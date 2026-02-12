Horoscopul lui Dom’ Profesor,  13 februarie 2026. Despre gladiatori

13 februarie

Pe 13 februarie s-au născut Georges Simenon, Fiodor Şaliapin, Konstantinos Costa Gavras, Peter Gabriel, Robbie Williams, Oliver Reed, Horia Căciulescu, Mihai Leu, Mihai Cernea, Radu Cârneci.

Nicio însemnare în vechile "Kalendare" ale poporului român. Vreo câţiva Sfinţi în calendarul creştin-ortodox, ca aproape în fiecare zi obişnuită: Martinian, Evloghie, Acvila şi soţia sa Priscila.

Este vineri, 13. O zi nefastă, denumită în Evul Mediu, în spaţiul creştin anglo-saxon "Black Friday". Pentru că 13 este un număr nefast, duzina diavolului, 13 au fost la Cina de Taină, momentul trădării şi vineri a fost răstignit Mesia. Vineri fiind zi nefastă, încă din mitologia nordică. Vineri este şi ziua de rugăciune, ziua liberă a islamului, fiind pe dos, invers, aparţinând, deci, unei puteri a întunericului, se spune în comentariile la Catehism.

Îndoctrinare în vederea pregătirii de război, ca şi filmele violente în care asasinatul şi omorul sunt ceva obişnuit, de la sine înţeles.

Adevărul despre gladiatori este cu totul altul. După cum se ştie numele lor vine de la sabie, "gladius", sabia scurtă, romană, cu două tăişuri. La început, probabil la etrusci, lupta între doi bărbaţi înarmaţi, până la moarte, făcea parte dintre ritualurile funerare cu pompă, ale regilor, generalilor, oamenilor foarte bogaţi. Era vorba, deci, de un sacrificiu uman funerar, obicei larg răspândit în neolitic şi antichitate.

La Roma, "munera" aşa se numea îndatorirea aceasta a luptei până la moarte, se pare că a fost documentată în anul 310 înainte de Hristos. În anul 264 înainte de Hristos, Decimus Iunius Brutus Scaeva a oferit poporului roman, în piaţa pentru vite, o luptă între trei perechi de gladiatori, în onoarea, la funeraliile tatălui său, Brutus Pera.

În anul 105 înainte de Hristos consulii au oferit poporului roman lupte de gladiatori, dintre cei pregătiţi la Capua, ca exemplu de pregătire militară şi invitaţie la recrutare. Jocurile militare au avut un succes enorm la populaţie.

Cine stă şi citeşte sutele de cărţi de istorie romană poate constata că istoria gladiatorilor se împarte foarte net şi clar în două părţi: înainte şi după Spartacus. Anul este 71 înainte de Hristos. Înainte de această dată gladiatorii erau antrenaţi ca să fie nişte ucigaşi eficienţi şi fără milă, urmând "munera". Aşa au fost oamenii lui Spartacus, care au comis atrocităţi îngrozitoare împotriva fermierilor şi orăşenilor romani.

După această dată gladiatorii au fost antrenaţi să devină mai mult actori, decât ucigaşi. Senatul a limitat la 320 de perechi de gladiatori care puteau să existe concomitent pe teritoriul roman. Gladiatorii nu erau deloc nişte actori de Hollywood, frumoşi şi zvelţi. Erau mai mult graşi şi foarte grei, ca nişte luptători de sumo, pentru ca eventualele tăieturi să nu le atingă vreun organ vital, să fie tăiată doar grăsimea. Erau numiţi "mâncători de terci" pentru că, în ideea să se îngraşe, mâncau cantităţi impresionante dintr-un fel de terci de cereale.

De multe ori, un gladiator "omorât" în arenă apărea peste câteva luni, după convalescenţă, sub alt nume, cu barbă, în alt rol. Nu era din umanitate, ci din calcul economic. Un gladiator costa, costa mult şi nu avea niciun rost să fie omorât pentru că împăratul era prost dispus şi arăta cu degetul mare către beregată, nu în jos, cum cred unii astăzi, în mod greşit. Aşa, că de multe ori, dacă nu întotdeauna, moartea în arenă era iluzorie, o făcătură de scenă!

Să ne amintim că principalele tipuri de gladiatori erau: "retiarii" în tunică, înarmaţi cu un trident şi o plasă, cu armură doar pe un braţ şi un coif complet. Prin secolul trei erau consideraţi în mod iniţiatic, reprezentanţii creştinilor. Nu erau oare creştinii, pescari de oameni şi retiarul nu avea o plasă cu care prindea adversarul?

"Murmilonii" în armură cu scuturi de diverse mărimi, spectaculos era "parma" un scut mic, rotund şi înarmaţi cu sabia standard romană, cu două tăişuri, cam de 45 de centimetri lungime.

