Fulgy continuă atacurile la adresa Vioricăi. Ce mai împart cei doi

Viorica și Fulgy par că sunt în continuare în război. Fiul Clejanilor este în continuare supărat pe mama lui, drept urmare nu ratează nici o ocazie să spună public acest lucru.

Cei doi membri ai familiei Manole sunt în continuare supărați unul pe celălalt. Fulgy este mai degrabă afectat de ceea ce face mama lui. De această dată e supărat că i-a îmbrăcat un tricou.

”Eu nu înțeleg de ce îmi porți tricoul care e de la prietenul meu. Și termincă cu spovedaniile astea, că zici că ești Rizea, dar el măcar știe ce zice”, a explicat fiul Clejanilor.

Sub pretextul că merge să studieze, Fulgy a plecat din Dubai și se află acum la Amsterdam. Acolo ar studia muzică, în continuarea programului pe care îl urma în Dubai.

Dar nu se oprește din a apărea pe rețelele de socializare. Cu toate acestea acum face mai mult live-uri care sunt monetizate și mai puține postări de sine stătătoare. Asta în contextul în care autoritățile din România îl caută să îl interneze.

În altă ordine de idei, când a fost ultima dată în România , Fulgy a mers cu mașina sub influența stupefiantelor. Drept urmare i s-a întocmit dosar penal care a ajuns deja la judecată. Cum nu s-a prezentat la termen, autoritățile au decis să îl citeze cu mandat. Mai exact pe 5 martie acesta ar trebui să fie adus în fața instanței de judecată ca să declare în procesul său.

Pe de altă parte, tot pe rolul instanțelor se mai află un dosar în care fiul Clejanilor apare ca intimat. Obiectul dosarului este înlocuirea/încetarea obligării la tratament. Acest dosar are termen în luna mai a acestui an. Cert este că dacă la dosarul din luna martie, Fulgy nu se va prezenta, atunci se vor activa alte căi de cooperare internațională pentru a fi adus la proces.