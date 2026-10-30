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Ginghis Han. Unul dintre cei mai mari cuceritori din istorie

Ginghis Han. Unul dintre cei mai mari cuceritori din istorie
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Din cuprinsul articolului

Volumul 7 din Colecția „Marile imperii ale lumii”, seria cărților dedicate celor mai importante civilizații imperiale din istoria umanității, poate fi găsit în în cursul lunii noiembrie la chioșcurile de ziare.

Volumul cu titlul “Când iadul a coborât pe Pământ” se ocupă de istoria fascinantă a Imperiului Mongol. “Spre sfârșitul secolului al XII-lea, lui Temujin, un mic șef al unui trib mongol, i-a fost furată soția, Borte, de către liderul unui clan rival. Luptele ce au urmat s-au soldat finalmente cu formarea unei ample confederații tribale, care s-a transformat într-o teribilă forță pustiitoare a Pământului. Temujin și-a luat numele Ginghis Han, a organizat o armată mobilă, disciplinată și bine antrenată, în care a atras trupele unor aliați naturali sau de circumstanță și, între 1207 și 1223, a invadat și jefuit Siberia, China de Nord, Asia Centrală, India și Rusia, devenind unul dintre cei mai mari cuceritori din istorie…”, aflăm din descrierea cărții.

Imperiul lui Timur Lenk

Volumul nu se oprește doar la epoca legendarului Ginghis Han, ci urmărește și perioada lui Timur Lenk, întemeietorul unui nou imperiu, cu capitala la Samarkand, care se întindea din vestul Chinei până la Marea Caspică și din Pakistan până în Siria.

“Marile imperii ale lumii” este o colecție pentru cei care nu vor doar să înțeleagă ce s-a întâmplat, ci și de ce lumea arată așa cum o cunoaștem astăzi. Fiecare carte prezintă popoare care au schimbat traiectoria umanității.

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După ce, în volumele anterioare, ați cunoscut Imperiul Britanic, culturile care au pus bazele civilizației europene, imperiile antice din Egipt, Babilon, Sumer, Asiria și Fenicia, Imperiul Țarist și Imperiul Otoman, celelalte cărți din serie vor aduce în prim plan alte mari imperii, precum cel habsburgic, dar și civilizațiile mayașă, aztecă și incașă, în toată complexitatea lor. Fiecare carte deschide ușile unui univers diferit, care a marcat profund întreaga omenire.

Volumul 7 al colecției “Marile imperii ale lumii” - “Când iadul a coborât pe Pământ. IMPERIUL MONGOL ȘI HOADA DE AUR”- poate fi găsit la chioșcuri în luna noiembrie, la prețul de 43 de lei.

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