Social

Garda de Mediu, după primul control cu drona: Se încheie joacă de-a v-aţi ascunselea cu poluatorii

Comentează știrea
Garda de Mediu, după primul control cu drona: Se încheie joacă de-a v-aţi ascunselea cu poluatoriiGroapă de gunoi. Sursa foto: Captură video Facebook
Din cuprinsul articolului

Oficialii Gărzii de Mediu au anunțat, joi, că verificările se vor schimba, urmând să fie folosite drone care pot surprinde toate activitățile desfășurate pe un amplasament, inclusiv pe suprafețe extinse de teren. „Se încheie joacă de-a v-aţi ascunselea cu poluatorii, pentru că ei nu mai au cum să evite pedepsele”, a anunțat instituția, într-o postare pe Facebook.

Controalele Gărzii Naționale de Mediu, schimbate

Instituția a anunțat că, de astăzi, controalele Gărzii Naționale de Mediu nu vor mai fi la fel.

„Aceste drone, echipate cu camere termice şi senzori de calitate a aerului, pot transmite date în timp real şi sunt integrate cu bazele de date ale altor instituţii. Noua tehnologie ne permite să depistăm şi să demonstrăm ilegalităţile mult mai uşor şi să fim mai eficienţi în acţiunile de control”, au mai scris oficialii Gărzii de Mediu, distribuind imagini de la un control.

Groapă de gunoi

Groapă de gunoi. Sursa foto: Captură video Facebook

Garda de Mediu: „Se încheie joacă de-a v-aţi ascunselea cu poluatorii”

Instituția a mai transmis că o singură dronă poate realiza activitatea unei întregi echipe de comisari.

Ludovic Orban, atac la adresa lui Ciolacu și Iohannis: Au mascat deficitul
Ludovic Orban, atac la adresa lui Ciolacu și Iohannis: Au mascat deficitul
Prea multe plăți cash îți aduc o amendă uriașă. Ce plafoane au fost impuse prin OUG 115
Prea multe plăți cash îți aduc o amendă uriașă. Ce plafoane au fost impuse prin OUG 115

„Astfel se încheie joacă de-a v-aţi ascunselea cu poluatorii, pentru că ei nu mai au cum să evite pedepsele! De sus, putem vedea tot ce vor să ascundă şi le putem urmări orice mişcare! Ce urmează după aceea? Imaginile pot fi folosite ca probe în instanţă, atunci când depistăm comiterea unor ilegalităţi”, a mai anunțat Garda de Mediu.

Reprezentanții instituției au transmis și un avertisment public: „Dacă vrei să dai foc la deşeuri sau să le îngropi pe undeva unde «nu te vede nimeni», ai grijă. S-ar putea cineva chiar să te privească şi să te înregistreze”.

Diana Buzoianu: Cei care ne otrăvesc de ani de zile trebuie să suporte consecinţele

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat miercuri că, la Sintești, s-a desfășurat primul control în care Garda de Mediu a utilizat drone, iar imaginile obținute vor fi folosite ca probe în dosar.

Dronele au survolat zona și au identificat focare unde erau arse deșeuri. În urma acțiunii, comisarii Gărzii de Mediu au aplicat 11 amenzi, au confiscat 72 de tone de deșeuri și au înaintat sesizări penale.

„Cei care ne otrăvesc de ani de zile cu arderile ilegale de deşeuri trebuie să suporte consecinţele”, a mai adăugat ministrul.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:14 - Controverse aprinse pe tema noii legi a pensiilor private. Avocatul Poporului acuzat de interpretare greșită
23:06 - Statul român face pasul spre digitalizare. Aplicațiile vor fi mutate în cloudul privat al Guvernului
22:59 - Csikszereda - CFR Cluj, 2-2. Gazdele au salvat miraculos un punct
22:50 - Ludovic Orban, atac la adresa lui Ciolacu și Iohannis: Au mascat deficitul
22:42 - George Simion, reacție la decizia Curții Constituționale din Republica Moldova. Un mic pas înainte
22:35 - CFR Călători ar putea retrage din circulație 70 de trenuri din cauza datoriilor uriașe

HAI România!

George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze

Proiecte speciale