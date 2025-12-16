Hainele destinate pieței europene vor avea pașapoarte digitale. Cum va funcționa procesul

Hainele destinate pieței europene ar putea avea, în curând, pașapoarte digitale care să le ateste angajamentele ecologice, o schimbare care ar marca un nou nivel de transparență pentru industria globală a modei, se arată într-o analiză Reuters.

Consumatorii vor putea scana coduri QR sau etichete electronice pentru a accesa pașapoartele digitale ale articolelor de îmbrăcăminte și pentru a verifica dacă informațiile ecologice ale brandurilor sunt reale. Pașapoartele vor arăta din ce sunt făcute hainele, ce resurse au fost folosite la producție și cine a fost implicat în fiecare etapă.

Furnizorii de textile din Bangladesh, al doilea cel mai mare exportator de îmbrăcăminte la nivel global, ar putea introduce o primă versiune a pașaportului digital începând din 2027, potrivit unei analize a Serviciului de Cercetare al Parlamentului European.

Ibrahim a declarat însă că producătorii mai mici sunt departe de a fi pregătiți să respecte noile cerințe stricte ale Uniunii Europene, menite să împiedice exagerarea acreditărilor ecologice.

De la date despre salarii până la certificările materialelor, producătorii de modă furnizează deja numeroase informații privind standardele de muncă și de mediu, pentru a răspunde cerințelor cumpărătorilor. Totuși, un raport publicat în 2023 de ONG-ul Greenpeace din Marea Britanie arată că unele mărci și furnizori au indus consumatorii în eroare, inclusiv prin evidențierea reciclării, deși cea mai mare parte a fibrelor „reciclate” provenea din sticle de plastic, nu din deșeuri textile.

„Furnizarea de date autentice şi trasabile din întregul lanţ de aprovizionare este esenţială pentru a opri problema greenwashing-ului”, a spus Rezwan Ahmed, director la Aus Bangla Jutex Ltd.

Furnizorii din Bangladesh au început să colaboreze cu firme de tehnologie pentru a se pregăti pentru aceste schimbări. Ahmed a încheiat un parteneriat cu firma olandeză Aware, care folosește tehnologia blockchain pentru a înregistra date pe parcursul transformării materialelor textile în haine finite.

Producătorul introduce date esențiale, precum numărul de fire, consumul de apă sau culoarea, iar platforma Aware, bazată pe blockchain, generează ulterior un cod QR destinat consumatorilor.

Pașaportul ar putea obliga producătorii mai mici de îmbrăcăminte din Bangladesh să își modernizeze capacitatea hardware și software, precum și modul de gestionare a datelor, a declarat Ibrahim de la Newage Group.

„Furnizorii vor avea nevoie de sprijin din partea mărcilor globale de modă şi a organizaţiilor de dezvoltare pentru a-şi moderniza capacitatea - în timp ce guvernul ar trebui să stimuleze pe cei care adoptă primii noul sistem”, a mai spus Ibrahim.