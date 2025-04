Politica Funeriu: Domnul Ciolacu construieşte un stat paralel în varianta 2.0







Fostul ministru al Educaţiei, Daniel Funeriu, care candidează la Preşedinţie, îl întreabă pe premierul Marcel Ciolacu de ce România are nevoie de un emisar special în SUA, Dragoş Sprânceană, care nu are nicio legătură cu vreo autoritate constituţională, pentru a „vorbi cu Trump”.

Ciolacu adoptă poziția „știu un băiat”

Funeriu susţine că, la fel ca Ponta, premierul adoptă o abordare bazată pe logica „ştiu eu un băiat” acolo. De asemenea, el îi cere preşedintelui interimar Ilie Bolojan să se disocieze public de acţiunile premierului.

Reacţia lui Funeriu survine după declaraţii controversate făcute de Dragoş Sprânceană cu privire la relaţiile cu SUA, UE şi sprijinul pentru Ucraina.

„Domnul Ciolacu construieşte un stat paralel în varianta 2.0. România are ambasador în Statele Unite. România are ministru de externe. România are preşedinte - interimar, cert, dar perfect constituţional -.Domnule Ciolacu, de ce avea România nevoie de un personaj fără nicio legătură cu vreo autoritate constituţională pentru a „vorbi la Trump”? Domnule Ciolacu, asemeni lui Ponta mergeţi pe logica „ştiu eu un băiat” acolo şi „vorbesc eu unde trebuie””, spune Funeriu.

Dragoș Sprînceană, declarații contradictorii și inexacte

El îi spune premierului că o ţară nu se conduce în acest fel, ci cu oameni competenţi, profesionişti, bine pregătiţi pentru funcţiile diplomatice.

„O ţară nu se conduce cu «ştiu eu un băiat care rezolvă». Domnule preşedinte Bolojan, e momentul să vă disociaţi public de acţiunea premierului, altminteri vom cădea din lac în puţ în ochii lumii întregi care, ne place sau nu, ne priveşte cu atenţie”, a mai afirmat Funeriu.

Candidatul la președinție relatează apariția televizată a lui Dragoș Sprînceană, unul dintre emisarii speciali ai României, la Digi24, în care acesta a vorbit despre rolul său în relația cu Statele Unite și despre poziția sa față de războiul din Ucraina, generând controverse prin declarații contradictorii și inexacte.

Dragoș Sprînceană a afirmat că scopul său este să îmbunătățească dialogul cu administrația Trump, dar a făcut afirmații problematice despre războiul din Ucraina.

El a susținut în mod eronat că președintele francez Emmanuel Macron dorește continuarea conflictului, în timp ce Statele Unite ar dori oprirea lui. Mai mult, a sugerat că administrația americană ar trebui să ignore mesajele pro-Ucraina și pro-Franța ale României, invocând faptul că țara are un președinte interimar care „nu va mai conta într-o lună și jumătate”. Aceste afirmații sunt contrazise de realitate:

Macron și Uniunea Europeană sprijină Ucraina împotriva agresiunii Rusiei și pledează pentru negocieri de pace echitabile, nu pentru prelungirea războiului.

Sprînceană: declarații contradictorii vis-a-vis de descuțiile cu Ciolacu

Sprînceană a continuat spunând că atâta timp cât România se aliniază cu poziții care susțin indirect conflictul, Statele Unite nu vor fi mulțumite. El a subliniat că prelungirea războiului afectează negativ economia României și a pledat pentru oprirea lui, pentru a reda prosperitatea la nivel european și global. Totuși, aceste declarații intră în contradicție cu poziția oficială a statului român, care susține Ucraina.

Când i s-a atras atenția asupra acestei discrepanțe, Sprînceană a afirmat că a discutat personal cu premierul Marcel Ciolacu, care i-ar fi împărtășit o viziune opusă poziției oficiale pro-Ucraina.

El a adăugat că Ciolacu l-a contactat personal tocmai pentru a îmbunătăți relațiile cu SUA. Ulterior, însă, s-a contrazis, recunoscând că nu a abordat subiectul Ucraina cu Ciolacu, ceea ce ridică semne de întrebare asupra coerenței și veridicității declarațiilor sale.

Afirmațiile controversate și inconsistente ale lui Sprînceană, pun sub semnul întrebării claritatea rolului său diplomatic și alinierea sa cu politica externă oficială a României.