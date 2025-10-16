Garda de Mediu, după primul control cu drona: Se încheie joacă de-a v-aţi ascunselea cu poluatorii

Oficialii Gărzii de Mediu au anunțat, joi, că verificările se vor schimba, urmând să fie folosite drone care pot surprinde toate activitățile desfășurate pe un amplasament, inclusiv pe suprafețe extinse de teren. „Se încheie joacă de-a v-aţi ascunselea cu poluatorii, pentru că ei nu mai au cum să evite pedepsele”, a anunțat instituția, într-o postare pe Facebook.

Instituția a anunțat că, de astăzi, controalele Gărzii Naționale de Mediu nu vor mai fi la fel.

„Aceste drone, echipate cu camere termice şi senzori de calitate a aerului, pot transmite date în timp real şi sunt integrate cu bazele de date ale altor instituţii. Noua tehnologie ne permite să depistăm şi să demonstrăm ilegalităţile mult mai uşor şi să fim mai eficienţi în acţiunile de control”, au mai scris oficialii Gărzii de Mediu, distribuind imagini de la un control.

Instituția a mai transmis că o singură dronă poate realiza activitatea unei întregi echipe de comisari.

„Astfel se încheie joacă de-a v-aţi ascunselea cu poluatorii, pentru că ei nu mai au cum să evite pedepsele! De sus, putem vedea tot ce vor să ascundă şi le putem urmări orice mişcare! Ce urmează după aceea? Imaginile pot fi folosite ca probe în instanţă, atunci când depistăm comiterea unor ilegalităţi”, a mai anunțat Garda de Mediu.

Reprezentanții instituției au transmis și un avertisment public: „Dacă vrei să dai foc la deşeuri sau să le îngropi pe undeva unde «nu te vede nimeni», ai grijă. S-ar putea cineva chiar să te privească şi să te înregistreze”.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat miercuri că, la Sintești, s-a desfășurat primul control în care Garda de Mediu a utilizat drone, iar imaginile obținute vor fi folosite ca probe în dosar.

Dronele au survolat zona și au identificat focare unde erau arse deșeuri. În urma acțiunii, comisarii Gărzii de Mediu au aplicat 11 amenzi, au confiscat 72 de tone de deșeuri și au înaintat sesizări penale.

„Cei care ne otrăvesc de ani de zile cu arderile ilegale de deşeuri trebuie să suporte consecinţele”, a mai adăugat ministrul.