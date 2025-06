EVZ Special Gala Capital. Profesoara Adina Florea: „Proiectul HRIA va produce un impact relevant și durabil”







Primul HUB Român de Inteligenţă Artificială (HRIA) va fi dezvoltat de către Universitatea POLITEHNICA București. O reușită al cărei artizan este profesoara Adina Florea, directorul Centrului de Excelență în Inteligență Artificială al UPB, premiată în cadrul Galei Capital Femei de succes, ediția 2025.

Profesoara Adina Florea a primit în cadrul Ediției 2025 a Galei Capital Femei de succes premiul pentru lansarea proiectului HUB Român de Inteligență Artificială (HRIA) din cadrul Universității POLITEHNICA București (UPB). Profesoara este președinte al rețelei AUF „Réseau de Recherche Francophone sur l'Intelligence Artificielle – RéFIA”. Dar și director al Centrului de Excelență în Inteligență Artificială al UPB, postură din care a elaborat și câștigat proiectul HRIA.

Proiectul hub-ului este finanțat cu peste 336 milioane de lei și va include nouă laboratoare de cercetare avansată. „HRIA va pune România pe harta inovațiilor globale în Inteligența Artificială. Aici se vor dezvolta tehnologii definitorii pentru următorul deceniu”, a explicat Adina Magda Florea. Printre acestea se numără tehnologii IA sigure, etice și de încredere, sisteme autonome sau interfețe inteligente om-mașină. Dar și aplicații inteligente care salvează vieți în medicină, protejează orașele, securizează spațiul și contribuie la salvarea mediului.

„Inteligența Artificială ne poate da aripi. Dar, în același timp, ne poate îngenunchea. Este important cum o construim. Nu aș vrea să fim niște Icari ai epocii moderne. Aș vrea să creăm aceste aripi și să zburăm cu Inteligența Artificială, valorificând, în același timp, creativitatea și tot ce are omul mai bun”, a declarat profesoara Florea, pe scena Galei Capital.

Inteligența Artificială, o prioritate constantă

HRIA este un rezultat de excepție. Însă Adina Florea nominalizează drept cel mai important succes din cariera sa proiectul PRECIS, desfășurat în perioada 2014-2015. Acesta a permis realizarea unei infrastructuri de cercetare pentru dezvoltarea produselor, proceselor și serviciilor inovatoare inteligente. Proiectul, pe care l-a coordonat în calitate de decan al Facultății de Automatică și Calculatoare, a condus la construirea Centrului de Cercetări PRECIS. Este vorba de o clădire modernă, cu 7 etaje și 28 de laboratoare de cercetare avansată. Domeniile abordate sunt inteligența artificială, robotică, sisteme cognitive, servicii în cloud, societate smart mobilă și medicina digitală.

„Un proiect important pe care l-am desfășurat în ultimul an și jumătate și pe care îl vom continua ca pe un sistem avansat în cadrul HRIA este despre utilizarea tehnicilor AI și a interacțiunilor avansate între om și calculator în recuperarea pacienților care au suferit un atac cerebral. Este un proiect dezvoltat în parteneriat cu medici de la Univesitatea de Medicină și Farmacie din București. Am fost extraordinar de surprinsă de faptul că sunt și oameni tineri care sunt afectați de atacul cerebral. Și, în același timp, noi, întreaga echipă, am fost extrem de impresionați de dorința extraordinară a acestor oameni de a se recupera, de a-și recăpăta viața normală”, a precizat Adina Florea.

Un reper în cercetarea la nivel european

Inteligența Artificială este un numitor comun al activităților profesoarei Florea. IA-ul se regăsește însă și în planurile sale de viitor. Care prevăd dezvoltarea de sisteme de inteligență artificială multi-agent de nouă generație, capabile să colaboreze cu oamenii în luarea deciziilor. Pe listă figurează și continuarea formării noii generații de talente în IA.

„În următorii 10 ani, Centrul de Excelență în Inteligență Artificială din POLITEHNICA București va deveni un reper în cercetarea la nivel european. Și chiar la nivel global. De asemenea, am convingerea că proiectul HRIA va produce un impact relevant și durabil. Va contribui substanțial la progresul cercetării în Inteligență Artificială. Și va realiza transferul tehnologic către mediul economic și dezvoltarea de soluții bazate pe IA pentru întreaga societate”, precizează Adina Florea.

Rețete de succes

Modelul de leadership al profesoarei se bazează pe premisa că oamenii realizează performanță când se simt înțeleși, respectați și inspirați. Dar și pe faptul că stabilirea unor obiective clare și realizarea lor aduc satisfacții profesionale, dar și personale importante. „Încerc să îmbin ambele aspecte cât se poate mai bine”, precizează Adina Florea.

Iar rezultatele obținute confirmă că reușește din plin. Un exemplu este Facultatea de Automatică și Calculatoare pe care a condus-o în calitate de decan timp de 8 ani. Despre care profesoara spune că „reprezintă clar o rețetă de succes”. Ingredientele cheie sunt: excelență în formarea tinerilor, cadre didactice cu pregătire solidă și admitere foarte competitivă. Dar și legătura directă cu industria prin parteneriate strategice cu companii de top în domeniu. Precum și participarea la granturi de cercetare și laboratoare în domenii de vârf. „Totul integrat într-o comunitate în care studenții și cadrele didactice tinere se pot dezvolta profesional și uman. Și în care spiritul de echipă este ceea ce ne definește”, conchide Adina Florea.

Capital Top 100 Femei de succes

În cadrul Galei Capital Femei de succes a avut loc și lansarea Capital Top 100 Femei de succes, ediția 2025. Proiectul editorial reunește femei lider din mediul de business și antreprenoriat, administrație publică, societate civilă, educație și cercetare, sport, cultură și divertisment. Revista Capital Top 100 Femei de succes este disponibilă la toate punctele de difuzare a presei. Dar și online, pe site-ul edituradecarte.ro.

