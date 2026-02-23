Monden

Fulgy continuă atacurile la adresa Vioricăi. Ce mai împart cei doi

Comentează știrea
Fulgy continuă atacurile la adresa Vioricăi. Ce mai împart cei doi Viorica de la Clejani. Sursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Viorica și Fulgy par că sunt în continuare în război. Fiul Clejanilor este în continuare supărat pe mama lui, drept urmare nu ratează nici o ocazie să spună public acest lucru.

Fulgy și Viorica faza pe tricouri

Cei doi membri ai familiei Manole sunt în continuare supărați unul pe celălalt. Fulgy este mai degrabă afectat de ceea ce face mama lui. De această dată e supărat că i-a îmbrăcat un tricou.

Fulgy

Fulgy. Sursa foto EVZ

”Eu nu înțeleg de ce îmi porți tricoul care e de la prietenul meu. Și termincă cu spovedaniile astea, că zici că ești Rizea, dar el măcar știe ce zice”, a explicat fiul Clejanilor.

S-a retras la Amsterdam

Sub pretextul că merge să studieze, Fulgy a plecat din Dubai și se află acum la Amsterdam. Acolo ar studia muzică, în continuarea programului pe care îl urma în Dubai.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 februarie 2026. Dragobetele
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 februarie 2026. Dragobetele
Coaliția a ajuns la un acord asupra unor noi măsuri fiscale. Ce impozite vor fi reduse
Coaliția a ajuns la un acord asupra unor noi măsuri fiscale. Ce impozite vor fi reduse

Dar nu se oprește din a apărea pe rețelele de socializare. Cu toate acestea acum face mai mult live-uri care sunt monetizate și mai puține postări de sine stătătoare. Asta în contextul în care autoritățile din România îl caută să îl interneze.

Citat cu mandat de aducere

În altă ordine de idei, când a fost ultima dată în România , Fulgy a mers cu mașina sub influența stupefiantelor. Drept urmare i s-a întocmit dosar penal care a ajuns deja la judecată. Cum nu s-a prezentat la termen, autoritățile au decis să îl citeze cu mandat. Mai exact pe 5 martie acesta ar trebui să fie adus în fața instanței de judecată ca să declare în procesul său.

Pe de altă parte, tot pe rolul instanțelor se mai află un dosar în care fiul Clejanilor apare ca intimat. Obiectul dosarului este înlocuirea/încetarea obligării la tratament. Acest dosar are termen în luna mai a acestui an. Cert este că dacă la dosarul din luna martie, Fulgy nu se va prezenta, atunci se vor activa alte căi de cooperare internațională pentru a fi adus la proces.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:10 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 februarie 2026. Dragobetele
20:59 - Coaliția a ajuns la un acord asupra unor noi măsuri fiscale. Ce impozite vor fi reduse
20:50 - Patru meciuri de fotbal au fost amânate în Mexic, după ce moartea lui “El Mencho” a declanșat violențe
20:42 - Fulgy continuă atacurile la adresa Vioricăi. Ce mai împart cei doi
20:29 - Imagini fabuloase cu cel mai scump drum din lume, proiectat să reziste fenomenelor meteo violente
20:22 - Csikszereda - Hermannstadt, 2-1. Dorinel Munteanu simte cum îi fuge pâmântul de sub picioare

HAI România!

România, ținta Iranului?
România, ținta Iranului?
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0

Proiecte speciale