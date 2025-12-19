Ghidul care ar fi protejat femeile, blocat fără explicații de laburiști

Publicarea unui set de reguli oficiale privind modul în care organizațiile publice și private trebuie să protejeze spațiile dedicate exclusiv femeilor a fost întârziată de către ministrul britanic pentru femei și egalitate, Bridget Phillipson

Întârzierea survine după ce un ghid elaborat de Comisia pentru Egalitate și Drepturile Omului (EHRC) a fost trimis spre aprobare guvernului și rămâne nepublicat de mai multe luni.

Trimiterile recente din media internațională și declarațiile oficiale indică faptul că guvernul britanic examinează draftul de ghid și caută un cadru juridic clar înainte de publicare. Aceasta vine în contextul unei decizii a Curții Supreme a Regatului Unit din aprilie 2025 privind definiția sexului în legislația pentru egalitate.

Egalitatea și Comisia pentru Drepturi Umane (EHRC) a finalizat un cod de practică de peste 300 de pagini, în urma unei consultări, care oferă instrucțiuni companiilor și instituțiilor publice despre respectarea legislației privind sexul și spațiile separate pe sexe.

Ghidul propus ar obliga organizațiile să clarifice cum pot fi protejate spațiile exclusiv pentru femei, inclusiv toaletele și vestiarele, în lumina faptului că, potrivit unei decizii a Curții Supreme, „sexul” în lege este definit biologic. AOL

Ministrul Phillipson nu a semnat încă oficial documentul, iar perioada de timp de la primirea ghidului a depășit trei luni, fără ca acesta să fie publicat.

Guvernul examinează documentul pentru a se asigura că este în conformitate cu legea și pentru a aborda posibilele excepții considerate „de bun simț” în anumite situații practice.

În documentația depusă la Înalta Curte, oficialii au descris propunerile ca fiind „trans-exclusive” și au argumentat că ghidul necesită evaluări suplimentare.

Phillipson a subliniat că există „multe excepții complet plauzibile” care trebuie luate în considerare, cum ar fi situațiile în care o mamă cu un copil sau o femeie gravidă ar avea nevoie de acces în anumite spații, fără ca acestea să fie considerate o violare a regulilor privind sexul biologic.

Un exemplu menționat în această analiză este cazul în care o mamă s-ar afla într-un vestiar pentru femei și ar avea un copil de sex masculin cu ea — o situație considerată de guvern ca fiind una reală și justificată.

Comisia pentru Egalitate și Drepturile Omului a îndemnat guvernul să accelereze publicarea ghidului, argumentând că unele organizații încă folosesc practici considerate neconforme cu legea actuală. Comisia a trimis guvernului un cod actualizat, dar susține că întârzierea creează incertitudine pentru instituțiile publice și private care încearcă să se conformeze reglementărilor privind protecția spațiilor pe sexe.

Președinta comisiei a cerut revocarea rapidă a vechiului cod de practică de către guvern, pentru ca angajatorii și prestatorii de servicii să aibă claritate asupra obligațiilor lor legale în conformitate cu deciziile recente ale Curții Supreme. ITVX

Deși întârzierea publicării ghidului este principalul subiect, diverse organizații și grupuri interesate de implementarea noilor reguli au semnalat preocupări.

Unele companii au trimis scrisori guvernului britanic exprimând îngrijorări legate de consecințele practice ale aplicării codului propus, susținând că acesta ar putea fi dificil de implementat și ar genera provocări operaționale semnificative dacă rămâne neschimbat.

Rămâne neclar în ce perioadă guvernul intenționează să publice versiunea finală a codului de practică și care vor fi exact modificările sau excepțiile admise în versiunea finală aprobată de autoritățile competente.