi face ceva cumparaturi, e vineri, zi rituală de cumpărături săptămânale – poate, în aglomeraţie, poţi întâlni o persoană interesantă din trecutul nu prea îndepărtat! Asta dacă eşti solo...