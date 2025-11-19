Prima deputată trangender din SUA critică Partidul Democrat pentru că „a mers prea departe”

Într-un interviu recent acordat emisiunii „Next Question with Katie Couric”, reprezentanta federală Sarah McBride (D‑Delaware) a atribuit reacțiile negative împotriva drepturilor persoanelor transgender unui „efort bine finanțat și bine coordonat, de dreapta”.

McBride, prima persoană care recunoaște deschis că e transgender aleasă în Congresul SUA, a afirmat că această campanie a profitat de vulnerabilitatea comunității transgender pentru a răspândi frica și a transforma această comunitate în țap ispășitor.

McBride a explicat că nu este de părere că opoziția vine dintr-un exces al avansării drepturilor transgender, ci mai degrabă dintr-un atac sistematic:

Potrivit reprezentantei, deși persoanele transgender au devenit mai vizibile în spațiul public, acest progres nu a fost însoțit de o înțelegere publică suficientă.

„Actori de dreapta au profitat de această vulnerabilitate pentru a demoniza întreaga comunitate”, a continuat ea.

McBride a adăugat:

„Este realitatea oricărui progres nou. Începutul este întotdeauna cel mai fragil. Și asta este întâmpinat cu precizie de un efort bine finanțat, bine coordonat, de dreapta, de a demoniza, de a instiga frica și de a găsi vinovați în acea comunitate. A avut consecințe toxice.”

Această poziție marchează o schimbare față de comentariile anterioare ale lui McBride. Într-un interviu cu jurnalistul Ezra Klein de la The New York Times, ea recunoscuse că Partidul Democrat „a mers prea departe” în promovarea drepturilor transgender în ciclu electoral 2024.

„Cred că este o reflecție corectă asupra faptului că, într-un fel, noi, ca alianță, am ajuns la Trans 201, Trans 301, când oamenii erau încă departe, la un stadiu foarte clar Trans 101”, a declarat McBride.

Ea a explicat că anumite norme culturale și obiceiuri legate de incluziunea persoanelor transgender au fost introduse prea devreme pentru mulți oameni:

„Am devenit aboslutiști — nu doar în privința drepturilor trans, ci pe întreg spectrul progresist — și am uitat că, într-o democrație, trebuie să ne confruntăm cu unde se află autentic publicul și să interacționăm cu el. O parte din acest fenomen este alimentată de social media.”

Chiar dacă McBride arată cu degetul spre forțele de dreapta pentru criticile primite, ea continuă să sublinieze importanța evitării „absolutismului” de ambele părți politice.

Ea încurajează un dialog educat și o strategie de convingere: „Una dintre lucrurile care mă liniștește este faptul că absolutismul, fie stânga, fie dreapta, este posibil doar într-un regim autoritar.

Faptul că schimbarea durează, oricât de nedrept sau nesatisfăcător ar părea, este o caracteristică a democrației, nu un defect al ei.”

Într-un interviu pentru LGBTQ Nation, McBride a afirmat că a existat „un efort foarte clar, bine coordonat, bine finanțat pentru a demoniza persoanele trans, pentru a stabili poziții într-un teren fertil pentru o politică anti-trans” și că aceste poziții au devenit „zone de luptă”, în locul unor domenii în care există mai mult sprijin public.

Ea susține că progresul durabil trebuie construit cu răbdare și strategie: „Ar trebui să fim înaintea opiniei publice, dar trebuie să rămânem la o distanță la îndemână.

Dacă mergem prea departe, pierdem controlul asupra opiniei publice și nu mai putem aduce oamenii cu noi.”

Pe plan politic, declarațiile lui McBride arată o schimbare de tactică: de la atribuirea eșecurilor exclusiv progresului rapid, spre evidențierea unei campanii orchestrate împotriva comunității transgender.

Această abordare ar putea influența modul în care democrații structurează mesajele viitoare și cum își gestionează strategia electorală în jurul drepturilor LGBT+.

Pe plan social, discursul ei sugerează că un segment al populației nu a avut suficient timp să asimileze schimbările culturale rapide, iar anumite strategii de comunicare ar putea fi revizuite pentru a fi mai incluzive și mai persuasive.

Din perspectiva mișcării pentru drepturile transgender, McBride pare să militeze pentru un echilibru între progres accelerat și consolidare durabilă — subliniind că compromisurile și răbdarea nu înseamnă slăbiciune, ci potențial pentru o schimbare reală și stabilă.