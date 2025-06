EVZ Special Gala Capital „Femei de Succes”. Dr. Olga Tiron: „Cercetarea este unul dintre pilonii esențiali ai evoluției”







La Gala Capital „Femei de Succes” 2025, Olga Tiron a fost premiată pentru coordonarea proiectului inovator „GRAALrecovery”, axat pe biotehnologii avansate de epurare a apelor uzate. În calitate de cercetător științific la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială, Dr. Tiron a atins realizări majore în activitatea sa științifică.

„Mulțumesc organizatorilor acestui eveniment de tradiție. Reușesc nu doar să intersecteze în același punct valori, ci și să inspire, să ofere exemple concrete, reale. Ele demonstrează că există performanță, determinare și ambiția de a construi lucruri esențiale pentru societate. Indiferent despre ce domeniu discutăm, acest eveniment transmite un mesaj pe cât de simplu, pe atât de puternic: se poate. Nu înseamnă doar o recunoaștere a bunelor practici, ci și o sursă autentică de motivație. Mă bucur că am reușit să împărtășesc, chiar și prin câteva rânduri, parcursul meu profesional și ce înseamnă până la urmă o carieră în cercetare. Este poate un domeniu mai puțin auzit, mai puțin cunoscut, dar, la fel ca altele, este unic. Cercetarea înseamnă pasiune, curiozitate, perseverență. Mai mult decât toate, este unul dintre pilonii esențiali ai evoluției”, a precizat Olga Tiron în cadrul Galei Capital prin intermediul unui mesaj video.

Brevet de inventator

Dr. Olga Tiron este cercetător științific și șefa departamentul de Tehnologii de Mediu și Transfer Tehnologic în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială (ECOIND). Cea mai mare realizare din cariera sa a fost obținerea primului brevet de invenție. Este un rezultat al unei cercetări dedicate în domeniul biotehnologiei microalgelor.

„Nu a reprezentat doar o realizare științifică importantă, ci și un moment definitoriu. Am descoperit fascinanta lume a microorganismelor și potențialul extraordinar pe care acestea îl au în sprijinul societății. Acea reușită a devenit o temelie în cariera mea profesională. M-a convins că pot contribui la transformarea modului în care abordăm tehnologiile tradiționale, adesea neconforme cu cerințele și necesitățile actuale. Mi-a definit tematicile de cercetare pentru anii care au urmat. Ulterior, am reușit să obțin în acest domeniu o serie de finanțări, atât naționale, cât și internaționale. Printre acestea se remarcă sprijinul oferit de Mecanismul Financiar Norvegian. Această realizare a permis dezvoltarea și coordonarea proiectului GRAALrecovery. Este un demers prin care am colaborat cu instituții din România și Norvegia”, a adăugat cercetătoarea.

Proiecte de cercetare axate pe tehnologii verzi

Aceasta a coordonat multe proiecte de cercetare axate pe tehnologii verzi și soluții sustenabile pentru tratarea apelor uzate. Un exemplu în acest sens este proiectul GRAALrecovery, coordonat de Olga Tiron, care dezvoltă o tehnologie inovatoare de epurare a apelor uzate bazată pe granule de alge. „GRAALrecovery a fost gândit pentru a sprijini operatorii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, dar și întreaga comunitate care depinde de resursele de apă. A fost o provocare majoră, dar și un succes care a validat direcția aleasă”, a spus specialista.

În ceea ce privește activitatea sa din ultimul an, aceasta a fost marcată de o serie de decizii strategice și evenimente cu impact. „Cu sprijinul Băncii Mondiale, am extins colaborările internaționale, în special în Germania, ceea ce a permis conturarea unei viziuni europene asupra parcursului cercetării. Am inițiat demersuri menite să consolideze relația dintre mediul de cercetare, instituțiile academice, autoritățile publice și mediul privat. Scopul este de a consolida poziția ecosistemului de cercetare din România și de a-i crește impactul real în societate. Am convingerea că doar prin astfel de abordări integrate putem transforma rezultatele științifice în beneficii concrete pentru comunitate”, spune Olga Tiron.

Proiecte de viitor

În următoarea perioadă, Dr. Olga Tiron pregătește proiecte importante. „Urmărim să lansăm o serie de proiecte colaborative de cercetare la nivel național și internațional care să contribuie la creșterea vizibilității României în rândul statelor membre ale Uniunii Europene implicate în valorificarea biomasei regenerabile provenite din cultivarea microalgelor. Propunerile aflate în pregătire vizează parteneriate cu instituții din Norvegia, Franța, Spania, Germania, Marea Britanie, și alte țări europene. Proiectele vor fi dezvoltate etapizat și vor acoperi întregul lanț - de la cultivare până la valorificarea biotehnologică a biomasei în aplicații de depoluare sau în sprijinul unor activități durabile, precum agricultura ecologică și acvacultura sustenabilă”, spune expertul.

O altă inițiativă demarată de cercetătoare constă în extinderea studiilor privind obținerea biohidrogenului din resurse regenerabile, alături de participarea în proiecte dedicate economiei circulare, în cadrul programului Horizon Europe. „Aceste inițiative urmăresc să accelereze transferul tehnologic. Să ofere soluții inovatoare cu aplicabilitate directă în domeniul resurselor de apă. Contribuie totodată la consolidarea expertizei și mobilității cercetătorilor români în rețele științifice europene. Există o disponibilitate în creștere pentru acțiuni în domeniul cercetării. Sunt tot mai multe oportunități deschise, atât la nivel național, cât și internațional. Pentru a valorifica cu adevărat acest potențial, este esențial să construim și să urmăm o strategie clară, bine fundamentată. Este nevoie de o strategie națională solidă, transparentă și susținută activ, prin care să dezvoltăm o rețea de cercetare aliniată standardelor europene”, a precizat Olga Tiron.

Gala Capital „Femei de Succes”

Gala Capital Femei de succes este un proiect al revistei Capital. Acesta recunoaște meritele și implicarea femeilor în dezvoltarea mediului economic și social din România.

În cadrul Galei Capital Femei de Succes 2025, a fost lansată și revista Capital Top 100 Femei de Succes, ediția 2025. Revista este disponibilă la toate punctele de difuzare a presei și online, pe site-ul edituradecarte.ro.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul: Catena, Case Sustenabile, Philip Morris România, Nescafe, Kandia, PATIO Bistro Café Bakery, Magnolia, Editura de carte, Galeria Romană, REWIRE Interior Design și Club ONE. Parteneri media: www.evz.ro, www.doctorulzilei.ro, www.evenimentulistoric.ro.