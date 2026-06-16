17 iunie

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 17 iunie 2026. Îngerașul și drăcușorul

Pe 17 iunie s-au născut Igor Stravinsky, James Brown, Charles Gounod, Dean Martin, Eddie Merckx, Elena Cuza, Ilie E. Torouţiu, Victor Papilian, Sabin Bălaşa, Ion Th. Ilea, Petronela Negoşanu, Suto Andras, Romeo Alexandrescu, Micaela Eleutheriade, Virgil Ogăşeanu.

În calendarul creştin ortodo sunt, de pază eternităţii, Sfinţii: Manuil, Savel şi Ismail.

Nimic în „Kalendar”.

Eram, gata-gata, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, să încep un elogiu al piloţilor, al aviatorilor. Pe drept cuvânt Ziua Aviaţiei Româneşti a fost stabilită la 17 iunie, când un român, Aurel Vlaicu, în anul 1910, a reuşit să se înalţe de la pământ pe dealul Cotrocenilor, nu mult, câţiva metri, cu un avion construit de el. Avion românesc, pilot român, record românesc, stabilit în România! Ziua Aviaţiei Româneşti, sigur că da!

Aflu că MApN a mutat, din considerente obscure, în 2004, ca ziua Sf. Ilie să fie Ziua Aviaţiei Româneşti. Proorocul Ilie, un Sfânt care îmi place, am fost în Orient pe urmele lui, a fost siriac, arameu, sau iudeu, în orice caz nu a fost român! Cătanele de la minister au dat dovadă de foarte mult patriotism! În aceieaşi linie de gândire, probabil că inamicii vor fi întâmpinaţi la frontieră de soboare de preoţi. Sau de vrăjitoare zburând pe mături!

Tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, aviator pe avioane de asalt, vânător de tancuri bolşevice în WW2, îmi spunea demult că, într-adevăr, în anul 1913 clubul select al piloţilor de pe atunci a ales ca Patron pe Sf. Ilie, cel cu carele de foc care zboară prin cer şi trăsneşte pe diavolii de pe pământ. Aviator de asalt, nu joacă! Şi glumea spunând: „Ca să pilotezi „etajerele” acelea zburătoare de pe atunci, îţi trebuia mult noroc şi o rugăciune la Sf. Ilie!”

Dar, armata este armată, aviaţia este aviaţie, candela este candelă! Să nu le amestecăm, că iese o cruciadă!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, dar multe mă mai întrebaţi! Asta îmi aduce aminte de o pildă a lui Nastratin Hogea.

Nastratin Hogea se ocupa de educaţia băiatului lui, aflat la vârsta întrebărilor.

„Tată, de ce strălucesc stelele pe cer?” întreabă băiatul.

„Nu ştiu, dragul tatii!”

„Tată, de ce zboară păsările?”

„Habar nu am, băiatul meu!”

„Tată, unde se duce Soarele când apune?”

„Ei, chiar nu ştiu!”

„Tată, nu te superi că te întreb atâtea lucruri?”

„Cum să mă supăr, dacă nu întrebi, cum să înveţi ceva!”

Am, zilele acestea, multe supărări, necazuri şi decepţii, dragii mei lupi, padawani şi hobbiţi! De aceea mă refugiez în trecut, în copilăria mea, când citeam poveşti de Anton Pann, cu înţeleptul, dar hâtrul Nastratin Hogea. Nu, nu este Păcală al nostru, cu toate că îi leagă aceeaşi luptă crâncenă împotriva bogaţilor şi a puternicilor vremii, în apărarea săracului, a orfanului şi a văduvei.

Nastratin Hogea a trăit în secolul al XIII-lea în Anatolia. Am văzut, în oraşul Konya, o placă comemorativă pusă de primărie. Modestă, ca şi personalitatea înţeleptului. Dar, dacă spui albanezilor că Nastratin nu s-a născut la Tirana şi că nu este albanez, poţi să ai probleme mari, chiar fracturi! Dacă spui acelaşi lucru persanilor, trebuie să te fereşti de zâmbetul lor ascuţit ca un pumnal în spate, sau ca un ceai otrăvit cu opiu. Uzbecii, urdu, sirienii, copţii, arabii, azerii, bengalezii, bosniacii, bulgarii, grecii, hinduşii, paşto, sârbii sunt ferm convinşi că Nastratin Hogea este de prin părţile lor!

