Un adolescent rus a fost arestat de Serviciul Federal de Securitate (FSB), după ce autoritățile americane au avertizat asupra unei posibile amenințări teroriste la Muzeul-rezervație Țarițîno din Moscova. Potrivit Reuters, minorul publicase pe TikTok imagini în care apărea purtând echipament tactic și cagulă și ținând un obiect care semăna cu o armă automată.

Anunțul a fost făcut duminică, 1 noiembrie 2026, după ce FSB confirmase desfășurarea unor operațiuni în urma avertismentului transmis de Ambasada Statelor Unite la Moscova.

Ancheta vizează o posibilă amenințare la adresa unui important obiectiv cultural din capitala Rusiei, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă adolescentul avea intenția și mijloacele necesare pentru a comite un atac.

Potrivit informațiilor transmise de FSB și preluate de agenția Reuters, anchetatorii au identificat mai multe fotografii publicate de adolescent pe TikTok. În unele dintre acestea, tânărul apărea îmbrăcat în echipament tactic, cu o cagulă și ținând un obiect care semăna cu o armă automată.

Alte imagini ar fi fost realizate chiar în incinta Muzeului-rezervație Țarițîno. Una dintre fotografii era însoțită de mesajul „Am găsit un loc”, formulare care a atras atenția anchetatorilor în contextul amenințării semnalate de serviciile americane.

FSB a mai transmis că, în urma verificării telefonului, a fost identificat un abonament la un canal Telegram descris de autoritățile ruse drept neonazist. Istoricul căutărilor ar fi inclus numeroase solicitări de informații despre atentate teroriste, atacuri în masă și alte acte de violență.

Potrivit Reuters, care citează agenția rusă Interfax, perchezițiile efectuate la domiciliul minorului au dus și la descoperirea unor haine și accesorii similare celor prezentate în fotografiile publicate pe rețelele sociale.

Autoritățile nu au făcut publice identitatea adolescentului și nici vârsta exactă a acestuia. De asemenea, informațiile prezentate până acum provin în principal din comunicările serviciului rus de securitate și nu reprezintă, în sine, o confirmare judiciară a unui plan de atac.

Avertismentul american a fost publicat sâmbătă, 31 octombrie 2026. Ambasada Statelor Unite la Moscova a anunțat că deține informații despre o „amenințare credibilă privind un eveniment cu victime în masă” la Muzeul-rezervație Țarițîno.

Diplomația americană a precizat că Washingtonul coordonează măsurile de răspuns cu autoritățile ruse și le-a recomandat cetățenilor să evite zona, să fie atenți la împrejurimi și să stea departe de aglomerații.

În urma avertismentului, accesul în complexul muzeal și în parcul din jur a fost restricționat temporar. Reuters a relatat că obiectivul a fost închis după transmiterea informațiilor de către partea americană.

Muzeul Țarițîno este un complex istoric din sudul Moscovei, care cuprinde un ansamblu de palate imperiale și un parc frecventat atât de locuitorii capitalei, cât și de turiști.

FSB releases MOMENT teen taken away on suspicion of planning TERROR ATTACK on Moscow’s Tsaritsyno Museum-Reserve He admits to posting 'NAZI, FASCIST propaganda' on his TIKTOK account Detained after investigation launched from info received from US law enforcement agencies https://t.co/vI9ESf9iKP — RTRussia (@RT_Russia_) November 1, 2026

Potrivit agenției AFP, FSB a confirmat că a primit informațiile din partea americană și a transmis mulțumiri pentru avertismentul primit. Cooperarea dintre cele două servicii în acest caz a avut loc în pofida tensiunilor politice și diplomatice dintre Washington și Moscova.

Episodul readuce în atenție avertismentul transmis de Statele Unite în martie 2024, înaintea atacului terorist de la sala de concerte Crocus City Hall, situată în apropiere de Moscova.

La 22 martie 2024, atacatori înarmați au deschis focul asupra spectatorilor aflați la un concert, iar ulterior au incendiat clădirea. Atentatul, revendicat de organizația jihadistă Stat Islamic, s-a soldat cu peste 140 de morți și sute de răniți.

Înaintea atacului, Ambasada SUA emisese o alertă de securitate privind posibilitatea unor acțiuni violente în capitala rusă. Asemănarea dintre cele două avertismente a readus în discuție importanța schimbului de informații între serviciile de securitate, inclusiv între state ale căror relații diplomatice sunt tensionate.

FSB nu a oferit deocamdată informații complete despre presupusele pregătiri ale atacului sau despre eventualele persoane care ar fi putut avea legături cu adolescentul arestat.

Potrivit Reuters, Comitetul de Investigații al Rusiei analizează ce măsuri legale sau procedurale urmează să fie luate în acest caz.

Ancheta trebuie să stabilească dacă imaginile publicate pe TikTok, activitatea online și materialele descoperite la domiciliul minorului indică pregătirea efectivă a unui atac sau alte activități care pot intra sub incidența legii.