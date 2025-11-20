Gala Capital Performeri din Sănătate 2025. Dr. Bogdan Tamba, de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași a primit premiul pentru leadership vizionar în cercetare
- Cristi Buș
- 20 noiembrie 2025, 19:06
Gala Capital Performeri din Sănătate 2025. O seară plină de recunoștință, emoție și performanță în domeniul medical a avut loc miercuri, cu ocazia Galei Capital Performeri din Sănătate 2025, ediția care celebrează excelența în medicină, inovația și vocația celor care transformă actul medical într-un sprijin real pentru pacienți.
Gazda a mulțumit partenerilor evenimentului, care au susținut desfășurarea galei: Catena, Sanador, Antibiotice Iași, Medicis, Construcții Erbașu, Rewire Interior Design, Galeria Romană și Imperial One.
Dr. Bogdan Tampa a fost premiat pentru leadership vizionar la Gala Capital Performeri din Sănătate 2025
Dr. Bogdan Tamba, de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași a primit premiul pentru leadership vizionar în cercetare.
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași se remarcă printr-o activitate de cercetare intensă, derulată în cadrul unor proiecte majore la nivel național și european. Instituția face parte din numeroase consorții și inițiative internaționale și și-a creat propriul ecosistem de dezvoltare științifică prin platforma de colaborare în domeniul biomedicinei, dezvoltată în cadrul Centrului de Cercetare-Dezvoltare Avansată pentru Medicină Experimentală - CEMEX.
„Universitatea de Medicină și Farmacie Grigorete Popa din Iași se remarcă printr-o activitate de cercetare intensă, derulată în cadrul unor proiecte majore la nivel național. și european. Instituția face parte din numeroase consorții și inițiative internaționale și și-a creat propriul ecosistem de dezvoltare. științifică prin platforma de colaborare în domeniul biomedicinei dezvoltată în cadrul centrului de cercetare dezvoltare avansată pentru medicină experimentală Cemex. Îl avem alături de noi pe domnul doctor Bogdan Tamba", a fost prezentarea făcută de Ileana Ilie, gazda evenimentului.
Dr. Bogdan Tamba a subliniat că sistemul medical din România a înregistrat o evoluție remarcabilă
Doctorul Bogdan Tampa a felicitat, cu ocazia Galei Capital, eforturile făcute de toți oamenii din sistemul medical care au propulsat România pe culmile succesului.
„Mulțumiri Universității noastre și domnului rector, profesorul Scripcariu, care a înțeles viziunea și misiunea CEMEX-ului, deschis în urmă cu 9 ani de zile, în urma unui proiect de peste 10 milioane de euro. la acel moment. Cemex-ul, spunem noi că este o platformă pentru a pune ideile.
Încercăm să sprijinim și să ajutăm tot ce înseamnă cercetarea și translarea medicală în România. Și da, cu mândrie și bucurie văd în această seară, așa cum au zis și alți colegi d-ai mei, nu mai suntem de mult la periferia Europei. În acest moment suntem în fruntea Europei, inclusiv la ceea ce înseamnă cercetarea biomedicală”, a declarat Dr. Bogdan Tampa.
Gala Capital Performeri din Sănătate 2025
Gazda evenimentului, Ileana Ilie, a transmis un mesaj de apreciere pentru toți cei care aleg să fie alături de oameni în momentele dificile.
Evenimentul a reunit medici, cercetători, profesori și lideri din sănătate, iar Capital a premiat performanța din spitale publice și private, universități, rețele de clinici, industria farmaceutică și echipamente medicale, subliniind rolul esențial al acestor profesioniști în evoluția sistemului de sănătate din România.
„Premiații pe care îi veți vedea în această seară pe scenă reprezintă doar o parte dintre oamenii care fac ca sănătatea din România să meargă înainte zi de zi. În revista Capital, top 100 performeri din sănătate, ediția 2025, pe care o aveți în premieră pe mesele dumneavoastră, descoperiți și alte nume și proiecte care arată câtă valoare se construiește în acest domeniu.”
Dan Andronic: „Este deja o tradiție”
Dan Andronic, director general al editurii Evenimentul și Capital, a subliniat importanța galei. „Suntem deja la a treia ediție, deci nu mai este o întâmplare fericită, este deja o tradiție. Evenimentele pe care le organizăm, aceste gale, reprezintă o recunoaștere a eforturilor celor care fac ca societatea să meargă înainte, iar domeniul sănătății este un exemplu excelent.
Dau speranță oamenilor. Munca pe care o depuneți fiecare dintre voi este extrem de importantă, pentru că reușiți să rămâneți oameni. Și pentru asta, în numele colegilor mei, vă mulțumim!”
