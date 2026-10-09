Frigănele cu dovleac și scorțișoară. Frigănelele dulci cu dovleac și scorțișoară sunt o variantă aromată a unui preparat cunoscut din copilărie. Cu doar câteva ingrediente, feliile obișnuite de pâine pot fi transformate într-un mic dejun gustos sau într-un desert de toamnă, crocant la exterior și moale la interior. Rețeta este simplă și poate fi pregătită în aproximativ 20 de minute.

Dovleacul este unul dintre ingredientele folosite frecvent în deserturile de toamnă, însă poate fi inclus și în preparate care nu necesită coacere îndelungată. Frigănelele cu dovleac și scorțișoară reprezintă o alternativă la varianta clasică, în care pâinea este înmuiată într-un amestec de ouă și lapte, apoi rumenită în tigaie.

Secretul acestei rețete constă în adăugarea piureului de dovleac direct în compoziția în care sunt înmuiate feliile de pâine. Acesta oferă o consistență mai cremoasă, o culoare plăcută și o aromă delicată, completată de scorțișoară și vanilie.

Preparatul este inspirat din variantele americane de Pumpkin French Toast, prezentate și de site-ul culinar Allrecipes, unde dovleacul este folosit pentru reinterpretarea micului dejun tradițional.

Pentru aproximativ patru porții sunt necesare următoarele ingrediente:

8 felii de pâine, de preferat puțin uscată;

150 g piure de dovleac copt;

2 ouă;

120 ml lapte;

2 linguri de zahăr brun;

1 linguriță de scorțișoară măcinată;

1 linguriță de esență de vanilie;

un praf de sare;

20-30 g unt, pentru prăjit.

Pentru servire se pot folosi miere, sirop de arțar, zahăr pudră, nuci mărunțite sau felii de mere.

Pâinea toast este o alegere practică, însă pot fi utilizate și felii de cozonac simplu sau de pâine brioche. Este recomandată pâinea veche de o zi, deoarece își păstrează mai bine forma după ce este înmuiată în compoziția lichidă.

Primul pas este pregătirea piureului de dovleac. Dacă nu există deja dovleac copt, acesta trebuie curățat, tăiat în bucăți și introdus în cuptor, la 180 de grade Celsius, până când se înmoaie suficient pentru a fi pasat. Această etapă trebuie făcută în avans pentru ca frigănelele să poată fi pregătite în aproximativ 20 de minute. După răcire, dovleacul se pasează cu o furculiță sau cu ajutorul unui blender, până când se obține o cremă omogenă. Dacă piureul conține prea multă apă, excesul de lichid trebuie îndepărtat.

Într-un bol încăpător se sparg cele două ouă, apoi se adaugă laptele, zahărul brun, scorțișoara, vanilia și praful de sare. Ingredientele se amestecă bine cu un tel. Peste această compoziție se pune piureul de dovleac, care se încorporează treptat, până când amestecul devine uniform. Rezultatul trebuie să fie o cremă suficient de fluidă pentru a acoperi feliile de pâine.

Se încălzește o tigaie antiaderentă, la foc mediu spre mic, și se adaugă puțin unt. Fiecare felie de pâine se trece prin amestecul de ouă, lapte și dovleac, pe ambele părți. Nu trebuie lăsată prea mult în compoziție, deoarece se poate înmuia excesiv și se poate rupe.

Feliile se așază în tigaia încinsă și se prăjesc aproximativ două-trei minute pe fiecare parte, până când capătă o crustă aurie. Focul nu trebuie să fie prea puternic, deoarece zahărul din compoziție se poate carameliza rapid, înainte ca interiorul frigănelelor să fie bine gătit. Procesul se repetă până când sunt pregătite toate feliile.

Frigănelele sunt mai gustoase imediat după preparare, când exteriorul este ușor crocant, iar interiorul rămâne moale și cremos.

Pentru un desert mai dulce, peste acestea se poate turna puțină miere sau sirop de arțar. De asemenea, pot fi presărate cu zahăr pudră și un praf suplimentar de scorțișoară.

O altă variantă este servirea alături de mere caramelizate. Acestea se pregătesc separat, într-o tigaie, cu puțin unt, zahăr brun și scorțișoară. După câteva minute, merele se înmoaie și formează un sos aromat, potrivit pentru frigănele.

Cei care preferă un contrast de texturi pot adăuga nuci tocate sau migdale rumenite ușor.

Pentru ca preparatul să aibă textura potrivită, este important ca amestecul de dovleac să nu fie prea lichid. Un piure apos poate îmbiba excesiv pâinea, iar frigănelele vor deveni moi și greu de întors în tigaie. Un alt aspect important este temperatura de gătire. Frigănelele trebuie rumenite treptat, la foc mediu spre mic, astfel încât exteriorul să nu se ardă, iar amestecul de ou să fie gătit complet.

Untul oferă o aromă plăcută, însă se poate combina cu o cantitate mică de ulei pentru a reduce riscul de ardere în timpul prăjirii.

Scorțișoara poate fi completată cu un vârf de cuțit de nucșoară sau ghimbir măcinat, pentru o aromă mai intensă.

Frigănelele dulci cu dovleac sunt și o modalitate practică de a folosi pâinea rămasă din ziua precedentă, dar și piureul de dovleac pregătit pentru alte rețete. Cu ingredientele pregătite din timp, preparatul poate fi făcut rapid, fără tehnici complicate sau ustensile speciale.