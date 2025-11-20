Gala Capital Performeri din Sănătate 2025. Dr. Bogdan Tamba, de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași a primit premiul pentru leadership vizionar în cercetare

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025. O seară plină de recunoștință, emoție și performanță în domeniul medical a avut loc miercuri, cu ocazia Galei Capital Performeri din Sănătate 2025, ediția care celebrează excelența în medicină, inovația și vocația celor care transformă actul medical într-un sprijin real pentru pacienți.

Gazda a mulțumit partenerilor evenimentului, care au susținut desfășurarea galei: Catena, Sanador, Antibiotice Iași, Medicis, Construcții Erbașu, Rewire Interior Design, Galeria Romană și Imperial One.

Dr. Bogdan Tamba, de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași a primit premiul pentru leadership vizionar în cercetare.

„Universitatea de Medicină și Farmacie Grigorete Popa din Iași se remarcă printr-o activitate de cercetare intensă, derulată în cadrul unor proiecte majore la nivel național. și european. Instituția face parte din numeroase consorții și inițiative internaționale și și-a creat propriul ecosistem de dezvoltare. științifică prin platforma de colaborare în domeniul biomedicinei dezvoltată în cadrul centrului de cercetare dezvoltare avansată pentru medicină experimentală Cemex. Îl avem alături de noi pe domnul doctor Bogdan Tamba”, a fost prezentarea făcută de Ileana Ilie, gazda evenimentului.

Doctorul Bogdan Tampa a felicitat, cu ocazia Galei Capital, eforturile făcute de toți oamenii din sistemul medical care au propulsat România pe culmile succesului.

„Mulțumiri Universității noastre și domnului rector, profesorul Scripcariu, care a înțeles viziunea și misiunea CEMEX-ului, deschis în urmă cu 9 ani de zile, în urma unui proiect de peste 10 milioane de euro. la acel moment. Cemex-ul, spunem noi că este o platformă pentru a pune ideile.

Încercăm să sprijinim și să ajutăm tot ce înseamnă cercetarea și translarea medicală în România. Și da, cu mândrie și bucurie văd în această seară, așa cum au zis și alți colegi d-ai mei, nu mai suntem de mult la periferia Europei. În acest moment suntem în fruntea Europei, inclusiv la ceea ce înseamnă cercetarea biomedicală”, a declarat Dr. Bogdan Tampa.

Gazda evenimentului, Ileana Ilie, a transmis un mesaj de apreciere pentru toți cei care aleg să fie alături de oameni în momentele dificile.

„Sunt Ileana Ilie și mă bucur să fiu gazda dumneavoastră în această seară. O seară în care îi onorăm pe cei care, prin dăruire, curaj și inovație, transformă medicina într-un sprijin real pentru oameni.

Nu vorbim doar despre rezultate profesionale. Astă seară vorbim și despre vocație, sacrificiu și despre oameni care în fiecare zi aleg să fie acolo unde este cel mai greu pentru a salva. Pentru a îngriji, pentru a da speranță.”