Gladiatori nu erau doar sclavii şi condamnaţii la moarte. Mulţi militari, sau aventurieri dornici de glorie şi bani au depus jurământul de gladiator: "Accept să fiu bătut, chinuit, ars, legat şi omorât de sabie" unii pentru un timp limitat. Şi femeile au fost gladiatori. Istoria pomeneşte de jocurile organizate de Nero, la care au luat parte şi nubiene, pe jumătate dezbrăcate, dar care s-au dovedit războinice grozave.

Caligula, Titus, Hadrian, Lucius Verus, Caracalla, Claudius, Geta şi Didius Julianus sunt împăraţi care au luptat în arenă, ca gladiatori. Sigur, după ce s-au luat toate măsurile de protecţie. Ei căutau gloria şi admiraţia femeilor, nu moartea!

Împăratul Commodus a fost cel care a participat cu fanatism şi cruzime, deseori riscându-şi viaţa, la luptele de gladiatori din circuri. După câţiva ani de zile, garda pretoriană, un fel de DNA al acelor timpuri, a fost nevoită să-i ia gâtul împăratului, care nu-şi vedea de treburile lui, ci se bătea, în picioarele goale, pe nisipul însângerat al Colisseumului. Un "împărat jucător" care s-a jucat cam mult!

În anul 325 împăratul Constantin cel Mare interzicea, prin lege "gladiator munera" dar jocurile de gladiatori, fără prejudiciu final, moartea, "sine missione", au mai durat cam o sută de ani! Dixit!

Ca să fiu în ton cu gândurile mele o să caut un film cu gladiatori. Cel mai bun mi se pare ”Spartacus”, cu Kirk Douglas, din anul 1960, regia Stanley Kubrik, cinci Oscar-uri și multe alte premii. O să-l revăd cu multă plăcere, am doar vagi amintiri despre el.

Așa timpul trece cu folos, doar avem mereu speranța că mâine este, în definitiv, o altă zi !

BERBEC

Chiar dacă este vineri, 13 - ca rezultat al efortului trecut şi a hărniciei tale, astăzi ai o veste bună despre o posibilă îmbunătăţire a calităţii vieţii tale sau, a relaţiilor umane. Dimineaţa este densă şi aglomerată, dar eşti optimist şi motivat în ceea ce faci. Primeşti un premiu pentru atitudinea ta pozitivă: o veste bună, mai pe seară. Şi poate şi un film bun. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate şi poate aduce in viitor dividende foarte frumoase.

Există un procent de încăpăţânare în caracterul tău, dar azi trebuie să fii flexibil, încearcă să convingi anturajul prin paşi mici, fără păreri preconcepute şi fără să faci pe „talibanul”! Astăzi se pare că ai una dintre cele mai favorabile zile ale săptămânii, în care te bucuri de sănătate şi eşti vesel şi cu zâmbetul pe buze, aparent fără vreun motiv evident, sau o logică. Nu te grăbi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia ta să fie justă.

Lumea nu are timp, aşa că trebuie să arăti bine, ca să te simţi bine. Astăzi trebuie să nu fii dezordonat, neglijent, superficial, dă atenţie imaginii, trebuie să arăţi şi să te îmbraci bine! Se schimbă vremea, se schimbă şi părerile tale. Astăzi vezi cu ochi noi pe cei din jurul tău. Trebuie să faci o pauză, să te odihneşti şi mai ales să modifici comportamentul tau. Astăzi nu te intalni cu persoane pe care nu poti sa le suferi. Esti intr-o criza de sinceritate, de fapt puţin iţi pasă de mutrele lor pretenţioase, şi lucrul asta este evident pentru toată lumea. Dacă chiar vrei să înfurii un mitocan, trebuie să nu-l iei în serios!

Crezi că te poţi descurca singur, chiar dacă e o zi nefastă, vineri, 13! Eşti un pic prea autoritar şi bruschezi pe cei din jurul tău. Nu este felul tău de a fi, eşti supărat, dar trece! Efortul din ultimul timp şi oboseala cronică se fac simţite astăzi. Redu ritmul activităţii, fă un armistiţiu cu timpul şi ocupă-te de arte, de dans, de activităţi plăcute care te încântă. Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca să poţi să progresezi, să te caţeri pe reduta societăţii înalte.

Răspunzând atacurilor prin piruete umoristice, descumpăneşti pe potenţialii ostili şi eviţi să dramatizezi situaţia. Dar vezi ce e de făcut, problemele sunt grave şi aşteaptă intervenţia ta. Astăzi te simţi chiar bine, pentru că pari a fi în relativă siguranţă, iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieţii! O perioada buna, pe care o meriţi. Metodic si cu geniul “descurcatului” cum eşti - ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp, ziua de astăzi le pune in valoare.