Nu, Nastratin este din Dobrogea, s-a născut în Mangalia şi a fost văzut mereu la geamie. Aceasta este varianta românească!

O să pornesc, mai pe seară, pe urmele lui Nastratin Hogea. Nu, nu pe drum, sau pe hartă, ci pe calea spiritului. Un fost îndrumător de al meu în diplomație și comerț exterior, şi aici îl numesc pe Corneliu Mănescu, mi-a spus, demult, la o întoarcere a mea din Orient, bronzat ca un ţigan şi cu un zâmbet mieros lipit pe faţă, că îi aduc aminte din ce în ce mai mult de Nastratin, cel care naviga cu dibăcie între poem şi enciclopedie, între sublim şi ridicol. Nastratin Hogea? De ce, nu!

Vă întreb, din nou, dacă să fac horoscoape de naștere pentru public. Știu în ce troacă mă bag, am mai făcut vreo cincizeci de mii de horoscoape până acum și știu reacțiile ciudate și neașteptate ale oamenilor. Unii spun că nu se așteptau la așa ceva, alții se tocmesc, alții reproșează câte în lună și stele. Dar, îngerașul de pe umărul drept îmi șoptește că, în aceste vremuri tulburi, parcă ar fi nevoie de un reper, de o îndrumare, cât de firavă! Drăcușorul de pe umărul stâng îmi țipă în ureche: bagă-te, nu vezi în ce hal au nenorocit astrologia? E nevoie de cineva să îndrepte lucrurile! Răspundeți-mi la [email protected], aștept cu nerăbdare opinia domniilor voastre. Este doar o consultare, decizia este încă departe, îngerașul și drăcușorul pot să zbiere până răgușesc, eu am socotelile mele.

Şi, cu toate necazurile, nu mă supăr! Ca să vedeţi acest lucru, vă fac părtaşi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, la un clip al lui Dean Martin, artist de excepţie pe care îl pomenim astăzi. “Mambo italiano”, pe care îl dansam cu fetele, acum șaizeci de ani, la Terasa Privighetorilor, unde cânta orchestra lui Malagamba. Şi veneau pe acolo şi Frații Grigoriu, Gigi Marga, Gică Petrescu şi Dorina Drăghici. Sigur, purtam pantaloni strâmţi cadrilaţi şi pantofi de antilopă cu talpă de crep de cinci centimetri grosime! https://www.youtube.com/watch?v=6S-7Ap6J_FU.

Dar mai mult decât orice să sperăm în mai bine, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 17 iunie 2026

Lucrezi aproape în secret la un proiect la care ţii mult şi te bucuri de pe acum de posibila lui realizare. Nu te grăbi, nu exagera cu viteza, graba strică treaba! O veste, poate, pe seară!

Atenţie la variaţiile de temperatură, mai ales la căldura toridă, îmbracă-te corespunzător şi totul o să fie sub control! Discuţii, în general sterile, asta mai pe seară. Cu jumătate din zodiac favorabil te poţi duce la un film bun, sau la un spectacol, tot seara.

TAUR

Ai o veste despre o posibilă sumă de bani. Situaţia necesită reflecţie. Nu te afunda în detalii, nu ajungi nicăieri. Trebuie să te gândeşti ce faci vara această, că timpul zboară!

Simţi un oarecare grad de exaltare, de preaplin din cauza influenţei puterilor verii şi ar trebuie să dai curs impulsului. Să-ţi oferi, adică, realizarea unei dorinţe mai vechi, pentru care nu ai avut timp până acum. Continuă cu tenacitate şi voinţă pe drumul ales de tine.

Trebuie să rămâi fidel promisiunilor şi angajamentelor făcute. Astăzi ai îndoieli că te poţi descurca onorabil, dar poţi primi sprijin de la cei pe care îi ajuţi. O mână spală pe alta...

Astăzi ai multe pe cap. Ştiai, sau nu, „mâine este o altă zi” aşa că vezi care probleme sunt urgente, care sunt importante, care pot produce pierderi de bani etc. Şi lasă pe mâine ceea ce poate aştepta! O veste bună poate fi urmată de una şi mai buna, fără să fie din acelaşi domeniu!

