George Simion, umăr la umăr cu Viktor Orban. Liderul AUR vrea să îi calce pe urme

George Simion i-a adresat mulțumiri lui Viktor Orban, după ce liderul ungar i-a transmis un mesaj de susținere.

Cu puțin timp înainte de cursa finală a alegerilor prezidențiale, premierul ungar Viktor Orban a declarat că românii și maghiarii trebuie să se sprijine reciproc în lupta pentru creștinism și suveranitate. De asemenea, el a dat asigurări că guvernul de la Budapesta nu va susține nicio formă de izolare împotriva României. George Simion i-a mulțumit pentru mesajul adresat și a subliniat că această luptă ar trebui câștigată „umăr la umăr”.

„Mulțumesc pentru mesajul măreț. Avem o luptă de câștigat împreună!”, a fost mesajul candidatului la prezidențiale.

Alături de mesajul adresat lui Viktor Orban, liderul AUR a publicat o imagine cu steagurile celor două țări.

Thank you for your great message, @PM_ViktorOrban!

We have a fight to win! Together! 🇷🇴 🇭🇺

— 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) May 9, 2025