Contactele sociale, întâlnirile de afaceri de azi, pot avea urmări în viitor. Dă-le atenţia cuvenită, ca să ai rezultate bune. Nu promite ceea ce nu depinde de tine, nu vinde blana ursului! După orele de serviciu, care trec repede, trebuie să faci puţin sport la sală, masaj şi sauna. Trebuie, periodic, să “încălzeşti maşinăria”. Ai grijă de corpul tău şi el te va servi cât poate mai bine! Nu uita că nu ai un suflet, eşti un suflet care are un corp! Fă-ţi puţină reclamă în anturaj, că nu strică. Dimineaţa, am uitat să-ţispun, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic.

Comunicarea nu e punctual tău forte, dar azi eşti avantajat! Ai un fel de talent, de îndemânare, în a spune lucruri cum trebuie, exact cui trebuie şi să obţii acordul persoanelor în cauză. Prea multe veşti negative, prea multe eşecuri, tragi tu concluzia veştilor din presă. Nu e adevărat, lumea este aşa cum o priveşti, nici mai rea, nici mai bună. Ocupă-te de problemele tale! Anumite indiscretii şi soapte pe furis te fac sa tragi concluzia ca in calea succesului sta numai „look-ul” tau. Schimbă-l, adica coafura, îmbrăcămintea, sau lasă-ţi barbă, după sex şi putinţă, dacă asta te face să te simţi altfel, poate mai bine in propria piele!

Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă, iar tu te simţi bine, poate pentru că ai renunţat la sarcasme şi „înţepături”! Iniţiezi un fel de selecţie naturală în jur, ceri mult, însă primeşti puţin. Primeşti o veste de la un fost coleg care acum lucrează în străinătate. Se simte excelent, norocosul! Dedică ziua lucrurilor obişnuite şi mai ales nu începe vreo nouă relaţie sentimentală. La fel ca zodia sincronă, Berbecul, tot sub influenţa lui Marte, primeşti veşti de la cineva din străinătate. Se pare că oriunde este mai bine decât în Romania. Poate numai în Somalia e mai rău, dar acolo măcar poţi să-i împuşti direct şi fără întârziere pe politicienii corupţi! Sau aşa este vorba, că vaca vecinului este întotdeuna mai grasă!

Grijile zilnice şi lipsa banilor sunt, adesea, motivul unor certuri inutile. În general eşti prea obosit, nu trebuie să te mai enervezi în plus, încearcă să explici că e o situaţie obiectivă. Nu te grăbi, nu fii nerăbdător, toate se întâmplă la timpul lor. Nu există urgenţe absolute, decât la spitalul de urgenţă. În rest sunt convenţii şi închipuiri. Nu te forţa inutil şi păgubos! Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil. Finalizezi, in sfarsit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din problemele care ti-au dat atâta bătaie de cap. Bravo! Fără să forţezi păgubos, fără să intri la uzură!

Astăzi dedică ziua planurilor de viitor, fie că este vorba despre primăvară, dar mai ales, după veştile bune primite, trebuie să-ţi faci proiecte în ce direcţie profesională poţi să o iei! Crezi că poţi aborda unele persoane, că ai putere de convingere. Este doar o părere, deci trebuie să dai dovadă de prudenţă! Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gândul în altă parte. Cel mai bine ar fi sa ieşi în oras fără bani si carti de credit. O să faci o surpriză neplăcută hoţilor de buzunare!

Conjunctura de astăzi te avantajează ca să fii elocvent. Dimineaţa poţi să obţii ceva important de la o persoană din jurul tău, un coleg, dacă reuşeşti să aduci suficiente argumente valide. Dedică ziua lucrurilor obişnuite şi mai ales nu începe să-ţi plângi de milă. Este inutil! Sănătatea nu iţi este afectată, dar este bine să fii prudent. În această perioadă trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Este cazul să nu mai fii aşa de încordat(ă) şi tensionat(ă). Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, mai mult îi încurci decât îi ajuti!

Preferi dreptatea, şi nu legea, încercând să adopţi o atitudine corectă în faţa conştiinţei proprii şi a Lui Dumnezeu. Oamenii greşesc adesea, chiar când fac legi, Dumnezeu, niciodată! Este un prilej bun pentru ultimele, poate, cumpărături de iarnă. Cumpără acum, mâine e mai scump! Poate o mică supărare, dar pe total ziua de astăzi îți este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă. Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri in criză de timp. Stabileşte clar un program, o foaie de parcurs şi poţi evita eşecurile!