RAC

Dacă aştepţi ceva, o veste îţi poate schimba părerea iniţială. O veste, sau un călător. Astăzi trebuie să te adaptezi, acesta este secretul! Ai idei bune, mai ales în domeniul sentimental.

Relatiile cu persoanele născute în semne de aer şi foc sunt azi armonioase, dar nu sunt favorabile cu cei nascuţi în semne de apă si pământ. Poţi face mici schimbări de program, dar fără implicări majore. Ai impresia că poţi primi ajutorul solicitat de la rude şi prieteni, sprijin care îţi trebuie din ce în ce mai mult, pe măsură ce trec zilele.

Treci printr-o perioadă de sensibilitate mărită şi vezi mai clar defectele şi limitările celor din jurul tău. Astăzi nu prea îţi place, dar nu ai încotro! Trebuie să continui, oricum!

La serviciu, sau unde îţi petreci dimineţile, uneori, toată ziua, trebuie să foloseşti fiecare moment al programului. Totuşi o veste bună, sau o surpriză plăcută din partea anturajului apropiat. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile.

FECIOARĂ

Astăzi parcă îţi lipseşti timpul şi nu ai aer destul. Ritmul cotidian, brusc, este prea rapid şi te deranjează. Pe de altă parte ai poftă de ceva bun şi multă tandreţe. O zi complicată!

Ziua este favorabilă pentru începerea unor proiecte sau afaceri noi, numai după ce reconfirmi înţelegerile trecute. Astăzi aspectele generale, conjunctura, arată că preocuparea ta majoră este să menţii status quo, poate fi vorba de o situaţie, o relaţie sau o pozitie actuală care te avantajează, cu care te simţi confortabil.

Armonie, conciliere, pacifism sunt coordonatele zilei de astăzi. Reuşeşti să menţii pacea atât de necesară şi la serviciu şi acasă. Dar faci mari eforturi, pentru că te implici personal!

Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, pentru că eşti o persoană armonioasă. O mică supărare, dar pe total zi rezultatul iti este favorabil!

SCORPION

Eşti într-o bătălie continuă pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii tale. Episodul de astăzi se consumă la serviciu sau la o probă, un examen, un prag. Continuă, sunt şanse mari de reuşită!

Continuă, sunt şanse mari de reuşită! Ai multe de terminat, dar şi unele inexactităţi din trecut te bântuie astăzi şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai face griji degeaba!

Energia şi optimismul tău provoacă astăzi un curent favorabil în familie, anturaj. Eşti popular şi îţi place acest lucru.

Ceva se întâmplă în familie, sunt semne în stele. Fii la obiect în ceea ce afirmi, în timpul discuţiilor în familie, cu cei dragi. Nu da naştere la confuzii şi la probleme artificiale. Fii chibzuit şi cumpătat. Investeşte, cumpără obiecte de valoare, sigur, dacă ai ceva bani, trăieşte bine!

CAPRICORN

Astăzi ai unele ecouri plăcute în familie. Eşti lăudat şi ţi se promite ajutor. Cursul activităţii tale este favorizat, perfecţionismul tău este satisfăcut, totul pare că merge spre bine!

Magnetismul personal este în creştere. În unele ocazii trebuie să dai dovadă de diplomaţie ca să eviţi conflictele inutile, de altfel. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de iscusinţă şi discreţie. Nu-ţi face griji, probabil totul o să sfârşească cu bine, ca în filmele americane alb-negru cu „happy end”.

Nu rămâne izolat, azi domeniul sentimental este avantajat. Flirt, seducţie, cucerire – orice îţi stă la dispoziţie, tu trebuie doar să alegi. Este momentul organizării unei seri memorabile!

După o perioadă nu prea bună ai, în sfârşit, o zi fastă. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie, rudelor, ale anturajului apropiat. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervov, o activitate prea concentrată, prea obositoare face să ratezi rezultatul dorit.

PEŞTI

Eşti iscusit astăzi şi reuşeşti să te afli când trebuie, unde trebuie. Mai mult, faci alegerile corecte atât la serviciu, la muncă, cât şi acasă, în duo, familie. Pe total, pare o zi bună!

Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece poţi fi dezamăgit de modul în care o sa te ajute colegii, prietenii, rudele, anturajul, chiar dacă tu eşti iscusit şi punctual, astăzi! Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei.