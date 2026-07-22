Hainele fast-fashion, taxate în Franța. China acuză măsuri discriminatorii

China a criticat miercuri noua lege adoptată de Franța pentru limitarea industriei fast-fashion și a avertizat că ar putea lua măsuri dacă firmele chineze vor fi afectate. Reglementarea, care vizează inclusiv platforme precum Shein, Temu și AliExpress, introduce de la 1 septembrie sancțiuni financiare pentru anumite articole vestimentare și restricții privind publicitatea, potrivit Le Figaro.

Reprezentanții Chinei susțin că noile reguli contravin principiilor comerțului echitabil și ar putea reprezenta o barieră comercială îndreptată împotriva firmelor chineze.

Parlamentul francez a adoptat legea la sfârșitul lunii trecute, iar primele măsuri urmează să fie aplicate începând cu 1 septembrie. Reglementarea introduce o sancțiune financiară pentru fiecare articol vestimentar considerat produs de modă de unică folosință.

Măsurile îi vizează în special pe marii retaileri online asiatici, printre care Shein, Temu și AliExpress.

Companiile din sectorul fast-fashion comercializează cantități foarte mari de haine la prețuri reduse. Acest model de afaceri este asociat cu o contribuție importantă la poluarea produsă de industria textilă, una dintre industriile care generează cantități ridicate de gaze cu efect de seră.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului din China a criticat criteriile de mediu și sustenabilitate invocate de autoritățile franceze. Acesta a declarat miercuri că noua lege, „sub pretextul stabilirii unor presupuse standarde de protecție a mediului și sustenabilitate, implementează de fapt măsuri de excludere”. Beijingul consideră că reglementarea nu respectă principiile comerciale internaționale și că dezavantajează companiile chineze care operează pe piața franceză.

Reprezentantul Ministerului Comerțului a afirmat că legea franceză ar putea încălca regulile Organizației Mondiale a Comerțului. Această reglementare este „suspectată că încalcă principiul nediscriminării al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). Constituie o barieră comercială împotriva Chinei”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

China a cerut Franței să modifice noile reguli și a avertizat că ar putea interveni dacă firmele sale vor fi afectate.

„Îndemnăm Franța să respecte regulile OMC și să corecteze imediat aceste practici discriminatorii”, a continuat purtătorul de cuvânt. El a avertizat în același timp că ar putea fi luate „măsuri necesare dacă sunt încălcate drepturile și interesele legitime ale companiilor chineze”.

Sancțiunile introduse prin lege se vor aplica anumitor produse textile fabricate și comercializate în volume mari. Valoarea acestora va crește treptat până în anul 2030, când ar putea ajunge la 20 de euro pentru fiecare articol de îmbrăcăminte.

Prin această măsură, autoritățile franceze urmăresc să limiteze consumul de haine ieftine, utilizate pentru perioade scurte și înlocuite frecvent. Taxarea articolelor va fi aplicată în funcție de criteriile stabilite prin noua reglementare privind impactul asupra mediului și sustenabilitatea produselor.

Legea adoptată de Franța introduce și restricții privind promovarea mărcilor care comercializează articole vestimentare produse în masă și vândute la prețuri mici. Publicitatea pentru aceste companii va fi interzisă, inclusiv atunci când este realizată prin intermediul influencerilor de pe platformele de socializare.

Măsurile privind taxarea produselor și limitarea promovării au provocat reacția Beijingului, care susține că firmele chineze sunt vizate în mod discriminatoriu.

China a avertizat că va urmări modul în care legea va fi pusă în aplicare și că ar putea adopta măsuri în cazul în care va considera că drepturile companiilor sale au fost încălcate.